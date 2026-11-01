Pulso de Yamaha a MotoGP: no irá al GP de Qatar pese a las amenazas de fuertes castigos económicos y en el Mundial

Yamaha ha decidido no participar en el próximo Gran Premio de Qatar y ha abierto un enfrentamiento con la organización de MotoGP. La fábrica japonesa anunció este domingo que no viajará a Lusail debido a sus restricciones internas de desplazamiento ante la situación de seguridad en Oriente Medio.

Mantiene su postura pese a las advertencias sobre posibles consecuencias económicas y deportivas, incluida una eventual suspensión para las últimas carreras del campeonato. Por ahora, no hay sanciones concretas anunciadas.

La ausencia afecta al equipo oficial y a Pramac, su estructura satélite. La decisión dejaría fuera de la cita a Fabio Quartararo, Álex Rins, Jack Miller y Augusto Fernández, previsto como sustituto de Toprak Razgatlioglu.

No se trata, por tanto, de una renuncia individual de los pilotos, sino de una medida adoptada por el fabricante que alcanza a sus dos equipos.

La seguridad, por encima

El argumento central de Yamaha es la seguridad. La compañía considera que las circunstancias actuales no permiten modificar su política de viajes, pese a las garantías trasladadas desde el campeonato para mantener la prueba del próximo fin de semana.

Su evaluación interna prevalece así sobre las medidas comunicadas por los responsables del Mundial.

"Yamaha no ha encontrado motivos suficientes para modificar las restricciones de viaje vigentes en toda la compañía", explica el comunicado. La marca precisa, además, que su determinación es "independiente de las medidas adoptadas por el Grupo MotoGP y el organizador del evento".

Con esa distinción, sitúa el origen de su ausencia en las normas empresariales y no en una decisión deportiva de sus corredores.

Álex Rins, en el GP de Malasia. Reuters

Yamaha pretende volver a competir en el Gran Premio de Portugal, programado del 20 al 22 de noviembre. Sin embargo, ese regreso queda pendiente de las consecuencias que pueda tener su ausencia en Qatar. Después llegará Valencia, del 27 al 29 de noviembre, como cierre del calendario.

Sin un castigo confirmado

La respuesta de MotoGP apunta a dos ámbitos distintos. Por una parte, la organización advierte de las implicaciones contractuales derivadas de los compromisos de participación.

Por otra, corresponde a la Federación Internacional de Motociclismo valorar las posibles consecuencias deportivas conforme al reglamento.

Entre los escenarios posibles figuran multas y una posible prohibición de competir en Portugal y Valencia para quienes no acudan sin una justificación aceptada. No obstante, la FIM no ha anunciado todavía ningún castigo.

El movimiento de Yamaha llega después de que 19 pilotos expresaran por escrito su rechazo a viajar a Qatar. La fábrica transforma ahora ese malestar en una retirada efectiva, mientras el campeonato mantiene la intención de celebrar la carrera.

El conflicto enfrenta así dos posiciones: la exigencia de cumplir los compromisos del Mundial y la decisión de una empresa que considera insuficientes las condiciones para desplazar a su personal.