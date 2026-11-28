Carlos Sainz (17º) y Fernando Alonso (19º) cayeron en la Q1 y saldrán desde el fondo de la parrilla en Losail.

Russell se lleva la pole 7 carreras después y supera a Antonelli y Norris en Catar en un día aciago para los pilotos españoles

Russell volverá a arrancar desde la primera posición de la parrilla. Siete grandes premios después de su última pole en Azerbaiyán, el británico se impuso con autoridad en la clasificación de Catar para liderar un doblete de Mercedes junto a Antonelli, con Norris cerrando el podio virtual de salida en Losail.

El equipo de Brackley había dejado la sensación de guardarse un as bajo la manga durante las dos primeras rondas y lo sacó a relucir en el momento decisivo.

En el primer intento de la Q3, los dos Mercedes fueron los últimos en cruzar la línea de meta y dieron un golpe sobre la mesa inapelable: Russell se colocó al frente con casi dos décimas de ventaja sobre Antonelli y un margen de seis décimas respecto al tercer clasificado, dejando claro que la lucha por el primer puesto era cosa de dos.

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El desenlace confirmó el guion. En el asalto definitivo, con toda la atención centrada en el duelo interno de las flechas plateadas, fue Antonelli quien abrió pista seguido de cerca por Russell. Sin embargo, ninguno de los dos logró rebajar sus registros anteriores y la primera fila quedó congelada tal y como había terminado tras el primer envite.

Por detrás sí hubo movimiento en los instantes finales. Norris exprimió su último giro para escalar hasta la tercera plaza, justo por delante de su compañero Piastri.

La gran sorpresa de la jornada la redondeó Hadjar, que confirmó el gran ritmo mostrado desde la Q2 para superar a Verstappen y quedarse con el quinto puesto.

Mucho más desdibujados estuvieron los Ferrari, lejos de la pelea real durante toda la noche: Leclerc terminó séptimo, por delante de Lindblad, mientras que Hamilton tuvo que conformarse con la novena plaza y Liam Lawson cerró el top 10.

Día aciago español

Muy lejos de esa pelea por las primeras filas, la tarde volvió a torcerse a las primeras de cambio para los dos representantes españoles. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso lograron superar la Q1 y ambos arrancarán el domingo desde el fondo de la parrilla.

El madrileño fue quien más cerca estuvo de colarse en el segundo corte. Al volante de un Williams FW48 que sufre en las curvas rápidas y medias del trazado catarí, Sainz terminó 17.º, a menos de una décima del corte que marcó Franco Colapinto. Su único consuelo, al menos a una vuelta, fue volver a superar a su compañero de equipo, Alex Albon (18.º).

Carlos Sainz y Fernando caen en la Q1 del #QatarGP https://t.co/2Nze6bHcef — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2026

Peor panorama dejó la sesión para Fernando Alonso. Tras unos libres muy cuesta arriba para Aston Martin, el asturiano no pasó de la 19.ª plaza, claramente por delante de Lance Stroll (20.º) pero sin ritmo real para acercarse a la Q2.

Otro sábado amargo que obliga a ambos a confiar en la estrategia y en cualquier incidente de carrera para intentar rescatar algún punto el domingo.