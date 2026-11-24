Marc Márquez ha hecho historia, coronándose de nuevo como campeón de MotoGP. El piloto de Cervera certificaba en Portugal un nuevo título mundial, el octavo en la clase reina, tras una temporada marcada por la adversidad, la determinación y una remontada que le ha devuelto a la cima. Después de cerrar 2025 antes de tiempo por la lesión sufrida en Indonesia y de volver a pasar por el quirófano tras su caída en Francia esta temporada, Marc ha sabido recomponerse hasta llegar a Portimao y culminar una nueva conquista mundial.

En una entrevista exclusiva con Estrella Galicia 0,0, el piloto repasa todo lo vivido durante este camino hacia el título y comparte sus sensaciones sobre una temporada especialmente exigente, las dificultades que ha tenido que superar y lo que significa volver a proclamarse campeón del mundo.

El éxito llega, además, en un año especialmente simbólico para Estrella Galicia 0,0: se cumplen 15 años desde que Márquez se convirtió, en 2011, en el primer embajador del proyecto deportivo de la marca en el mundo del motor, y coincide, en 2026, con el 120 aniversario de Corporación Hijos de Rivera.

Comenzaste la temporada estando condicionado por la lesión de Indonesia en 2025, en Francia llegó un nuevo contratiempo que volvió a obligarte a parar. Luego estuvo la caída en la carrera GP del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España en Jerez… ¿Ha habido algún momento durante esa recuperación en el que pensaras que luchar por el Mundial podía resultar imposible?

Siempre que matemáticamente haya posibilidades, ‘imposible’ no entra en la cabeza de un atleta, pero sí que hubo un momento durante la temporada, sobre todo en Le Mans, en que lo veía muy, muy difícil. De mi entorno y de mi equipo, yo era el que menos confiaba en conseguir este título, pero creo que también eso me dio la tranquilidad necesaria para volver de la lesión para empezar las carreras con más tranquilidad. Luego hubo un punto de inflexión en las carreras de Hungría y Brno, donde conseguimos dos victorias, y eso me dio las ‘alitas pequeñas’ para, poquito a poquito, reforzarlas durante las siguientes carreras y seguir remontando puntos. Pero estaba 102 puntos detrás del líder, algo que nunca había pasado y yo, personalmente, nunca había podido remontar tantos puntos.

El Marc que conocíamos hasta el momento era el intuitivo y arriesgado, pero esta temporada has tenido que tirar de adaptación para conseguir el título…

Sí, evidentemente ha sido una temporada, sobre todo, de adaptación. Empecé la temporada tirando de instinto, como había pilotado toda mi carrera deportiva y tantas veces me había llevado a saborear la gloria pero ese instinto, a veces, me ha traicionado y vi que este año no funcionaba. Fueron claves la caída y el test de Jerez, porque ahí vi que algo estaba pasando en el brazo. La operación para liberar el nervio me ayudó mucho a pilotar con seguridad, y luego fue un proceso de adaptación para intentar entender lo que podía hacer en cada situación. El no rendirme nunca siempre ha sido marca de la casa. Poco a poco, cuando ves que te vas acercando y que tú vas ganando y los otros van fallando, eso te va dando impulso y los resultados te van generando esa ambición otra vez. Siempre he pilotado de corazón y este año he pilotado totalmente de cabeza. Creo que los resultados han camuflado lo que he sufrido. Había veces en que ganaba y no me salía a sonreír, pero era por el sufrimiento que había tenido durante la carrera y el dolor, y no me salía expresarme. Muchos medios me preguntaban a veces, ‘¿por qué estás serio un sábado?’, o ‘¿por qué estás serio un domingo? Cuando tenía molestias, dolor, cuando había sufrido tanto durante la carrera, no me salía a sonreír, pero no significa que no lo disfrutes. Tiré de cabeza, de intentar tener gestionadas o controladas todas las situaciones que se podían dar en un fin de semana, y de esa manera minimizar riesgos y conseguir el máximo de puntos.

Marco Bezzecchi y Jorge Martín han sido grandes rivales esta temporada. Los dos han tenido, como tú, dificultades a lo largo del campeonato. ¿Cómo valoras la lucha que habéis mantenido por el título?

Para mí, todos los rivales son distintos cada año. Ellos mejoran y te hacen mejorar. El año pasado [Marco] Bezzecchi acabó la temporada de una forma increíble y comenzó esta de una forma increíble. Diría que él ha sido, y yo no tengo pelos en la lengua, el más rápido de la categoría este año. Pero ha sido también de los que ha cometido más errores en ciertos momentos de la temporada. Y Jorge Martín es un luchador nato. Empezó la temporada estando tocado de la anterior, con muchas lesiones. Yo he pasado por la experiencia de empezar una temporada estando tocado y no es nada fácil. Ha sido capaz de tener la paciencia necesaria y me lo ha puesto muy difícil hasta el final y cuando se hizo daño en la carrera Sprint de Australia, su reacción fue volver lo antes posible y arriesgar su condición física para luchar por el título.

Con los primeros test de 2027 a la vuelta de la esquina y un importante cambio de reglamento, ¿qué objetivos te marcas para la próxima temporada y qué crees que cambiará en pista con las nuevas motos?

Creo que toca disfrutar este momento. Pienso que uno de los puntos débiles de los deportistas es que nos gusta vivir en el futuro. Creo que tengo que saborear bien el presente y saborear este título. Aún nos queda un fin de semana por delante en Valencia para disfrutarlo con todos los aficionados. Luego vendrá el test del martes y poco a poco ya tendremos tiempo de pensar. Ese ha sido también uno de los puntos débiles que he tenido siempre: pensar en el futuro. Estaba, por ejemplo, en la carrera de Malasia y ya estaba pensando en la de Qatar sin haber terminado el fin de semana. Estas son cosas que he ido mejorando durante este año a base de experiencia.

Pedro Acosta será tu nuevo compañero en Ducati, un piloto al que tú mismo has definido como presente y futuro. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa y cómo crees que será trabajar juntos dentro del equipo?

Hay cambios generacionales que no se pueden evitar. Por mucho que hayas ganado, por mucha experiencia que tengas, llegará un día, sea hoy, mañana o dentro de un año, en que llegará la nueva generación que poco a poco te irá apartando, que va a ir introduciendo distintos estilos de pilotaje, van con esa frescura y yo creo que, de toda la nueva generación que va llegando, Pedro Acosta es el que la lidera. Luego, detrás de él, vienen Fermín Aldeguer, David Alonso, un Daniel Holgado, un Máximo Quiles que llegará o un Diogo Moreira y, en consecuencia, irán apartando a los que tenemos más edad.

Marc Márquez, tras ganar su décimo título de campeón del mundo en Portimao. Estrella Galicia 0,0

Eres un referente para una nueva generación de pilotos a los que Estrella Galicia 0,0 acompaña en su camino, como Máximo Quiles o Diogo Moreira. ¿Te ves reflejado en ellos cuando observas su evolución y cómo van creciendo como pilotos?

Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, este año he podido vivir de cerca todo el campeonato de Máximo Quiles. Te ves reflejado y envidias el desparpajo, el no ser consciente de lo que te estás jugando, el no sentir esa presión, porque eso, con los años, con la experiencia, y sobre todo en MotoGP, te hace ser más realista sobre lo que estás haciendo y eso suma una presión que a veces es contraproducente. Pero me encanta ver a Diogo Moreira, a Máximo Quiles, a todos los jovencitos a los que da igual cuál sea la situación. Ellos dan el cien por cien sin pensar lo que puede pasar.

Tu décimo título mundial llega en un año especialmente significativo, en el que Corporación Hijos de Rivera celebra su 120 aniversario y quisiste conmemorarlo con un casco especial para el GP de República Checa, en el que llegaron esas ‘alitas’ que comentabas. Después de 15 años recorriendo este camino juntos, ¿qué significa para ti compartir un nuevo éxito con la marca en una temporada tan especial para ambos?

Ha sido un año 2026 de números redondos por el 120 aniversario con Estrella Galicia, a quien estoy muy, muy agradecido porque hemos ganado juntos, hemos crecido juntos y estamos haciendo historia juntos, que es lo más importante, y, sobre todo, también por este décimo título.

¿Y ahora qué?

Ahora ya veremos. El destino dirá.