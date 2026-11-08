Marc Márquez (33), sobre su infancia: "A partir de los 9 años, mis padres no tuvieron que pagar un euro más por mí"

Los primeros años de Marc Márquez en el motociclismo estuvieron marcados por el esfuerzo de sus padres y una oportunidad que resultó decisiva para su futuro.

El piloto catalán repasó esta etapa de su vida en El Cafelito de Josep Pedrerol, donde explicó cómo la ayuda de una familia de Mataró permitió que continuara compitiendo a pesar de las dificultades económicas que atravesaba su entorno.

El punto de inflexión llegó cuando tenía ocho años. Su padre lo había inscrito en una copa de promoción de la Federación Catalana de Motociclismo y, durante aquella etapa, los hermanos Rojas se interesaron por el joven piloto. La familia decidió respaldarlo económicamente y apostar por su talento.

"Queremos apoyar a un chaval y nos hemos fijado en ti", recuerda Márquez que le dijeron. Un gesto que cambió el rumbo de su carrera y que le permitió seguir progresando en una disciplina en la que los costes aumentaban con cada nueva categoría.

"A partir de los 9 años mis padres no han tenido que pagar nada más", explicó el piloto, que considera aquella ayuda uno de los momentos clave de su trayectoria deportiva.

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang. Reuters

Antes de que apareciera esta oportunidad, los padres de Marc Márquez tuvieron que asumir importantes sacrificios para que su hijo pudiera continuar compitiendo. La economía familiar era limitada y buena parte de los ahorros se destinaban a cubrir los gastos derivados de su carrera deportiva.

El piloto ha recordado cómo sus padres renunciaban a disfrutar de vacaciones para invertir ese dinero en las motos y en las competiciones de sus hijos.

"Lo que hacían mi padre y mi madre era no ir de vacaciones para gastárselo con los niños, con la moto", relató.

Los desplazamientos durante los fines de semana también formaban parte de aquella rutina. La familia viajaba en una pequeña caravana para acompañar a Marc a las carreras, mientras sus padres compatibilizaban sus obligaciones laborales con los viajes y los gastos que implicaba competir.

Una dedicación que fue creciendo al mismo ritmo que las exigencias del motociclismo y que, durante aquellos primeros años, resultó imprescindible para que el piloto pudiera seguir avanzando.

"Nunca me he sentido en deuda"

Pese a las renuncias que hicieron sus padres, Marc Márquez ha dejado claro que nunca vivió aquellos esfuerzos como una obligación que tuviera que compensar en el futuro. El piloto ha destacado que siempre contó con el respaldo de su familia y que nunca recibió exigencias a cambio de su apoyo.

"Nunca me he sentido con deuda con mis padres, nunca me han pedido nada a cambio. Ellos lo hacían porque les gustaba", aseguró.

Con el paso del tiempo, Márquez también ha reconocido que necesitó alcanzar una edad más adulta para comprender realmente lo que sus padres habían hecho por él. Durante su infancia, no era plenamente consciente de las dificultades económicas ni de las renuncias que implicaba mantener su carrera deportiva.

Fue alrededor de los 20 años cuando empezó a valorar en profundidad todo aquel esfuerzo. Una experiencia que refleja cómo, detrás de los éxitos deportivos, también existen historias de sacrificio familiar, compromiso y oportunidades que pueden marcar para siempre el futuro de un deportista.