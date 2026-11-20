Las cuentas de Marc Márquez para ganar el Mundial de MotoGP: las combinaciones que le harían campeón en Portimao

El Mundial de MotoGP afronta un fin de semana que puede quedar grabado en la historia del motociclismo. Marc Márquez tiene ante sí la posibilidad de conquistar su décimo campeonato del mundo, un logro que le permitiría superar a Valentino Rossi en el palmarés de la era moderna.

Además, el piloto de Cervera tendría la oportunidad de igualar los siete campeonatos de Giacomo Agostini en la categoría reina. Todo está preparado para que Márquez inscriba su nombre en la Torre de los Campeones, el icónico trofeo de MotoGP.

Para conseguirlo dispondrá de dos oportunidades durante el fin de semana: el esprint del sábado y la carrera del domingo. En caso de no lograrlo, todavía tendría una última posibilidad en el Gran Premio de Valencia, que pondrá el broche final a la temporada.

El escenario es muy favorable para el español. Con 60 puntos de ventaja sobre su perseguidor más inmediato, Jorge Martín, y 74 sobre Marco Bezzecchi, las opciones de que se le escape el campeonato son reducidas.

Aunque las matemáticas todavía permiten al italiano mantener alguna esperanza, sus posibilidades son prácticamente remotas.

La calculadora

Marc Márquez depende de sí mismo y necesita sumar 14 puntos durante el fin de semana para proclamarse campeón. Incluso podría resolver el campeonato el sábado, siempre que consiga dos puntos más que Jorge Martín en la carrera al esprint.

El propio piloto tiene muy claro cuál es el objetivo: "Tengo un número en la cabeza, 14 puntos. Son los que tengo que puntuar entre las dos carreras para no depender de nadie".

Su experiencia le hace ser especialmente consciente de los riesgos que implica competir sobre una moto: "Al final, son dos carreras seguidas donde el riesgo encima de una moto siempre existe y es ahí donde tenemos que intentar controlar todas las situaciones que están en nuestras manos".

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang. Reuters

"Estoy en un momento que dependo de mí y tengo que aprovecharlo. Evidentemente, a ellos solo les queda atacar y yo estoy en una posición que puedo defender, pero me gustaría defender estando delante. ¿Por qué? Porque te evitas de riesgos: mira Pogacar en la Vuelta, la tenía casi ganada y esa caída con una piedrecita le dio la victoria a Enric Mas".

Jorge Martín cree

El principal obstáculo que todavía puede encontrar Marc Márquez es Jorge Martín. El piloto de Aprilia llega a Portimao después de aprovechar el parón de las últimas semanas para recuperarse de sus problemas físicos en el brazo.

Su intención es competir en las mejores condiciones posibles y tratar de mantener abierta la lucha por el campeonato. "Si no estoy al 100%, estoy muy cerca. Tengo un poco de dolor, pero en la moto no me va a condicionar para nada", reconocía el madrileño.

Martinator sabe que sus opciones pasan por conseguir victorias y esperar un tropiezo de su rival. No tiene margen para especular y afronta las últimas carreras con la obligación de atacar desde el primer momento.

"En mi control solo está intentar ganar las cuatro carreras que quedan y es lo que voy a intentar. Lo que no puedo controlar es lo que él haga. Está claro que esto es MotoGP y en el deporte todo puede pasar", explicaba.

El piloto español regresa, además, a un circuito en el que no pudo competir en 2025 debido a una lesión. Aquel fin de semana terminó con la victoria de otra Aprilia, la de su compañero Marco Bezzecchi.

Jorge Martín, sin embargo, sí conoce lo que significa ganar en Portimao, ya que se impuso allí en 2024, la temporada en la que terminó proclamándose campeón del mundo.

Una de las cuestiones que queda en un segundo plano es la lucha por el subcampeonato entre los dos pilotos de Aprilia. Bezzecchi todavía mantiene opciones matemáticas de alcanzar a Márquez, aunque necesita ganar todo lo que queda de temporada y esperar que el español no consiga sumar puntos; Jorge Martín, por su parte, tiene como prioridad apurar sus posibilidades de luchar por el título.