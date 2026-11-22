Marc Márquez abraza la torre de los campeones de MotoGP, en el circuito de Portimao. MotoGP

Marc Márquez culmina su remontada histórica: se proclama campeón en Portimao y supera los 9 títulos de Rossi

La emoción y los gritos de liberación de Marc Márquez al cruzar la línea de meta en la octava posición en la carrera del Gran Premio de Portugal certifican la culminación de una remontada histórica esta temporada, que ha llevado al piloto español a conquistar su décima corona de campeón del mundo para superar los nueve cetros de Valentino Rossi e igualar los ocho de Giacomo Agostini en la categoría reina, convirtiéndose en el tercer piloto de la historia con más títulos.

La gesta de Marc Márquez, la mayor remontada en la historia de MotoGP, comenzó a gestarse tras pasar de nuevo por el quirófano tras Le Mans para solventar sus problemas en el maltrecho brazo derecho.

Con 102 puntos de desventaja tras Mugello, el nuevo campeón del mundo de MotoGP ha sumado siete victorias y 10 triunfos al sprint que le han llevado conquistar su décima corona de campeón del mundo.

Equalling the greatest of all-time means...🏆🐐 #MARCmade | #H1STORY https://t.co/79AYftTfrG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Si el sábado le separaron 25 curvas, este domingo las 25 vueltas de la carrera se han convertido en las más largas de su vida. Marc Márquez ha sido más vulnerable que nunca.

Quiso alejarse de cualquier riesgo y sus rivales olieron sangre porque en un par de vueltas le pasaron en un abrir y cerrar de ojos Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, que se cayó poco después.

Después le rebasaron Ai Ogura y Brad Binder, llegando a marchar noveno. Era justo el resultado que marcaba el corte para ser campeón, pero por detrás tenía a Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi.

En las últimas vueltas mantuvo a raya al piloto italiano, pero la caída de Diogo Moreira en el último giro le llevó al octavo puesto final. Cruzó la meta con la tarea cumplida, mientras Marco Bezzecchi ganaba la carrera seguido de Jorge Martín y Raúl Fernández.