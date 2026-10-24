El piloto de Aprilia se fue al suelo cuando estaba peleando por la victoria con el de Ducati en la sprint del GP de Australia.

Una fractura en el radio: la última lesión de Jorge Martín que puede decidir el Mundial en favor de Marc Márquez

Las lesiones no están ofreciendo ningún respiro a Jorge Martín en los últimos años. Ni siquiera esta temporada, luchando por el Mundial, le han respetado. El campeón del mundo en 2024 sufrió una caída en la sprint del GP de Australia que le impide subirse el domingo a la Aprilia.

A falta de cinco vueltas para el final, en la curva 8, a más de 200km/h y peleando por la victoria con Marc Márquez, se fue al suelo. Rotura del radio del brazo derecho, confirmado. Además, se teme también una fractura en el cúbito. La lógica lleva a pensar que le tocará pasar por quirófano y que la de Australia no va a ser la única carrera que se pierda, aunque con el campeonato en juego todo es impredecible.

"Por suerte, estoy bien. Claramente ha sido una caída muy fea. Me duele bastante. Ahora iré para Melbourne para hacer más pruebas y ver entonces cuál es el alcance de la lesión y cómo podemos encararla en los próximos días", expresó el madrileño escuetamente en declaraciones recogidas por MotoGP.

Jorge Martín manda un mensaje de tranquilidad en el micrófono de DAZN con @Amanda_Gala_ 🙏🏻 "Ha sido menos de lo que esperaba. Tenía miedo que hubiese algo en la muñeca. Hay que hacer más exámenes" #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 https://t.co/vCktWW8t3x — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2026

"La verdad que ha sido menos de lo esperado. Tenía menos de que hubiera algo en la muñeca, pero ahora hay que hacer más exámenes y ver cómo avanza la lesión", añadía en DAZN.

Una vez salió del centro médico, donde fue atendido por el Dr Charte, Aprilia también explicó las consecuencias del accidente de la mano de su propio doctor, Franco Perona, a los micrófonos de DAZN.

"El cuadro médico es de una fractura del radio distal y sospechamos de otra fractura del cúbito. Aún no tenemos confirmación. Tendrá que hacerse un TAC y luego se decidirá si hay que operarse o no. Estamos organizando ahora mismo el traslado, pero no es demasiado fácil", cerró el italiano.

A falta de la carrera en Philipp Island, Marc Márquez es el nuevo líder del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre 'Martinator'. Salvo una caída del ilerdense el domingo, la brecha con el madrileño se ampliará con cuatro Grandes Premios por delante (Malasia, Catar, Portugal y Valencia).

NOOOOOOOO 😢 Jorge Martín se va al suelo cuando peleaba por la victoria con Marc Márquez #AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 https://t.co/vtxu6Op67T — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2026

Después de haber sido evacuado en camilla y llevado al centro médico donde se le hicieron las primeras pruebas, Jorge Martín ya está en Melbourne para conocer el alcance exacto de una lesión que, pase lo que pase, ya va a condicionar su lucha por el Mundial de MotoGP.

En el momento de la caída, 'Martinator' era segundo, justo por detrás de Marc Márquez. El de San Sebastián de los Reyes partía desde la cuarta posición, pero una espectacular salida le aupó hasta la segunda posición, cogiendo rápidamente la estela del piloto de Ducati, quien se había hecho con la pole tan solo unas horas antes.

Ambos se pasaron y repasaron, y batallaron por el liderato de la carrera (y del Mundial), en una de las luchas más épicas en lo que va de temporada. Hasta que en la curva 8, a falta de cinco vueltas para el final ocurrió el fatal desenlace.

Con el brazo en cabestrillo salió del centro médico y con la 'tranquilidad' de que, a su juicio, la lesión era menos importante de lo esperado. Sin embargo, Jorge Martín ya no se subirá más a la moto este fin de semana. Una oportunidad perdida para un piloto que deberá volar a España para empezar su recuperación.