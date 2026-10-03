Jorge Martín presiona a Marc Márquez y logra una pole de récord en Motegi

Ha recuperado la velocidad cuando más la necesita, en el momento crucial de la temporada cuando se está jugando el título de MotoGP mano a mano con Marc Márquez. Jorge Martín ha dado un golpe encima de la mesa y, al igual que en el Red Bull Ring hace dos semanas, ha logrado la pole en Motegi.

El líder de la clase reina, con una renta de 12 puntos sobre el piloto de Ducati, se lo ha tenido que jugar todo a una carta tras una salida en la que tuvo que abortar el intento de vuelta rápida y volver al box.

En el momento decisivo, Jorge Martín ha marcado un crono de 1:42.371 y ha rebajado en medio segundo el récord de Motegi (1:42.911), que estaba en poder de Pecco Bagnaia desde la pasada temporada, logrando su cuarta pole del año y la segunda consecutiva.

Marc Márquez partirá desde la segunda posición de la parrilla tras quedarse a 110 milésimas del tiempo del líder de MotoGP. Al piloto de Ducati le valió el crono marcado en su primera salida, pese a intentarlo con ahínco y cometer dos errores en la curva 3 que le llevaron a salirse de la pista.

La primera línea de la parrilla de salida la cierre Pedro Acosta, que aprovechó la referencia de Marco Bezzecchi en las dos últimas vueltas para acabar relegando al italiano a la segunda línea, junto a Álex Márquez y Fabio di Giannantonio.