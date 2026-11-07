Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el Gran Premio de Qatar. Reuters

Marc Márquez resiste el envite de Marco Bezzecchi y Jorge Martín culmina en el podio una remontada antológica en Qatar

Victoria para Marc Márquez en la carrera al sprint de Qatar y enfado monumental de Massimo Rivola, CEO de Aprilia, después del incidente protagonizado por el líder de MotoGP y Marco Bezzecchi, que terminó en el suelo.

La parte positiva para la marca de Noale es que Jorge Martín completó una remontada antológica desde la undécima posición y terminó en el tercer cajón del podio 14 días después de fracturarse el radio de su muñeca derecha.

La carrera arrancó con una caída escalofriante de Pecco Bagnaia tras recibir un toque de Fermín Aldeguer, cuando éste trataba de adelantar a Pedro Acosta.

Crash for @PeccoBagnaia, involved in an incident with @Aldeguer54 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/McCgVuCxff — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

El error del piloto de Gresini trajo consigo un highside del italiano, que tuvo que ser retirado en camilla para ser trasladado al centro médico del circuito de Losail.

Una vez allí y tras la aparición de la bandera roja, a Pecco Bagnaia se le diagnosticó dos fracturas en su pie derecho, que afectan al cuarto y quinto metatarsiano. Pasará la noche en el hospital de Doha para ser sometido a más pruebas que determinen si las fracturas requieren operación.

Al contrario que en la primera salida, Marc Márquez se colocó en cabeza en los primeros metros y pasó a liderar la carrera por delante de Marco Bezzecchi. El italiano atacó en la cuarta vuelta y ahí fue cuando llegó la acción que desató la polémica.

La repetición del toque entre Marc Márquez y Marco Bezzecchi 💥 El de Aprilia acabó en el suelo y la acción sin sanción para Marc #QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 https://t.co/g1WMxTsrEw — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Marc Márquez entró algo largo en la primera curva y rápidamente intentó recuperar la línea, pero en ese momento Marco Bezzecchi trató de aprovechar para meterse por un hueco muy pequeño. El resultado fue un toque entre ambos que llegó incluso a hinchar el airbag del mono de Marc Márquez, mientras que Marco Bezzecchi rodaba sobre el asfalto.

Fue entonces cuando emergió la figura de Jorge Martín, que había realizado una remontada apoteósica y con la caída de su compañero de equipo se encontró con la segunda posición.

Atacó a Marc Márquez y ambos llegaron a tocarse, pero al final el líder de MotoGP recuperó la primera plaza mientras que a Jorge Martín le pasó factura el esfuerzo y se vio superado por Fabio di Giannantonio, terminando tercero.

De esta forma, Marc Márquez dispondrá este domingo de su primera oportunidad de proclamarse campeón si gana la carrera y Jorge Martín no puntúa.