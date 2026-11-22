Jorge Martín, 28 años, sobre su patrimonio: "Tengo muchos gastos, aunque no salga de casa. Igual 5.000 o 6.000 € al mes"

Jorge Martín hizo historia en 2024 al convertirse en el primer piloto madrileño en proclamarse campeón del mundo de MotoGP. El español ya había destacado en categorías inferiores, donde conquistó la Red Bull Rookies Cup en 2014 y el Mundial de Moto3 en 2018 con el equipo Gresini Racing.

Su mayor éxito llegó en 2024, cuando se alzó con el título de MotoGP al manillar de una Prima Pramac Racing. De esta forma, se convirtió en el primer piloto en conquistar la categoría reina con un equipo independiente.

Desde 2025, el madrileño forma parte de la estructura oficial de Aprilia, aunque ya se ha anunciado que vestirá los colores del Monster Energy Yamaha a partir de 2027. Actualmente, el piloto español ocupa la segunda posición de la clasificación de MotoGP, únicamente por detrás de Marc Márquez.

Más allá de sus éxitos sobre la pista, el patrimonio y la gestión de sus finanzas personales también han centrado parte de la atención. En una entrevista concedida al pódcast Tengo un plan, el madrileño explicó cómo administra su dinero y reconoció que no siente una especial necesidad de acumular bienes materiales.

"No soy muy materialista. Aunque obviamente me gusta tener un coche bueno o un reloj bueno, no me cambia tenerlo. No por tenerlo soy más feliz", confesó durante la conversación.

Jorge Martín, en el GP de Australia. Europa Press

Sin embargo, mantener una carrera profesional al máximo nivel implica afrontar numerosos gastos. El propio Jorge Martín reconoció que su estructura deportiva conlleva importantes desembolsos incluso en su vida cotidiana.

"Tengo muchísimos gastos. Sin salir de casa tengo gastos que no te imaginas", explicó el piloto, que llegó a situar sus necesidades económicas mensuales en torno a los 5.000 o 6.000 euros.

Una cantidad destinada a cubrir diferentes partidas, entre ellas los entrenadores, la logística y otros costes asociados a su preparación profesional.

El campeón del mundo también admitió que todavía le cuesta asimilar hasta dónde ha llegado gracias a su trayectoria deportiva. "Anteayer veía toda la casa y decía: 'Jorge, que vienes de no tener nada, y mira dónde estás'", relató, poniendo de manifiesto el contraste entre sus orígenes y su situación actual.

Durante la entrevista, Martín también recordó una experiencia en una discoteca que le hizo reflexionar sobre el valor del dinero, después de recibir una factura que consideró desorbitada. "Dije: tío, se te va la olla, ¿qué haces aquí?", recordó.

Una anécdota que refleja su intención de mantener los pies en el suelo pese al éxito y las posibilidades económicas que le ha brindado el motociclismo.