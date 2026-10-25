La lluvia cancela la carrera de MotoGP en Australia: el peor final para el mítico circuito de Phillip Island

Phillip Island se quedó sin la despedida que esperaba. La lluvia y la escasa visibilidad obligaron este domingo a cancelar la carrera de MotoGP del Gran Premio de Australia, la última prevista en el trazado antes del traslado de la competición a Adelaida en 2027.

Con las entradas agotadas, el público asistió a un desenlace marcado por las esperas y la imposibilidad de garantizar la seguridad. La amenaza meteorológica terminó por desmantelar todo el programa dominical.

Primero quedó descartada la sesión de calentamiento de MotoGP; después llegaron las cancelaciones de Moto3 y Moto2. La categoría reina mantuvo abierta su última oportunidad mientras los organizadores buscaban una mejoría que permitiera competir. Sin embargo, los sucesivos aplazamientos no cambiaron el escenario y la jornada terminó sin ninguna de las tres carreras.

El obstáculo decisivo no estaba únicamente sobre el asfalto. Además del agua acumulada, la visibilidad impedía utilizar el helicóptero médico, indispensable para trasladar con rapidez a un piloto en caso de accidente.

El temporal afectaba tanto al entorno del circuito como a Melbourne, donde se encuentra el hospital de referencia. La alternativa por carretera requería demasiado tiempo para asegurar la respuesta sanitaria necesaria.

"Existe una limitación para el vuelo del helicóptero médico. Hay mal tiempo tanto en Melbourne como aquí; por tanto, necesitamos que las condiciones permitan operar en ambos lugares", explicó el director de carrera, Graham Webber.

El responsable precisó que no bastaba con una mejoría localizada: la organización necesitaba disponer de un margen meteorológico suficiente en los dos puntos para autorizar la salida.

Marc Márquez, tras la suspensión de la carrera en el circuito de Phillip Island. EFE

La confirmación acabó con las últimas esperanzas del paddock y de los aficionados que resistían bajo la lluvia. "Debido a la visibilidad limitada, que afecta a la operatividad del helicóptero médico en el Gran Premio de Australia Red Bull, la carrera de MotoGP ha sido cancelada", comunicó el campeonato.

La decisión cerró una larga espera sin que las condiciones ofrecieran garantías para disputar la prueba.

Una despedida amarga

En lugar de competir, los pilotos salieron detrás del coche de seguridad para saludar a las gradas. Fue una despedida simbólica, sin adelantamientos ni lucha por la victoria, que permitió un último contacto con los seguidores.

Jack Miller destacó en ese homenaje: el australiano se acercó a los comisarios, se fotografió con ellos y lanzó sus botas al público, mientras otros participantes también repartían recuerdos entre los aficionados.

El cierre tuvo además consecuencias deportivas: Marc Márquez perdió la oportunidad de ampliar su ventaja sobre Jorge Martín, declarado no apto tras fracturarse el radio derecho el sábado.

El desenlace dejó así dos imágenes superpuestas: un campeonato sin su carrera dominical y un circuito histórico despedido mediante un saludo colectivo. Adelaida recogerá el testigo el próximo año; Phillip Island terminó esta etapa sin la última batalla que aguardaban sus aficionados.