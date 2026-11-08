Marco Bezzecchi celebra su victoria en el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Losail. Reuters

Marco Bezzecchi gana en Qatar y Jorge Martín retrasa el alirón de Marc Márquez a Portugal

El objetivo de Jorge Martín y Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Qatar era prolongar la pelea por el título de MotoGP con Marc Márquez, algo que los dos pilotos de Aprilia han logrado tras la carrera en el circuito de Losail.

La victoria del italiano, la sexta del año, y la séptima posición del español retrasan el alirón de Marc Márquez al Gran Premio de Portugal, dentro de dos semanas.

El líder de MotoGP, que terminó segundo, puede conquistar su décimo título de campeón del mundo si gana la carrera al sprint en el circuito de Portimao.

EL DESENLACE DEL MUNDIAL DE MotoGP SE VA A PORTIMAO Marco Bezzecchi vence en Qatar y @marcmarquez93 da un paso de gigante hacia el título con la segunda posición 💥 #QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 https://t.co/SoJYt0Aa59 — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2026

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