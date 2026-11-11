Jorge Lorenzo lanza un ataque a Rossi donde más le duele: "Si Márquez gana el Mundial, él ya no se sentará en la misma mesa"

Restan dos grandes premios (Portimao y Valencia) para el final de temporada de MotoGP, pero Marc Márquez lo tiene todo de cara para que el Mundial no se decida en España. El ilerdense puede ganar su octavo campeonato en la categoría reina del motociclismo el sábado en la sprint del GP de Portugal y Valentino Rossi ha querido reabrir viejas heridas.

Hay rivalidades que no entienden de tiempo ni de retiradas. Más de una década después de uno de los episodios más controvertidos de la historia de MotoGP, el italiano sigue sin pasar página.

El italiano ha vuelto a señalar directamente a Marc Márquez por lo sucedido en 2015, precisamente cuando el piloto de Ducati está a las puertas de conquistar su décimo campeonato del mundo.

"La historia de 2015 es aún más absurda y ahora me da aún más rabia porque Márquez no estaba luchando por el campeonato; Lorenzo y yo estábamos luchando. Él solo luchaba para hacerme perder, y al final lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele", admitió el pasado domingo en el programa televisivo Che tempo che fa.

Rossi incluso admitió que intenta cambiar su perspectiva cuando recuerda aquel campeonato. "Muchas veces me miro al espejo y me digo: no nos centremos en el que se perdió, sino quizá en los demás. Pero así es el deporte; lo que pierdes duele mucho más que lo que ganas".

La estocada a Rossi

No obstante, Jorge Lorenzo ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje todavía más contundente al 'Doctor': si Marc conquista el título, la discusión sobre el mejor de todos los tiempos tendrá únicamente dos protagonistas, Márquez y Giacomo Agostini.

El mallorquín, pentacampeón y protagonista directo de aquella batalla por el título de 2015, ha sido muy claro al valorar lo que supondría una nueva corona para Márquez. En declaraciones a TNT Sports durante el Gran Premio de Catar, Lorenzo ha colocado al ilerdense en una conversación reservada a los nombres más importantes de la historia del motociclismo y ha dejado fuera de ella a su antiguo compañero de Yamaha.

"Creo que se generará un debate real sobre si Márquez o Agostini son los mejores de todos los tiempos. Para mí, si gana este décimo título mundial, será el mejor sin duda en la era moderna. Rossi no se une a ellos en esa mesa", aseguró el balear.

Rossi y Márquez, durante una rueda de prensa. Reuters

Lorenzo fue quien terminó levantando el Mundial de 2015, en una temporada que quedó marcada por la tensión entre Rossi y Márquez y por el desenlace de Sepang.

Rossi fue sancionado tras el incidente con el piloto de Cervera y tuvo que afrontar la última carrera en Valencia desde la última posición de la parrilla. El español aprovechó aquella situación y se proclamó campeón por cinco puntos de diferencia.

Aquel título alimentó durante años la polémica y las acusaciones de Rossi, que siempre ha sostenido que Márquez intervino para favorecer a su compatriota. Once años después, el protagonista que salió beneficiado deportivamente de aquella batalla ha vuelto a pronunciarse, aunque esta vez el foco no está en quién tuvo razón en 2015, sino en quién merece ocupar el primer puesto en la historia del motociclismo.

Y Lorenzo no ha dejado demasiado margen a la interpretación. Para él, Márquez ya está en condiciones de discutir directamente con Giacomo Agostini, el piloto que encabeza el palmarés histórico con 15 títulos mundiales.

Rossi, con nueve coronas, quedaría fuera de esa conversación si el español consigue su décimo campeonato.

El balear también ha querido explicar por qué considera tan extraordinario el rendimiento de Márquez durante esta temporada. Especialmente después de las dificultades físicas que arrastró tras su caída en Mandalika en 2025.

"Creo que Marc estaba más fuerte el año pasado, antes de la lesión de Mandalika. Esa caída lo debilitó físicamente y este año ha tenido dificultades para mantener su condición, pero lo ha compensado con pura técnica. Para mí, en términos de técnica y pilotaje, es el mejor que ha existido", explicó.

Mientras la polémica vuelve a enfrentar a dos leyendas del motociclismo, Marc Márquez tiene la oportunidad de responder sobre el asfalto. El piloto de Cervera llega a Portugal con la posibilidad de proclamarse campeón del mundo en la carrera sprint, un resultado que le permitiría alcanzar los diez títulos mundialistas y superar los nueve que consiguió Rossi a lo largo de su trayectoria.

Su décima corona supondría, además, un nuevo argumento para quienes consideran que su trayectoria ya merece un lugar entre las más grandes de todos los tiempos.

Y en medio de esa cuenta atrás, Rossi ha vuelto a mirar hacia 2015, mientras Lorenzo ha puesto sobre la mesa una discusión mucho más incómoda para el italiano: la de su lugar en la historia cuando Márquez complete su siguiente conquista.