Marc Márquez sufre una caída en la sprint del GP de Portugal. Captura de redes sociales

El piloto de Ducati se cayó a falta de dos vueltas cuando rodaba en la tercera posición y siendo ya virtualmente el campeón.

Marc Márquez sufre una caída a falta de dos vueltas para el final en la sprint del GP de Portugal y aplaza su Mundial

Marc Márquez no va a celebrar este sábado en Portimao su décimo campeonato del mundo, el octavo de MotoGP. El ilerdense sufrió una importante caída en la sprint a falta de dos vueltas para el final cuando rodaba en la tercera posición.

Sin ninguna intención de arriesgar, le valía con ese resultado ya que Jorge Martín -a quien tenía que sacar dos puntos para salir campeón- era sexto. Solo un milagro podía evitar la coronación del piloto de Ducati y este llegó en forma de caída.

El piloto de Ducati tocó el piano que ya estaba mojado y se fue al suelo en la curva 7, cuando rodaba por detrás de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández.

MARC MARQUEZ HAS CRASHED OUT! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 The Championship leader is out of the Sprint! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/m24FLsOffc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

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