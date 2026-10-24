Jorge Martín, 28 años, sobre sus propiedades: "Me gusta tener un coche bueno o un reloj bueno, pero no soy materialista"

Jorge Martín mantiene los pies en la tierra a pesar de los ingresos millonarios que genera su exitosa carrera en los circuitos de MotoGP.

Lejos de posicionarse como un inversor agresivo en el sector del ladrillo o un coleccionista de inmuebles, el deportista asegura que prioriza la utilidad práctica del capital frente a la acumulación desmedida de activos y bienes.

Con esta postura, el madrileño rompió los mitos sobre la opulencia que rodea a los atletas de primer nivel al desglosar públicamente cómo gestiona su patrimonio y su nivel de vida actual.

Esta manera de entender las finanzas personales responde a una profunda reflexión que el propio piloto compartió durante su participación en el pódcast Tengo un plan, un espacio de entrevistas centrado en la economía y la mentalidad empresarial.

En esa charla, el piloto dejó clara su filosofía vital ante el dinero: "No soy muy materialista. Aunque obviamente me gusta tener un coche bueno o un reloj bueno, no me cambia tenerlo. No por tenerlo soy más feliz".

Además, Martín detalló que, a pesar de soportar costes operativos fijos muy elevados debido a las exigencias de su estructura profesional -que incluye entrenadores, mánagers y logística-, su día a día es más austero de lo que se cree.

En ese sentido, confesó que "tengo muchísimos gastos. Sin salir de casa tengo gastos que no te imaginas", aunque estimó que "igual con 5.000 o 6.000 euros al mes hago" para cubrir su nivel de vida con tranquilidad.

Esta madurez en el control de su dinero es el resultado de un proceso de aprendizaje tras sufrir un bache de descontrol financiero en su juventud. El madrileño confesó que, tras lograr su primera victoria en MotoGP, comenzó a gastar de forma desmesurada.

Sin embargo, una noche en una discoteca, al verse solo frente a una factura desorbitada, abrió los ojos: "Dije: tío, se te va la olla, ¿qué haces aquí?". Aquella experiencia le sirvió para frenar en seco, recuperar la perspectiva y entender el dinero como una herramienta de estabilidad futura y no como un medio de exhibición constante.

Otro factor determinante en su mentalidad actual es el recuerdo constante de sus orígenes. Martín no olvida los enormes sacrificios económicos que su familia tuvo que afrontar en Madrid para financiar sus inicios en el motociclismo cuando apenas tenían recursos para competir.

El contraste con su realidad actual es algo que todavía le impacta, admitiendo que hace poco, al contemplar su hogar, pensó: "Anteayer veía toda la casa y decía 'Jorge, que vienes de no tener nada, y mira dónde estás'".

En la actualidad, su única vivienda conocida y su principal centro de operaciones es su residencia en La Massana, Andorra, manteniéndose completamente al margen de las especulaciones sobre grandes carteras inmobiliarias o inversiones de alquiler.