Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de Portimao. Efe

Pole de récord para Marco Bezzecchi y Marc Márquez saldrá por delante de Jorge Martín en Portimao

La segunda oportunidad de Marc Márquez para proclamarse campeón del mundo de MotoGP llega este fin de semana en el circuito portugués de Portimao, pero tras la sesión de clasificación el título podría decidirse este mismo sábado.

El español necesita ganar la carrera al sprint o sumar dos puntos más que Jorge Martín, lo que es una posibilidad bastante viable después de que el piloto de Aprilia tenga que tomar la salida desde la séptima posición de la parrilla y Marc Márquez lo haga desde la segunda.

La pole se la ha adjudicado Marco Bezzecchi (1:37.201) para sumar su sexta del año y la segunda consecutiva tras la lograda en Qatar. El italiano, como suele ser habitual, se hizo con la pole batiendo el récord del circuito.

MARCO BEZZECCHI SETS THE ALL-TIME LAP RECORD! 🔥🔥🔥 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/kc0aoDUgwC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

En el día que puede coronar a Marc Márquez como campeón, Marco Bezzecchi le quitó el récord absoluto que tenía en Portimao desde 2023 (1:37.226) con una vuelta magistral con la que aventajó al español en casi medio segundo (0.494).

Pese a ello, el líder de MotoGP hizo los deberes a la perfección y tomará la salida desde la segunda posición después de seguir la estela de su hermano Álex en la segunda tanda.

Fabio di Giannantonio cierre la primera línea de la parrilla tras quedarse a seis décimas del nuevo récord de Marco Bezzecchi.