Marco Bezzecchi gana el primer asalto a Marc Márquez en MotorLand Aragón: pole de récord para el italiano

Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de MotorLand Aragón. MotoGP

Lo intentó todo y hasta el último momento en un circuito donde suma nueve poles (siete en MotoGP, una en Moto2 y una en 125cc). Marc Márquez ha perdido su primera batalla contra Marco Bezzecchi en MotorLand Aragón, donde el italiano ha logrado una pole de récord (1:44.962) y ya acumula tres este año.

El objetivo del vigente campeón del mundo de MotoGP pasa por conseguir los 37 puntos de la victoria en las dos carreras para reducir su brecha de 40 puntos con el líder Jorge Martín, que saldrá quinto, pero el italiano de Aprilia no se lo va a poner nada fácil en un circuito donde el español siempre ha reinado.

Nada más salir, Marc Márquez marcó un crono de 1:45.1364 y bajó en tres décimas el récord de la pista, pero la reacción de Marco Bezzecchi (1:44.984) fue inmediata.

😱 @marcmarquez93 was pushing SO HARD but pole position is not meant to be this year #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/hk8dUIR9kQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2026

En la segunda tanda fue el español el que volvió a mejorar (1:45.051), pero el italiano no tardó en darle la réplica (1:44.962).

Marc Márquez lo intentó hasta el final y a punto estuvo de batir a su rival en la última vuelta lanzada, pero dos sustos en las curvas 1 y 9 dieron al traste con sus planes, quedándose a 89 milésimas de su rival.

Álex Márquez será el encargado de cerrar la primera línea de la parrilla, en una progresión constante y sin hacer ruido que puede dar un susto a sus acompañantes en la línea de salida.

La segunda línea de la parrilla la abrirá Raúl Fernández, ganador en Silverstone, seguido de Jorge Martín y Pedro Acosta, que sufrió una dura caída sin consecuencias.

La tercera línea de la parrilla estará compuesta por Fabio di Giannantonio, Pecco Bagnaia, que tuvo que pasar por la repesca, y Johann Zarco, que regresa a la competición tras su escalofriante caída en Montmeló.