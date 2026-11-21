Marc Márquez (33), sobre los lujos: "Tengo dos coches, tres motos de entreno y todas con las que he ganado campeonatos"

Una de las cualidades que siempre ha caracterizado a Marc Márquez es su humildad y naturalidad, tanto dentro como fuera de los circuitos. El piloto de Cervera ha demostrado en numerosas ocasiones que mantiene los pies en el suelo pese a su éxito deportivo y económico.

Hace un par de años, el piloto conversó con Josep Pedrerol en la cuarta entrega de El Cafelito. Durante la charla abordaron diferentes aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos, su relación con los coches.

A diferencia de otros deportistas de élite, que suelen contar con amplias colecciones de vehículos de lujo, Márquez reconoció que no es algo que le interese especialmente.

"La mayoría de los días me apetece ir en moto y me apetece competir, pero hay días que hace frío, o me he caído el día anterior, un día de perros... y no te apetece ir en moto", explicaba el piloto, que utiliza el coche en esas ocasiones.

Sin embargo, dejó claro que no necesita acumular vehículos en su garaje: “Me he comprado muy pocos coches en mi vida. ¿Para qué quiero siete coches en mi garaje? Tengo dos coches", explicaba.

Marc Márquez, en el GP de Catar. EFE

Su relación con las motos, en cambio, es muy diferente. Márquez cuenta con "tres motos de entreno, que son de las tres disciplinas diferentes", además de otros modelos que ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria.

El piloto reconoció que le "gustan" bastante y que le "cuesta venderlas". De hecho, conserva todas aquellas motos "con las que he ganado un campeonato", junto a otros objetos personales que forman parte del museo que comparte con su hermano en Cervera.

Otro de los asuntos que abordó durante la entrevista fue la importancia del descanso y la desconexión en una profesión tan exigente como el motociclismo.

Márquez explicó que no siempre consigue levantarse completamente recuperado: "muchas veces te despiertas cansado, o sea, no has acabado de desconectar durmiendo, pero durmiendo sí que es verdad que siempre entro, o suelo entrar, en modo profundo", comentaba.

Su desconexión

Aun así, encontró en el deporte una de sus mejores herramientas para relajarse. "uno de los métodos que más me funciona es estar encima de la moto", añadía, dejando claro que pilotar también es una forma de desconectar de las exigencias de la competición.

"O sea, por ejemplo, ahora estoy de vacaciones, pero si mañana me apetece ir en moto, iré. No haré mi entreno específico, pero de esa manera, no sé, es como una adrenalina, es como que acabo de ir en moto y me siento relajado", relataba.

Para el catalán, mantenerse activo es una parte fundamental de su vida, independientemente de que se encuentre en plena temporada o disfrutando de sus vacaciones: "el deporte en general, y la moto en este caso, son compañeros de vida", reconocía.

El piloto también explicó las sensaciones que le produce practicar ejercicio y por qué otras actividades no le permiten alcanzar el mismo nivel de satisfacción: "La satisfacción que me da, o la sensación que me deja el acabar de montar en bici, de correr, de ir al gimnasio, o sea, para mí es inexplicable. O sea, me puedo ver una película, pero acabo de ver la película y aún tengo ansiedad".

Una sensación que sí consigue dejar atrás gracias al deporte: "Me da como ese placer de acabar y bajar la adrenalina".

Esta naturalidad también quedó patente en otra conversación, esta vez en El podcast de final de mes, al que acudió el año pasado. Allí, Márquez habló sobre la fama, el éxito y el dinero, y dejó claro que su forma de entender la vida no ha cambiado pese a todo lo que ha conseguido.

"Con mis amigos me lo paso igual de bien en Cervera que en Ibiza. He ido una vez en mi vida porque con una vez que te roben es suficiente. Puedes tener mucho dinero, pero soy realista de lo que es", explicó.

Durante esa charla volvió a salir el tema de los coches y el piloto ofreció un detalle que refleja perfectamente su personalidad y su escaso interés por los lujos innecesarios: "En toda mi vida me he comprado dos coches. Uno fue un Porsche Turbo S y lo vendí con 4000km. No lo usaba, me daba vergüenza ir con ese coche. Después de venderlo me compré un Audi RS6, que he vendido ayer", añadía.

Unas declaraciones que reflejan la filosofía de vida de Márquez, que siempre ha intentado mantener la misma esencia pese a convertirse en uno de los grandes referentes del motociclismo mundial.

Para él, el éxito económico no debe ser una razón para cambiar la manera de vivir ni perder de vista los orígenes. "Que el dinero no te cambie el estilo de vida, que esto pasa mucho", concluyó.