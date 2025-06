Marc Márquez vuelve al lugar en el que comenzó su regreso triunfal, MotorLand: la calma tensa en Ducati marcará el GP

El fichaje de Marc Márquez por Ducati era una oportunidad de oro para que el español consiguiera resucitar después de unas temporadas aciagas en Honda. La expectación que se generó una vez que se hizo oficial el anuncio en junio de 2024 era máxima y el español no ha decepcionado en este inicio de temporada, aunque se encuentra en el momento más complicado.

Jerez, Le Mans y Silverstone han sido tres escenarios que se le han terminado atravesando al ocho veces campeón del mundo. En España se fue al suelo, en Francia terminó segundo, mientras que en Reino Unido acabó tercero. Unos resultados que han apretado la clasificación.

Marc está siendo testigo de cómo el resto de pilotos están tratando de darle caza, empezando por su hermano Álex y su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. El español está solo ante el peligro y necesita recuperar sensaciones de manera urgente. Por lo que el GP de Aragón se antoja vital.

MotorLand es especial para Marc Márquez. En el circuito de Teruel regresó a la senda de la victoria el año pasado, tras dos años en blanco. Allí rompió la sequía de los últimos años en Honda y se llevó la primera alegría con Ducati, aunque no era en la oficial, sino en el equipo satélite, en Gresini.

Además, el español se ha destacado como el piloto más laureado de la parilla en la categoría reina. El ocho veces campeón del mundo ha hecho del GP de Aragón uno de sus jardines particulares, donde ha ganado hasta en seis ocasiones (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2024).

Solo ante el peligro

Marc llega a MotorLand más líder que nunca, con 24 puntos de margen frente a su más inminente perseguidor. Sin embargo, los accidentes de Álex Márquez y Pecco Bagnaia (el tercero en discordia, a 72 puntos) en Silverstone son precisamente el desenlace que el octocampeón quiere evitar.

A pesar de que Aragón se presenta como un Gran Premio fetiche para él, el piloto de Ducati no se fía a tenor de los últimos resultados, por lo que "toca estar más concentrados que nunca", ha reconocido en la previa.

Su última victoria en la carrera del domingo fue el 13 de abril en el GP de Qatar. Demasiado tiempo para un piloto que aun así ha conseguido mostrarse como el más regular con sus victorias en las esprints y los podios en Le Mans y en Silverstone.

Marc Márquez celebra la segunda posición en el GP de Francia. Reuters

Marc aterriza en Aragón con las principales amenazas de Pecco Bagnaia y su hermano Álex Márquez, aunque el resto de pilotos vienen pisando fuerte por detrás. De hecho, donde podría verse este fin de semana un sexto ganador diferente de manera consecutiva.

En Silverstone, hace dos semanas, ya se vio algo insólito al convertirse Marco Bezzecchi con su victoria allí en el undécimo ganador diferente en el trazado inglés en los últimos once años, pero es que además su triunfo supuso el quinto consecutivo de un piloto distinto esta temporada.

El favoritismo de Marc

Al de Bagnaia en Austin, le siguieron los de Marc en Qatar y Álex Márquez en Jerez. Johann Zarco en Francia y el citado del italiano en suelo británico. Así, la puerta está abierta a un hecho que no se daba en MotoGP desde la temporada 2020, la raro de la pandemia, con seis ganadores consecutivos diferentes en un tramo de la temporada.

Aquel dato lo alcanzaron entre Maverick Viñales (GP de la Emilia Romaña), Quartararo (Cataluña), Petrucci (Francia), Rins (Aragón), Morbidelli (Teruel) y Mir (Europa).

No obstante, sería un sorpresón que no ganara Marc Márquez en una pista en la que lo ha hecho ya en siete ocasiones en la clase reina. Cuando no lo ha hecho, se ha caído, pero sabe que ya no puede permitirse más caídas si todavía quiere seguir abriendo brecha con sus principales perseguidores.

Uno de ellos es su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. El italiano ha tensado la cuerda en la marca Ducati al programar una extensa reunión para valorar los problemas de la GP25, unos dilemas que para Marc no es culpa de la moto, sino del piloto.

Para el bicampeón del mundo, la moto tiene "muchos problemas, aunque Marc es muy bueno enmascarándolos". No obstante, en Borgo Panigale no hablan de debilidades en torno a la Desmosedici.

"Cuando pruebas cuatro o cinco configuraciones diferentes y sigues siendo lento, el problema eres tú, no la moto. No todos los pilotos entienden esto", lanzó de manera sutil Marc durante el GP de Gran Bretaña. Un intercambio de pareceres que pueden poner fin a una relación que empezó siendo cordial y amigable.