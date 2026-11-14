Jorge Lorenzo (39), sobre su patrimonio: "Los impuestos son necesarios y hay que pagarlos allí donde se viva"

Jorge Lorenzo dejó una huella imborrable en la categoría reina del motociclismo, donde logró proclamarse campeón del mundo de MotoGP en tres ocasiones: 2010, 2012 y 2015.

A lo largo de su trayectoria deportiva consiguió acumular un importante patrimonio, aunque también tuvo que hacer frente a un prolongado enfrentamiento con la Agencia Tributaria entre 2017 y 2023. El conflicto estaba relacionado con una reclamación superior a los 46 millones de euros por IRPF, intereses y sanciones.

Ante la repercusión que alcanzó el caso, el expiloto decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales. En un comunicado, Lorenzo explicó su versión de los acontecimientos: "Recientemente ha salido publicada en diversos medios una serie de noticias sobre los contenciosos que he mantenido con la Hacienda Española. Quiero escribiros unas breves líneas para daros mi visión de lo sucedido".

El expiloto mallorquín comenzó explicando los motivos que le llevaron a establecer su residencia en Suiza. "Hace ya muchos años que decidí irme a vivir a Lugano", señaló, antes de describirla como "una pequeña pero moderna ciudad suiza a escasamente una hora de Milán".

Según explicó, tomó aquella decisión, al igual que otros deportistas, porque buscaba tranquilidad durante los periodos en los que no viajaba por todo el mundo y quería aprovechar las instalaciones del equipo Yamaha para entrenar.

Jorge Lorenzo, en 2017. GTRES

Otro de los factores que influyeron en su elección fue "el régimen fiscal", que, en sus propias palabras, "ofrece a sus ciudadanos, mucho más razonable y menos agresivo y confiscatorio que el de otros sitios".

El conflicto con la Agencia Tributaria comenzó en junio de 2017, cuando, según relató el propio Lorenzo, se inició una inspección que cuestionaba su residencia fiscal en Suiza. "En junio de 2017 la Hacienda Española abrió una inspección tributaria desafiando mi condición de residente fiscal suizo", recordó.

El expiloto sostuvo que, pese a que las autoridades suizas defendían la legalidad de su situación, la Agencia Tributaria española continuó cuestionando su residencia fiscal.

También denunció que se enviaron cientos de requerimientos a sus patrocinadores y equipos, una actuación que, a su juicio, buscaba obtener información y perjudicar su imagen pública. "Haciéndome aparecer en los medios como un defraudador", lamentó.

Lorenzo también relató un episodio que, según su testimonio, tuvo lugar en el paddock durante una jornada de competición. "Llegaron incluso a enviar unos emisarios al propio paddock para forzarme a firmar una documentación. Me asaltaron y bloquearon mi salida cuando me dirigía a subirme a la moto minutos antes de empezar una carrera", aseguró.

Ante las cantidades que le reclamaban, el expiloto explicó que finalmente tuvo que adelantar el dinero para evitar posibles embargos y otras consecuencias. "Tuve que adelantar el dinero que me exigían, para evitar embargos y situaciones humillantes (como aparecer en las listas de morosos). Un auténtico escarnio", manifestó.

Las consecuencias

En su comunicado, el expiloto también quiso poner de manifiesto el desgaste personal y profesional que le ocasionó este enfrentamiento. "He sufrido mucho estos cinco años y medio", reconoció.

A pesar de ello, aseguró que intentó mantenerse al margen de la polémica para centrarse en su carrera deportiva: "Siempre he tratado de permanecer concentrado en las carreras aislándome del ruido de terceros".

Sin embargo, Lorenzo admitió que la situación terminó pasando factura a su estado anímico y a su rendimiento profesional. "La presión y angustia que me generó esta injusta y retorcida persecución de la Hacienda Española acabó afectándome en mi vida profesional. Llegaron a derrotarme anímicamente", confesó.

El mallorquín también recordó el momento en el que recibió una resolución favorable por parte del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Según explicó, a finales de junio de 2021, cuando ya se había retirado de la competición, obtuvo una respuesta favorable respecto a los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015.

"Hace año y medio, a finales de junio de 2021, ya retirado de la competición, por fin vi la luz. El Tribunal Económico Administrativo Central dio la razón a mi abogado respecto de los años 2013, 2014 y 2015", explicó. Además, destacó que la resolución anuló las liquidaciones que consideraba indebidas y permitió que recuperase las cantidades que había adelantado.

No obstante, Lorenzo lamentó que aquella decisión no viniera acompañada de ningún tipo de compensación por los daños que, según él, había sufrido durante el procedimiento. "Ahora bien, nunca hubo ningún tipo de reparación del daño causado. Ninguna indemnización por los perjuicios. Ni una disculpa, pública o privada, carta o llamada. Nada", denunció.

Para terminar, el expiloto compartió una reflexión sobre la fiscalidad y la obligación de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. Lorenzo considera que pagar impuestos es necesario siempre que la Administración gestione adecuadamente los recursos recaudados.

"Los impuestos son necesarios y si el dinero es bien gestionado por la Administración (que no siempre es el caso), contribuir es algo de lo que uno se enorgullece. Pero lo que es también innegable es que los impuestos hay que pagarlos allí donde se viva", concluyó.