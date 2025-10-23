Marc Márquez se pierde el resto de la temporada y no podrá batir su récord de victorias en un mismo año en MotoGP

La temporada ha terminado para Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo -siete de MotoGP- no disputará las últimas dos fechas del calendario debido a la precaución que se quiere tomar con su proceso de recuperación.

Tres semanas después de su caída en Mandalika provocada por Marco Bezzecchi, el de Cervera sufrió una caída en el coracoides, en la base del hombro derecho, a la vez que se rompía los ligamentos acromioclaviculares. El tratamiento conservador no funcionó y el piloto tuvo que pasar por quirófano.

En los planes de Ducati estaba que reapareciera para la última cita del calendario, en el GP de Valencia, por la importancia que tienen los test del 18 de noviembre de cara al próximo año, pero la marca italiana ya ha anunciado que eso no será posible.

El piloto del equipo oficial Ducati sufrió la lesión tras una colisión provocada por Marco Bezzecchi durante la carrera larga del Gran Premio de Indonesia, celebrada en el circuito de Mandalika.

Este incidente puso fin a una impresionante racha en la temporada, en la que había acumulado 25 victorias: 14 en carreras Sprint y 11 los domingos.

Afortunadamente para el piloto de Cervera, una semana antes del GP de Tailandia ya se había proclamado campeón del mundo de MotoGP en Japón, asegurando matemáticamente su noveno título mundial. Aunque todavía quedaban cinco pruebas por disputarse, el dorsal '93' ya había sumado los puntos necesarios para ampliar su palmarés de forma histórica.

No obstante, el '93' no podrá convertirse en el piloto de MotoGP con mayor número de victorias en una misma temporada.

En un año en el que el mayor de los Márquez Alentá no ha dado opción a sus rivales -ha ganado en 14 trazados diferentes (sin contar las esprints)-, finalmente no podrá superar su récord de victorias en una misma temporada: en 2014, con Honda, llegó a los 14 triunfos.

Con 11 victorias en carreras de domingo, 8 poles, 14 podios y otras 14 victorias al esprint en 16 grandes premios disputados, el español ha cerrado la temporada con el séptimo campeonato del mundo de MotoGP sin poder disputar los últimos dos grandes premios.

El comunicado de Ducati Marc Márquez se sometió a una nueva revisión médica en el Hospital Ruber Internacional (Madrid), donde los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger confirmaron que el piloto español no podrá volver a las pistas para la final de temporada y se perderá el Gran Premio de Portugal, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y la jornada de pruebas en el Circuito Ricardo Tormo (Cheste) prevista para el 18 de noviembre. El equipo médico que supervisa su recuperación ha confirmado que la evolución clínica de la fractura de coracoides y la lesión ligamentosa es positiva y transcurre con normalidad. Sin embargo, Marc deberá pasar cuatro semanas con el brazo completamente inmovilizado antes de comenzar la rehabilitación, por lo que es imposible pensar en su regreso a la competición este año.



Ducati Corse anunciará en las próximas semanas quién sustituirá a Marc Márquez en los dos últimos Grandes Premios de 2025.

En el mismo comunicado, el español lamentaba su ausencia en esta recta final de año, así como en los primeros test de pretemporada, pero prioriza su completa recuperación.

"Analizando toda la situación, creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque eso signifique que ya no podré correr esta temporada ni asistir a la sesión de pruebas", admitió.

"Sabemos que nos espera un invierno difícil, con mucho trabajo, para recuperar mis músculos al 100 % y estar listo para 2026. Esto no debe eclipsar ni hacernos olvidar el gran objetivo que hemos logrado este año: volver a ser campeones del mundo, y pronto lo celebraremos todos juntos. Gracias a todos los aficionados por sus amables mensajes, a Ducati y a todos los patrocinadores por su apoyo y comprensión", concluye.