Marc Márquez, 33 años, sobre su identidad: "Soy catalán y me gusta Cataluña, pero también soy español y me gusta España"

Después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez, décima corona mundial de su trayectoria, Marc Márquez recibió este fin de semana en Portugal un reconocimiento reservado a las grandes leyendas del motociclismo.

Giacomo Agostini, el único piloto que hasta ahora había alcanzado esa cifra de títulos, fue el encargado de entregarle simbólicamente el distintivo de 'GOAT', considerado el mejor de todos los tiempos.

Un reconocimiento que el piloto de Cervera ha conseguido después de superar innumerables obstáculos a lo largo de su carrera. Su capacidad de sacrificio ha sido fundamental para regresar a lo más alto.

Hace apenas un año volvió a sufrir una lesión en el hombro derecho, unas molestias que se intensificaron durante mayo de 2026 debido al desplazamiento de un tornillo que afectaba al nervio radial al pilotar.

Más allá de sus éxitos deportivos, Márquez también ha tenido que convivir con debates y críticas relacionados con su identidad y sus decisiones personales.

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang. Reuters

Durante sus celebraciones, el catalán ha acostumbrado a lucir la bandera española sobre los hombros en las vueltas de honor, aunque en determinadas ocasiones ha elegido la 'senyera' o su propia bandera con el número 93.

Una cuestión sobre la que ya se pronunció a principios de 2026, durante una entrevista con Ana Pastor en El Objetivo.

"Saco la que siento en cada momento, soy catalán y español", explicaba entonces. El piloto también quiso dejar clara su postura cuando la periodista le recordó las críticas recibidas tanto desde sectores independentistas catalanes como desde posiciones nacionalistas españolas.

"Estamos en libertad de expresión, ¿no? Soy catalán, me encanta Catalunya, pero soy español, me encanta España, el Sur... No son incompatibles", respondía Márquez, defendiendo que ambas identidades pueden convivir sin ningún tipo de contradicción.

Otro asunto que generó polémica fue su decisión de trasladarse a Andorra. Una etapa que, según explicó, terminó siendo mucho más breve de lo que inicialmente había previsto.

El piloto recordó que siempre había cumplido con sus obligaciones fiscales en España y que su intención al adquirir una vivienda en el Principado era disponer de una segunda residencia.

"He pagado impuestos en España toda mi vida. Tuve casa en Andorra y probé. Cervera queda a una hora y hemos ido muchas veces, iba a pasar el fin de semana con mis padres. Cuando empecé en el Mundial, me quedé, pero con 22, me dije: 'Me voy a comprar una casa como segunda residencia'", relataba.

Su experiencia, sin embargo, no terminó de convencerle. "Dos meses seguidos duré. Dije: 'No, yo España y ya está'", reconocía.

Además, quiso puntualizar que aquella decisión no respondía a ningún intento de transmitir un mensaje y que era plenamente consciente de cómo funcionan los impuestos y del destino de los mismos.

En cuanto a las críticas que recibe, Márquez aseguró que ha aprendido a convivir con ellas tomando cierta distancia de las redes sociales. Reconoció que intenta leer únicamente lo imprescindible y que, aunque los mensajes positivos sean numerosos, la mente tiende a quedarse con los comentarios negativos.

"Ahora ya me afecta cero. Quien diga que no, es mentira. Las redes deberían tener nombre, DNI y perfil", reflexionaba sobre el anonimato en internet y las consecuencias que puede tener en los debates públicos.

La octava corona mundial de Márquez también tiene una explicación en todo el trabajo que ha realizado para recuperarse físicamente.

Después de pasar nuevamente por quirófano para intentar solucionar de forma definitiva sus problemas en el hombro, el piloto compartió en septiembre de 2026 una imagen de su proceso de rehabilitación a través de Instagram.

En la fotografía aparecía en el gimnasio, con los brazos levantados, mostrando las consecuencias físicas de tantas intervenciones y recaídas. La pérdida de masa muscular era especialmente evidente y reflejaba la dureza del camino que todavía tenía por delante para volver a competir al máximo nivel.

La pesadilla médica de Márquez comenzó en 2019, aunque el episodio más complicado llegó en 2020, cuando sufrió una fractura de húmero que le obligó a pasar por quirófano en cuatro ocasiones más.

Después de conseguir recuperarse y regresar a la competición, volvió a sufrir problemas físicos en 2025, cuando ya había recuperado el título mundial.

En octubre tuvo que someterse a una nueva intervención que, pese a solucionar parte de las complicaciones, dejó secuelas en el nervio y terminó haciendo necesaria otra operación.

Pese a todos estos contratiempos, el piloto de Cervera nunca dejó de trabajar con la intención de volver a luchar por el campeonato. Las interminables jornadas de rehabilitación, el esfuerzo en el gimnasio y su capacidad para sobreponerse a cada recaída terminaron teniendo recompensa.

Por eso, la emoción que mostró después de bajarse de la moto y volver a proclamarse campeón del mundo fue tan significativa: no solo acababa de conquistar su octavo título de MotoGP, también había culminado una de las recuperaciones más exigentes de su carrera.