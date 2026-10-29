El milagro de Jorge Martín: se subirá a la Aprilia en Malasia seis días después de sufrir una fractura del radio

Jorge Martín ha conseguido lo impensable después de que el sábado, en Phillip Island, sufriera una caída a 211 km/h que le provocara una rotura del radio, poniendo en peligro su lucha con Marc Márquez por el Mundial.

La ausencia de una fractura en el cúbito y la confirmación de que la lesión del radio no presentaba desplazamiento fueron determinantes para esquivar el quirófano. El tratamiento conservador se convirtió en la mejor alternativa para intentar llegar al final de la temporada sin agravar el problema.

El día clave era este jueves, cuando iba a ser examinado por el equipo médico en Sepang. El doctor Ángel Charte, director de los servicios médicos del campeonato de la categoría reina del motociclismo, le examinó y le sometió a varias pruebas. 'Martinator' las superó todas y ha recibido el 'apto' para subirse el viernes a la Aprilia en los Libres 1.

NOOOOOOOO 😢 Jorge Martín se va al suelo cuando peleaba por la victoria con Marc Márquez #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 https://t.co/vtxu6Op67T — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2026

No obstante, la participación del madrileño el sábado en la qualy y el domingo en la carrera aún no está confirmada. El de San Sebastián de los Reyes se tendrá que someter a una nueva revisión médica después de la primera sesión para comprobar cómo se encuentra.

Serán claves sus sensaciones sobre la moto, la capacidad de movimientos y el dolor que experimente. Si no hay ningún problema, recibirá un nuevo -y último- permiso para competir con normalidad.

"Hemos dado el primer paso, que era intentar correr", explicó Jorge Martín en un primera encuentro con los medios tras la lesión de Phillip Island. "Luego veremos cómo sigue el fin de semana", añadió en declaraciones por Motorsport.

La radiografía de la mano derecha del piloto, revela una fractura en la parte baja del radio 'no completa', según los médicos, lo que significa que el hueso no se desplazó, que es la clave para entender que el piloto haya recibido el 'apto' para salir a pista, ya que cualquier desplazamiento, por mínimo que fuera, hubiera necesitado de una cirugía.

"Lo único que sé es que tengo la muñeca rota. Si no me estuviera jugando el título, estaría en casa con yeso", soltó para disipar las dudas de que solo la lucha por el campeonato le han llevado hasta Sepang.

Una pelea que, no solo va a ser muy complicada con una fractura, sino que debe librarla contra un Marc Márquez que se colocó líder en Australia con 10 puntos de ventaja. "No soy muy optimista, creo que será muy complicado", ha reconocido el madrileño.

"Mentalmente solo intentaré pilotar mañana (viernes). A partir de ahí, veremos. No soy muy optimista sobre la posibilidad de que pueda correr. Pero el cuerpo humano es un misterio, y he mejorado mucho en los últimos días", asegura, antes de admitir que "hace dos días hubiera dicho que era imposible subirme a la moto".

El Mundial, en juego

Catar, Portimao y Valencia figuran en el calendario previsto, aunque una eventual cancelación de la prueba de Losail podría modificar el escenario de la lucha por el título.

Menos carreras supondrían menos puntos en juego, una circunstancia que podría beneficiar al madrileño mientras gana tiempo para recuperarse.

La situación recuerda, además, a la importancia que ha tenido la resistencia física en la trayectoria reciente del piloto. Después de un 2025 marcado por las lesiones, Jorge Martín ha conseguido volver a situarse entre los aspirantes al Mundial y no está dispuesto a desaprovechar esa oportunidad sin intentarlo.