Marc Márquez, a sentenciar el Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Portugal: las cuentas para salir campeón

Cuando Marc Márquez tenía prácticamente asegurado su octavo Mundial de MotoGP, una caída a falta de dos vueltas para el final del sprint cambió por completo el desenlace de la prueba.

El piloto de Cervera rodaba en tercera posición, mientras que Jorge Martín ocupaba la sexta plaza, un resultado que habría permitido al ilerdense proclamarse campeón del mundo.

Sin embargo, la lluvia y la caída del piloto de Ducati dieron una nueva oportunidad a sus rivales. Martinator, que terminó sexto, y Bezzecchi, vencedor de la carrera, lograron mantener vivas sus opciones de luchar por el campeonato.

MARC MARQUEZ HAS CRASHED OUT! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 The Championship leader is out of the Sprint! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/m24FLsOffc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Aunque el título parece estar muy cerca de Marc Márquez, habrá que esperar a la carrera larga del domingo para conocer el desenlace. El español partirá desde la segunda posición de la parrilla y tendrá una nueva oportunidad de cerrar el Mundial.

Pese al contratiempo sufrido en el sprint, el escenario sigue siendo muy favorable para el piloto de Ducati. Márquez necesita sumar siete puntos para proclamarse campeón en Portimao, independientemente de los resultados de sus perseguidores.

Marc Márquez hace números

Un noveno puesto sería suficiente para asegurar matemáticamente el título, por lo que, salvo un nuevo imprevisto, todo apunta a que podrá celebrar su octava corona este domingo.

Las cuentas también contemplan otros escenarios. Si Jorge Martín, su principal rival, no logra la victoria y termina segundo, Márquez tendría suficiente con cruzar la línea de meta en decimocuarta posición para sellar el campeonato.

Marc Márquez abraza a Jorge Martín .

De esta manera, aunque la caída le impidió conquistar el título durante el sprint, el objetivo sigue estando al alcance de su mano.

Si finalmente consigue proclamarse campeón, el piloto de Cervera sumará su octavo título mundial y superará a Valentino Rossi en el palmarés histórico de la categoría reina, reforzando su posición entre los grandes referentes de la historia del motociclismo.