El GP de Qatar, entre amenazas de bombas y el título de MotoGP: una 'guía de seguridad' ante el riesgo de ataques iraníes

El rugido de las motos ha vuelto a escucharse este viernes en el circuito de Losail, pero el ruido que realmente preocupa a MotoGP llega desde fuera de sus instalaciones. La amenaza de una escalada militar en Oriente Medio ha convertido el GP de Qatar en un escenario marcado por la incertidumbre.

Mientras los pilotos completaban los entrenamientos libres de la primera jornada, los integrantes del paddock tenían ya a su disposición una guía de seguridad para saber cómo actuar ante un posible ataque.

El documento, difundido por el periodista Mat Oxley y compartido por diferentes medios, recoge las ubicaciones de refugios de emergencia y una serie de instrucciones para responder ante una alerta.

No se trata de una recomendación genérica: el protocolo contempla situaciones concretas en el circuito, los hoteles, la calle e incluso los desplazamientos en vehículo.

La imagen de un campeonato que debe explicar dónde refugiarse en caso de ataque militar contrasta con la normalidad que se intenta mantener sobre el asfalto. La competición sigue adelante, pero la preocupación por la seguridad se ha instalado en el paddock.

Una guía ante una alerta

Las instrucciones son claras desde el primer momento. Ante una posible emergencia, la prioridad es buscar cobertura de inmediato y mantener la calma. "No hace falta que mires por la ventana ni grabes; simplemente vete", recoge una de las indicaciones del documento.

La guía establece diferentes procedimientos en función del lugar en el que se encuentre cada integrante del campeonato. En los hoteles, la recomendación es utilizar las escaleras para dirigirse a las zonas seguras designadas, evitando los ascensores.

Si no existe tiempo suficiente para llegar al refugio, se aconseja permanecer en una zona interior, alejada de las ventanas, y protegerse junto a una pared.

Lusail Circuit publishes emergency shelter locations & general safety protocols in case of attack during Qatar #MotoGP If there is an alert, stay calm and do this: 1. Move to cover right away. No need to look out the window or film; just go. 2. At the hotel, day or night: take the stairs to the hotel’s designated safe area. Don’t use the elevator. If you can’t get there in time, stay on your own floor in the inner area by the stairwell and elevators, away from windows, and sit against an inner wall. If you can’t leave your room, stay low on the side away from the window. 3. At the circuit: go to your team’s agreed solid building. Avoid tents, open paddock areas and glass-fronted buildings. 4. Outside: get into the nearest building. If there isn’t one, get low to the ground and cover your head. 5. In a vehicle: pull over and go into the nearest building. If there isn’t one, step away from the vehicle, get low and cover your head. 6. Stay put for at least 10 minutes, or until the all-clear message, whichever is later. 7. After: don’t touch or photograph any debris; report it to local emergency services. Check in with your team or company group so everyone is accounted for. #coveryourhead — Mat Oxley (@matoxley) November 5, 2026

En el circuito, el protocolo remite a los edificios sólidos previamente acordados por cada equipo. Las carpas, las zonas abiertas del paddock y las construcciones con grandes superficies acristaladas quedan expresamente descartadas como lugares seguros.

Las indicaciones también contemplan a quienes se encuentren en el exterior. En ese caso, deben entrar en el edificio más cercano. Si no existe ninguna construcción a su alcance, la recomendación pasa por agacharse y cubrirse la cabeza.

Para quienes estén dentro de un vehículo, el procedimiento es detenerse y buscar refugio en el edificio más próximo. Si no es posible, deben alejarse del automóvil, agacharse y protegerse.

EL ALMA DE LOS GRANDES CAMPEONES ✨ Tremenda ovación del equipo Aprilia a Jorge Martín después de meterse en la Q2 superando todas las adversidades 👏🏻 #QatarGP🇶🇦 #MotoGP 🏁 https://t.co/42akRXNdRs — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2026

La guía no termina cuando desaparece el peligro inmediato. Los integrantes del paddock deben permanecer en el lugar de refugio durante al menos diez minutos o hasta recibir el aviso oficial de que la alerta ha concluido, prevaleciendo el plazo más largo.

Después, las instrucciones son igualmente precisas: no tocar ni fotografiar posibles escombros, comunicar su presencia a los servicios de emergencia locales y contactar con el equipo o grupo de trabajo para comprobar que todos están a salvo.

Un Gran Premio polémico

La situación de Qatar no es una preocupación que surgió el viernes. El conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel ya obligó a modificar el calendario de MotoGP. El Gran Premio, inicialmente previsto para abril, fue aplazado hasta noviembre ante la inestabilidad regional.

La decisión de mantener la carrera en Losail para este fin de semana, del 6 al 8 de noviembre, llegó después de diferentes evaluaciones de seguridad y conversaciones con las autoridades qataríes, los equipos y expertos independientes.

MotoGP defendió que no había información que justificara una nueva modificación, aunque reconoció que la seguridad debía seguir siendo la prioridad.

La incertidumbre, sin embargo, no ha desaparecido. Algunos pilotos habían solicitado garantías adicionales sobre los procedimientos de emergencia, las evacuaciones y la posibilidad de abandonar Qatar si la situación empeoraba.

La retirada de Yamaha, que justificó su ausencia por las restricciones de viaje de la compañía en Oriente Medio, refleja hasta qué punto el contexto geopolítico ha condicionado el campeonato. La decisión dejó fuera a sus pilotos oficiales y redujo la presencia de la marca en el Gran Premio.

La guía de seguridad representa un paso más en la respuesta de MotoGP ante una situación excepcional. El campeonato ha decidido continuar, pero la distribución de instrucciones específicas ante un posible ataque evidencia que el riesgo no puede ignorarse.

Conflicto de intereses

Los entrenamientos libres del viernes han puesto en marcha el Gran Premio. La cuestión que condiciona el ambiente en Losail es otra: qué ocurriría si la amenaza dejara de ser una posibilidad y se transformara en una emergencia real.

MotoGP ha preparado una respuesta sobre el papel. Los refugios están identificados, las instrucciones han sido distribuidas y los equipos conocen los pasos que deben seguir. La guía busca que, ante una alerta, nadie tenga que improvisar.

Pero el documento también deja una imagen difícil de separar de este Gran Premio: la de un campeonato mundial que intenta desarrollar su actividad deportiva mientras la amenaza de las bombas obliga a preparar un plan de emergencia. En Qatar, el viernes, la seguridad fue tan protagonista como las motos.