Jorge Martín, por delante de Marc Márquez en la sprint del GP de Australia. Europa Press

Jorge Martín se agarra a la última esperanza del Mundial: se fractura el radio, esquiva el quirófano y vuelve en Malasia

No todo está perdido para Jorge Martín. El piloto madrileño ya se encuentra en Kuala Lumpur con un objetivo claro: intentar disputar el GP de Malasia y mantener intactas sus opciones de luchar por el Mundial.

La fractura del radio del brazo derecho que sufrió el pasado sábado en Phillip Island no ha cambiado sus planes. Tampoco lo ha hecho la dureza del desafío, especialmente después de una caída a 211km/h que llegó cuando peleaba por la victoria con Marc Márquez.

El piloto de Ducati es ahora el líder del campeonato con diez puntos de ventaja, pero la cancelación de la carrera del domingo en Australia por las condiciones meteorológicas dio un respiro a 'Martinator'.

El aplazamiento de la lucha por los puntos le permitió ganar tiempo para recuperarse y, además, llegó acompañado de una noticia esperanzadora: las pruebas médicas descartaron la necesidad de pasar por el quirófano. Con ese escenario, el español decidió viajar a Malasia y apurar sus opciones de regresar a la pista este viernes.

La ausencia de una fractura en el cúbito y la confirmación de que la lesión del radio no presenta desplazamiento fueron determinantes para tomar esa decisión. El tratamiento conservador se convirtió en la mejor alternativa para intentar llegar al final de la temporada sin agravar el problema.

Ahora, sin embargo, todo dependerá de la evolución de la lesión y de las sensaciones del piloto sobre la Aprilia.

"Estoy siguiendo los tratamientos necesarios para recuperarme de la lesión y llegar a Sepang en las mejores condiciones posibles. Es imposible hacer predicciones, tenemos que evaluar la situación día a día", explicó el madrileño, consciente de que todavía es pronto para determinar si podrá competir durante todo el fin de semana.

Un tratamiento dividido en dos fases

Para maximizar sus posibilidades, el madrileño contará con la ayuda de su fisioterapeuta de confianza, Aitor Tomás, que se desplazará hasta Kuala Lumpur para supervisar su recuperación.

Según explicó a Motorsport.com, el plan de trabajo estará dividido en dos etapas, con la prioridad inicial de reducir la inflamación y recuperar la funcionalidad del brazo.

"Lo que haremos será dividir el proceso en dos fases. La primera estará centrada en la desinflamación y todo lo que lleva consigo la lesión ósea. Lo que buscaremos será recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad. Y eso lo conseguiremos con crioterapia (hielo) y masaje", detalló el fisioterapeuta.

NOOOOOOOO 😢 Jorge Martín se va al suelo cuando peleaba por la victoria con Marc Márquez #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 https://t.co/vtxu6Op67T — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2026

La segunda parte del tratamiento estará enfocada en favorecer la recuperación del hueso. "Intentaremos regenerar el hueso en la medida que podamos, para que se vaya fortaleciendo. Eso lo haremos con magnetoterapia", añadió Tomás.

Los próximos días serán decisivos para conocer el alcance real de la recuperación. Jorge Martín deberá superar una revisión médica el jueves en el circuito de Sepang para recibir el visto bueno de los doctores antes de subirse a la moto.

Si obtiene el apto, el equipo trabajará para proteger la zona afectada, situada cerca de la muñeca derecha, una región especialmente exigida durante la conducción por la gestión del acelerador y el freno delantero.

Para ello, el fisioterapeuta recurrirá a un vendaje con cinta elástica y Alpinestars, proveedor de los guantes del piloto, adaptará el guante derecho para evitar que el cierre presione sobre la zona lesionada.

El tratamiento también cambiará si el piloto de Aprilia consigue volver a pista. "Ya después, si le dejan subirse a la moto, entonces aplicaremos otro protocolo distinto al que empleamos con él en condiciones normales. En ese caso nos concentraremos en la muñeca, para tratar de que se le inflame lo menos posible, y terapia de control del dolor", explicó Aitor Tomás.

La posibilidad de recurrir a analgésicos mediante una infiltración tampoco está descartada. Todo dependerá de cómo responda el brazo al esfuerzo y de las sensaciones que tenga el piloto durante el fin de semana.

Además, incluso si supera la primera revisión, podría tener que someterse a un nuevo control médico después de los primeros entrenamientos libres del viernes para determinar si está en condiciones de continuar.

El Mundial, una motivación más

'Martinator' afronta el desafío con prudencia, pero sin renunciar a su objetivo. La prioridad pasa por controlar la inflamación, respetar los tiempos de recuperación y evitar riesgos innecesarios. Aun así, el español no quiere dejar escapar una oportunidad que podría resultar decisiva en la pelea por el campeonato.

"Es difícil de nuevo, pero siempre vamos a seguir luchando", escribió en sus redes sociales, dejando clara su intención de pelear hasta donde le permita su estado físico.

La lesión llega en un momento crucial de la temporada, con Márquez a solo diez puntos y varias citas todavía pendientes. Catar, Portimao y Valencia figuran en el calendario previsto, aunque una eventual cancelación de la prueba de Losail podría modificar el escenario de la lucha por el título.

Menos carreras supondrían menos puntos en juego, una circunstancia que podría beneficiar al madrileño mientras gana tiempo para recuperarse.

La situación recuerda, además, a la importancia que ha tenido la resistencia física en la trayectoria reciente del piloto. Después de un 2025 marcado por las lesiones, el de San Sebastián de los Reyes ha conseguido volver a situarse entre los aspirantes al Mundial y no está dispuesto a desaprovechar esa oportunidad sin intentarlo.

Su regreso, no obstante, no será sencillo. La fractura afecta precisamente al brazo con el que controla dos de las funciones esenciales de la moto, el acelerador y el freno delantero.

Por eso, la decisión definitiva dependerá tanto de la valoración médica como de su capacidad para soportar las exigencias de un fin de semana de MotoGP.

Jorge Martín, en el GP de Australia. Europa Press

El español ya está en Malasia y el plan de recuperación está en marcha. El objetivo es llegar al viernes en las mejores condiciones posibles, aunque nadie puede garantizar que vaya a conseguirlo.

Por ahora, prefiere ir día a día, sin precipitarse y con la vista puesta en un Mundial que sigue abierto. El reto es mayúsculo y el margen de error, mínimo. Pero mientras exista una posibilidad de competir, Jorge Martín no piensa rendirse.