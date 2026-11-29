El italiano se impone tras los problemas de Russell y firma un nuevo doblete para Mercedes en Catar, con Piastri completando el podio.

Kimi Antonelli aprovecha la mala fortuna de Russell y logra en Catar su décima victoria de la temporada

El dominio de Mercedes en el Circuito Internacional de Lusail no tuvo contestación este domingo, aunque la victoria en el Gran Premio de Catar cambió de dueño por un giro inesperado del destino.

Kimi Antonelli, ya coronado campeón del mundo, sumó su décimo triunfo del curso tras heredar un liderato que George Russell parecía tener bajo control desde la pole position.

La carrera, pactada a 57 vueltas, quedó condicionada prácticamente desde que se apagaron los semáforos. Una maniobra temeraria de Arvin Lindblad en la arrancada lo mandó directo a la grava, destrozando a su paso varios paneles publicitarios de poliestireno.

Los restos invadieron el asfalto y, en la segunda curva del segundo giro, uno de esos fragmentos quedó atrapado en el fondo plano del coche de Russell.

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Pese a arrastrar ese lastre, el británico consiguió sostener el ritmo en los primeros compases. En apenas tres vueltas, los dos Mercedes ya habían abierto una brecha superior a los tres segundos respecto al resto de la parrilla.

La superioridad de las flechas plateadas derivó en un tenso cuerpo a cuerpo entre ambos compañeros que obligó al director ejecutivo, Toto Wolff, a intervenir por radio para enfriar los ánimos y congelar las posiciones.

La suerte parecía sonreírle aún más al dorsal 63 en la vuelta 11, cuando un inusual coche de seguridad virtual provocó una doble parada en el garaje alemán. Antonelli salió perjudicado por la espera y el tráfico en el pit lane, cediendo un terreno valioso.

Sin embargo, el daño aerodinámico terminó pasando factura a Russell. En el giro 35 se vio forzado a pasar por boxes para intentar liberar el monoplaza del residuo; la operación resultó incompleta, le costó más de diez segundos y le entregó la primera plaza en bandeja al piloto italiano. Con pista libre, Antonelli desató un ritmo inalcanzable y cruzó la meta con una ventaja abismal de 31,4 segundos sobre su compañero.

Piastri resiste en el podio

Con el triunfo sentenciado a veintidós vueltas del final, el foco se trasladó a la lucha por el tercer escalón del podio. Óscar Piastri confirmó su gran estado de forma en este cierre de campaña y llevó su McLaren hasta la tercera posición.

El australiano capitalizó una salida impecable -en la que superó a un Lando Norris que se quedó clavado y perdió tres plazas- y supo defenderse con firmeza del empuje de Max Verstappen (Red Bull), finalmente cuarto. Norris, tras apostar por un último relevo tardío con neumáticos duros, se quedó a escasos segundos de dar caza al neerlandés y tuvo que conformarse con el quinto puesto.

En Ferrari, en cambio, el fin de semana dejó un sabor amargo y nuevas fricciones internas. Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron sexto y séptimo, respectivamente, tras un final tenso en el que el muro tuvo que impartir órdenes de equipo para evitar un enfrentamiento directo en pista.

Ni siquiera una desastrosa parada en boxes de doce segundos sufrida por el monegasco bastó para que el británico pudiera arrebatarle la posición.

Cruz para los españoles

La jornada tampoco dio tregua a la representación española. Fernando Alonso sumó un nuevo abandono a su casillero al verse obligado a retirar el coche en la vuelta 37, mientras que Carlos Sainz transitó sin pena ni gloria por la zona media-baja con su Williams hasta cruzar la bandera a cuadros en decimoquinta posición.

En cuanto al contingente latinoamericano, el protagonismo se lo llevó el brasileño Gabriel Bortoleto, capaz de exprimir su Audi para rascar un valioso punto con la décima plaza. Su compatriota Rafael Câmara terminó decimosexto.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto finalizó decimotercero después de que su apuesta por alargar la primera tanda de neumáticos no diera los resultados esperados, y el mexicano Sergio Pérez logró remontar desde el fondo de la parrilla hasta el decimoctavo lugar.