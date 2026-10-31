Pedro Acosta, con la medalla de ganador de la carrera al sprint, en el circuito de Sepang. Efe

Pedro Acosta se impone a Marc Márquez al sprint tras la baja de Jorge Martín en Sepang

De vez en cuando, la vida te da sorpresas agradables. Asombrado se quedó Pedro Acosta al imponerse sobre Marc Márquez en condiciones mixtas en la carrera al sprint en el circuito de Sepang.

El piloto de KTM ganó una delicada prueba al maestro en estas situaciones, que no tomó riesgos de más para ampliar su ventaja al frente de la clasificación general de MotoGP a 19 puntos sobre Jorge Martín.

El piloto de Aprilia no llegó a disputar la sesión de clasificación y se tuvo que retirar debido al dolor que arrastraba en su mano derecha producto de la fractura de radio sufrida en Phillip Island.

🚨 ÚLTIMA HORA | JORGE MARTÍN DEJA EL GP DE MALASIA Aprilia comunica que es baja para el resto del Gran Premio y que seguirá recuperándose de su lesión 😢 #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 https://t.co/DQmUwRWLtD — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

La carrera arrancó con Álex Márquez, autor de la pole, en cabeza mientras Ai Ogura se las tenía tiesas con Marc Márquez en el primer giro. Al final el japonés se colocó segundo mientras el español caía a la cuarta plaza.

La segunda vuelta comenzó con la aparición de las banderas blancas que activaban el protocolo flag to flag y permitían el cambio de moto.

Un giro después Álex Márquez se fue al suelo en la curva 14 cuando lideraba la carrera y Ai Ogura pasó a liderar la carrera, seguido de Pedro Acosta y Marc Márquez mientras Marco Bezzecchi se iba acercando poco a poco.

Drama total para Álex Márquez 😢 Se va al suelo cuando lideraba la sprint 💥 #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 https://t.co/7BbM6LZAJ9 — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

Cuando restaban tres vueltas para el final y la lluvia ya había hecho acto de presencia, Pedro Acosta lanzó su ataque y superó al japonés. Acto seguido Marc Márquez hizo lo mismo y Ai Ogura cayó a la tercera plaza en un abrir y cerrar de ojos. Marco Bezzecchi también se unió a la fiesta y superó al nipón.

Pedro Acosta, cuya especialidad no son las condiciones mixtas, no cometió un sólo error y terminó imponiéndose en una carrera al sprint caótica en Sepang,