Marc Márquez es ya el mejor piloto en la historia del motociclismo, al menos de la era moderna. Ocho campeonatos del mundo en la categoría reina le avalan, superando así los siete de Valentino Rossi e igualando el récord histórico de Giacomo Agostini.

En Portimao no solo levantó otra vez la Torre de los Campeones, también su décima corona. Son ya diez títulos mundiales entre todas las categorías del motociclismo, superando a Carlo Ubbiali, Mike Hailwood y al 'Doctor', solo por detrás de los 12+1 de Ángel Nieto y los 15 de Agostini.

Hace tiempo que se convirtió en leyenda, pero el legado que está dejando es ajeno a la lógica. Nunca antes un piloto había sido capaz de remontar 102 puntos en el campeonato del mundo de MotoGP. Marc Márquez Alentà ha obrado ese milagro y le ha sobrado un gran premio para conseguirlo.

From 2013, all the way to 2026. History has been made once more by @marcmarquez93 ✨ #MARCmade #H1STORY https://t.co/d2j31V9LNg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Este Mundial no lo ha perdido Aprilia, lo ha ganado el de Cervera. Con Balaton Park como punto de inflexión, el '93' fue él solo a la guerra contra todo el equipo de Noale y ni Jorge Martín ni Marco Bezzecchi como líderes de la marca italiana han sido capaces de plantarle oposición.

Cuando el ilerdense agarró el manillar derecho de su Ducati Desmosedici GP26 pegó un acelerón con el que dejó a todos atrás.

La historia se ha hecho para que Marc Márquez sea el encargado de escribir las mejores páginas. Salió de Mugello -la novena carrera del calendario- a 102 puntos de Bezzecchi, arrastrando aún las secuelas de la caída en Mandalika en octubre de 2025.

A la lesión en el hombro derecho se le sumaron problemas neurológicos, y es que una pieza metálica de su brazo le rodaba un nervio y provocaba episodios de pérdida de sensibilidad mientras pilotaba.

Si físicamente no estaba en las mejores condiciones y el rendimiento de las Ducati era inferior a las Aprilia, el Mundial parecía visto para sentencia. "Incluso yo sentí que estaba acabado, pero la gente a mi alrededor siempre creyó en mí", admitió en rueda de prensa tras la carrera en Portimao.

Cinco meses ha necesitado Marc Márquez en darle la vuelta al Mundial. Justo 153 días. Terminó séptimo en el GP de Italia, una carrera en la que Bezzecchi y Jorge Martín firmaron un doblete. 102 puntos le sacaba el italiano, por los 85 del madrileño.

"La remontada que tengo que afrontar ahora es crear mi futuro. Volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía estas primeras carreras era inviable", decía aquel fin de semana.

"Lo estaba sacando, porque lo estaba sacando, y no sé cómo, a ramalazos, pero por eso no era constante. Ahora estoy en la remontada de mi físico. Sé que si puedo reconstruir un poquito un físico aceptable, sobre todo este brazo derecho, y que trabaje más o menos bien, la velocidad va a ir llegando", añadió.

"Pero de momento, si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear son más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones. Tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar", confesaba.

El calendario le brindó una oportunidad en Balaton Park, Sashsenring y Aragón. Tres circuitos a izquierdas donde sumó el pleno de puntos; mientras que en Assen o Silverstone entendió que no había que arriesgar y minimizó daños.

Marc Márquez saluda a los aficionados tras imponerse en la carrera al sprint en MotorLand Aragón. Ducati

En cuatro fines de semana redujo la ventaja con Jorge Martín a 18 puntos e incluso ya tenía cuatro más sobre Bezzecchi.

"En Sachsenring empecé a pensar que de nuevo estábamos en la lucha del título; tras Mugello estaba muy lejos y de repente mis oponentes me dieron la oportunidad de volver a entrar en la lucha por el título y esta segunda parte ha estado más apretada, cada carrera mejorando la velocidad", explicó en el Media Day de Catar.

"Los momentos clave han sido los ceros de Aprilia. Yo, simplemente, he hecho mi trabajo, he intentado ganar carreras cuando me encontraba bien; cuando no, sufrir. Pero han sido los ceros los que me han dado la oportunidad de recuperar 102 puntos. Si no, no puedes recuperarlos", ha repetido Marc Márquez hasta la saciedad.

Y el 4 de septiembre, la semana posterior al GP de Aragón, Márquez descubrió al mundo lo que venía ocultando, el estado físico de ese hombro derecho.

Fue una publicación en sus redes, una simple foto en la que se podía ver la diferencia entre su musculado hombro izquierdo y su atrofiado músculo dorsal del hombro derecho: "La pregunta sobre mi brazo, me quita algo de energía. Si quiero luchar por este campeonato, necesito tener mi energía para concentrarme en la tarea; esa era mi estrategia. Así estoy más relajado, y cuando me pregunten sobre mi brazo, diré: 'Ya respondí, después de Aragón, y no volverá a suceder'", contó en Misano.

Un nuevo doblete, esta vez en San Marino, le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato. Con los mismos puntos que Martinator eso sí, pero con más victorias (cinco a una). En Mandalika, donde nunca había terminado una carrera sumó 20 puntos, los mismos que el madrileño y dos menos que Bezzecchi.

Remontada 'made in Márquez'

El Mundial estaba al rojo vivo hasta que llegó la sprint de Phillip Island. El piloto de Aprilia, campeón del mundo en 2024, sufrió una caída cuando pugnaba por la victoria con Márquez. ¿El resultado? Una fractura en el antebrazo derecho.

No pudo subirse a la moto en Sepang, mientras que en Catar se tuvo que conformar con el séptimo puesto. Con más corazón que cabeza retrasó el alirón de Marc hasta que en Portimao, ya se acabó la historia.

Los de Noale se han tenido que rendir a la realidad de haber entregado en bandeja el título al piloto más laureado de la historia en la categoría reina del automovilismo en su temporada más épica.

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"El noveno era el título con el que yo me quedé en paz, este es para los aficionados que siempre han creído", decía a su grada. Al mismo tiempo, sacaba el 10. El número de campeonatos del mundo de motociclismo que tiene en su palmarés.

Se estrenó en 2010 con el de 125cc; dos años después llegó el de Moto2 y en los últimos trece años se ha llevado la Torre de los Campeones hasta en ocho ocasiones. Empata con Agostini, cada uno en su época, uno en el blanco y negro y otro en color, en ese rojo Ducati con el que ya ha ganado dos Mundiales.

Con este logro supera a su némesis, Valentino Rossi, que nunca pudo alcanzar esa mágica cifra que se acaba de meter en el bolsillo el '93'. "El rey ha sido rey, el año que viene veremos", expresó el campeón.