Marc Márquez vuelve a marcar distancias con Valentino Rossi: "No ha llegado su felicitación y tampoco la espero"

Marc Márquez se proclamaba el domingo campeón del mundo de MotoGP en Portimao y el lunes al mediodía atendía en Madrid a los medios de comunicación, con quienes quiso compartir su décima corona, la octava en la categoría reina del motociclismo.

El ilerdense está feliz. No es para menos. En la capital española se dio un baño de masas entre periodistas y aficionados. Esa comodidad le permitió profundizar en las cuestiones más peliagudas que le trasladaron los más de 50 periodistas acreditados, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL.

Márquez disipó las dudas en relación a su futuro: se queda. Tiene contrato con Ducati y el año que viene lucirá el mono rojo de Ducati acompañado de Pedro Acosta. No ha recibido la felicitación de Valentino Rossi -tampoco la espera- y, si bien reconoce que "por números" está entre los mejores de la historia, no se considera el mejor.

Marc Márquez ha desvelado una de las claves que explican su remontada. Cuando la distancia con Bezzecchi era de 102 puntos, tomó una decisión que podía parecer contradictoria en plena lucha por el campeonato: dejar de pensar en el campeonato.

Su objetivo ya no era ganar el Mundial, sino recuperar las sensaciones, reconstruir su confianza y volver a reconocerse sobre la moto.

"Llegó un momento en el que cogí a mi equipo y les dije: 'No se habla de campeonato. El campeonato está perdido. Estamos aquí para intentar sumar puntos, para ver qué pasa, pero para reencontrarme yo mismo, no para luchar por un campeonato'", ha explicado Márquez.

Una conversación que marcó un antes y un después en su temporada y que refleja el cambio de mentalidad con el que terminó conquistando el título.

🏆🇪🇸 Marc Márquez recuerda a Ángel Nieto en la celebración del título mundial y destaca su importancia en el éxito del motociclismo español: "Nos abrió las puertas y le estamos agradecidos" 📹 @_carlos_serrano https://t.co/EXqIi4eIAI — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 23, 2026

El recuerdo de 2011

La desventaja parecía prácticamente insalvable, pero Márquez ya sabía lo que significaba enfrentarse a una situación de este tipo. El piloto recordó su experiencia de 2011 en Moto2, cuando también tuvo que afrontar una remontada incluso de mayor dificultad, según él.

"102 puntos eran muchos, eran muchos, pero no era la primera vez que lo afrontaba. En 2011 para mí fueron incluso más puntos", recordó. Sin embargo, quiso marcar una diferencia importante entre aquella temporada y la actual: entonces era el piloto más rápido de la pista; esta vez, no necesariamente.

El ilerdense no tuvo reparos en reconocer cómo gestionó su pelea por el campeonato del mundo. "Siempre soy honesto y no tengo pelos en la lengua: el más rápido en pista a nivel de velocidad ha sido Marco Bezzecchi. El más luchador, o de los más luchadores, ha sido Martín. Yo he podido combinar lo mejor de uno y lo mejor de otro, entonces ahí es donde hemos podido sacarles el título".

No podía terminar la rueda de prensa sin mencionarse el nombre de Valentino Rossi. En Portugal, Marc conquistó el Mundial que se le escapó al 'Doctor' y le apartó de la mesa de los 'GOAT' de este deporte, según manifestó tras Catar Jorge Lorenzo.

"No ha llegado (la felicitación) ni la espero, porque, al final, yo espero cosas de las personas que me pueden aportar. Valentino me ha aportado mucho, ha sido inspiración para muchos pilotos de los que subíamos. Luego, evidentemente, pues no te tienes que llevar bien con todo el mundo. Me llevo bien con la mayoría de mis rivales, pero con él... será porque somos Acuario, hemos chocado más".

"Yo creo que tenemos que ser realistas, lo respeto mucho, ha conseguido mucho, ha hecho mucho por el motociclismo. No me cambia la vida a mí la manera en la que me retiraré el día de mañana", añadió.

"No me cambia la vida retirarme con diez, con 11, con ocho de MotoGP, pero sí que es verdad que igualar al más grande, o al que tiene más títulos, que es Giacomo Agostini, en la categoría reina, eso creo que ha sido de las mejores sensaciones y lo que siempre quedará allí hasta que llegue uno de aquí a diez años, 20, 30 que, espero verlo algún día, como lo ha visto Giacomo, que nos iguale o nos supere", expresó.

Rossi y Márquez, durante una rueda de prensa. Reuters

Ahora, después de conquistar otro mundial, Márquez tiene claro que no quiere caer inmediatamente en la trampa de pensar en el siguiente objetivo. Su prioridad es disfrutar de un éxito que, por su trayectoria reciente y las dificultades atravesadas, tiene un significado especial.

"Un deportista muchas veces pecamos de vivir en el futuro, de no saborear bien los buenos momentos y ya pensar en ganar y pensar en la siguiente carrera", reflexionó.

La experiencia también le ha enseñado que nada está garantizado. El año pasado, una semana después de ganar, sufrió una lesión en Mandalika que le recordó hasta qué punto la vida de un piloto puede cambiar en cualquier instante.

"Ahora toca disfrutar el presente; sobre todo quiero saborear muy bien esta semana porque es la última carrera en Valencia, delante de la afición, y podemos celebrar el título con todos ellos", concluyó.