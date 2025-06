Nadie tose a Marc Márquez en MotorLand Aragón: logra su quinta pole del año y bate el récord del circuito

En un circuito donde 10 de sus 17 curvas son de izquierdas, nadie es capaz de toser a Marc Márquez. El líder de MotoGP ha conquistado en MotorLand Aragón su quinta pole del año, tras la racha de tres consecutivas de Fabio Quartararo, en una vuelta endiablada (1:45.704) con varios trallazos de su Ducati Desmosedici GP25 en la que ha sido capaz de batir el récord del circuito (1:454.801) que estaba en su poder desde el pasado año. Le acompañarán en la primera línea de la parrilla su hermano Álex y Franco Morbidelli, mientras que Pecco Bagnaia tomará la salida desde la cuarta posición.

“Con el primer neumático he intentado posicionarme, pero con el segundo he exagerado demasiado y he cometido errores. El objetivo de salir desde la primera línea está cumplido, pero en la carrera al sprint espero a un Álex muy peleón porque con la goma blanda va muy rápido”, ha relatado Marc Márquez, que suma 71 poles en MotoGP y 99 en el campeonato del mundo.

La sesión de clasificación ha comenzado con el líder de MotoGP tirando de su hermano Álex después de que éste sufriera una dura caída en el último entrenamiento libre, pero ambos han marcado diferencias desde el inicio con el primer neumático y se han colocado en lo alto de la tabla mientras Pecco Bagnaia no lograba cuadrar una vuelta y se situaba en la cola de la clasificación.

Con el segundo neumático, ha llegado la exhibición de Marc Márquez. El piloto del equipo oficial de Ducati ha parado el crono en 1:45.704, pese a dos trallazos de su montura, y ya nadie ha sido capaz de toserle.

Mientras tanto, su compañero de equipo ha sido capaz de quitarse un peso de encima al cuadrar una vuelta buena para pasar de la undécima a la cuarta posición de la parrilla.