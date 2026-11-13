Marc Márquez (33), sobre su infancia: "Mi padre conducía excavadoras y mi madre iba a la oficina. No había vacaciones"

Consolidado como una de las mayores leyendas en la historia del motociclismo mundial, Marc Márquez contempla su trayectoria deportiva con la lucidez y el aplomo que otorgan los años de experiencia.

Lejos de haber disfrutado de una cuna acomodada o de patrocinios tempranos que facilitaran su llegada a los circuitos, el piloto de Cervera forjó su camino hacia la cima gracias a una ética de trabajo inquebrantable y al esfuerzo silencioso de un hogar trabajador que postergó cualquier bienestar superfluo para financiar su vocación.

Al recordar sus inicios, en el El podcast de final de mes de Imagin, el ocho veces campeón del mundo tiene grabado el contraste de aquellas primeras temporadas en las que la palabra descanso no existía en el calendario familiar.

"Empecé con cuatro años en las motos, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que nosotros no teníamos vacaciones; mis padres nunca se iban de vacaciones", rememoró Márquez.

En aquel momento, la rutina estival se reducía a viajes relámpago de ida y vuelta: "Para nosotros el descanso consistía en salir un día desde Cervera hacia la playa de Cambrils o Salou y regresar a casa a comer. Cuando alcanzas cierta edad lo comprendes todo: lo poco que ahorraban era para comprarle una moto de segunda mano al niño o para pagar la tanda de entrenamientos en el circuito".

Las limitaciones presupuestarias marcaron también la disciplina elegida para dar los primeros giros sobre dos ruedas. La velocidad en circuitos asfaltados resultaba económicamente inasumible para la economía doméstica, obligando a buscar alternativas viables sobre barro:

"Hacía tierra porque el motocross resultaba mucho más barato. Si te caes en el campo rompes una maneta de freno, compras un recambio usado y sigues tirando. En cambio, en el asfalto tienes que sustituir los neumáticos constantemente y reparar carenados caros. En mi casa nunca faltó de nada, pero tampoco fuimos sobrados".

Marc Márquez, en el GP de Catar. EFE

Esa dedicación implicaba un desgaste físico descomunal para sus progenitores, que enlazaban sus jornadas laborales ordinarias con extenuantes fines de semana en la carretera:

"Mis padres trabajaban de lunes a viernes: mi padre conducía una excavadora en una empresa de construcción y mi madre estaba en la oficina de una compañía de transportes. Él llegaba agotado, pero cargaba las motos en la caravana y nos marchábamos al circuito a pasar el fin de semana".

En ese entorno de estrechez y pasión, Márquez aprendió pronto el valor del compromiso: "A los ocho años me gustaba mucho el fútbol y quise apuntarme al equipo de mi pueblo, pero mi padre fue muy claro: 'Elige motos o fútbol, porque el fin de semana coinciden el partido y la carrera, y a las dos cosas no llegamos'. Y me decanté por las motos".

Tampoco hubo concesiones a la ostentación durante su adolescencia, ni siquiera cuando despuntaba en las categorías promocionales: "A los catorce años me saqué el carnet de ciclomotor. Mis amigos llevaban motos trucadas con tubarro y le pedí una a mi padre. Me preguntó si quería una moto de paseo o una para entrenar. Le dije que de entreno, y me contestó: 'Pues aquí tienes el scooter de tu madre'".

Una lección de sobriedad que cimentó su carácter competitivo.