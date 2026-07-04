El refugio de Jorge Martín en un pueblo español: 7.000 habitantes y una inspiración para películas de Hollywood

En plena comarca gaditana, justo donde las marismas se encuentran con el río Guadalquivir, se esconde Trebujena. Este rincón de apenas 7.000 habitantes es mucho más que un tesoro de la Baja Andalucía: es el santuario de paz de Jorge Martín, el campeón mundial de MotoGP.

Mientras el piloto madrileño desafía los límites de la velocidad a 350 km/h en los circuitos de todo el planeta, este tranquilo pueblo es el único lugar capaz de frenar sus revoluciones y devolverle la calma.

A diferencia de otras superestrellas del deporte que eligen las Maldivas o Ibiza para pasar sus vacaciones, Martín prefiere la autenticidad de la rutina rural. El motivo es puramente emocional: su madre, Susana, es nativa de Trebujena.

Para el piloto, volver cada verano no es una cuestión de estatus, sino de conectar con sus orígenes. En sus calles, la fama se disuelve: allí es simplemente un vecino más que disfruta de la compañía familiar, una copa de mosto (el emblemático vino joven de la zona) y un buen plato de garbanzos con poleo.

Es su "zona segura" para resetear la mente tras la presión del mundial.

Jorge Martín, en una rueda de prensa de la temporada 2026. Europa Press

El orgullo internacional de Trebujena no viene solo de las dos ruedas, sino también de su cielo. En 1987, el mismísimo Steven Spielberg trasladó a su equipo a estas tierras para rodar escenas clave de su obra maestra El imperio del sol, al ver en sus marismas el reflejo perfecto de la China ocupada.

Durante aquella filmación, Spielberg quedó tan maravillado por los tonos del cielo al caer el sol que aseguró que en este pueblo se disfruta de "el mejor atardecer del mundo".

Esta espectacular paleta de colores no es casualidad; es el resultado científico de la combinación entre la horizontalidad del terreno, la pureza del aire y la humedad que aporta el río. Un cuadro natural que los locales disfrutan cada día.

Más allá de la velocidad y los focos de Hollywood, Trebujena es un paraíso para el ecoturismo. Sus esteros y humedales son el hábitat de flamencos y multitud de aves migratorias, ofreciendo una postal viva que se transforma con cada estación.

En definitiva, es un rincón suspendido en el tiempo, idóneo para que incluso el hombre más rápido de la Tierra decida bajarse de la moto y, simplemente, contemplar el horizonte.