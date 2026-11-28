Max Verstappen, 29 años, sobre el GTA 6: "Llevo el 80% de la historia y no la entiendo. Salto escenas que me parecen aburridas"

Max Verstappen ha sorprendido a la comunidad de jugadores al revelar que ya ha alcanzado un 80% de progreso en GTA VI después de acumular más de 40 horas de juego.

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 ha confesado, además, que apenas está siguiendo la trama del título de Rockstar Games, algo que ha llamado especialmente la atención.

La rapidez con la que ha avanzado resulta llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que habría dedicado ese tiempo durante el primer fin de semana del lanzamiento, coincidiendo con su participación en el Gran Premio de Las Vegas, que terminó ganando.

Sin embargo, hay una explicación para que no esté comprendiendo la historia: el propio piloto ha reconocido que se salta todas las escenas cinematográficas porque le parecen aburridas.

Durante una retransmisión en directo mientras jugaba a ARC Raiders, Verstappen habló sobre su experiencia con GTA VI. Según recogieron varios usuarios en redes sociales, el neerlandés aseguró que había superado las 40 horas de juego y que ya estaba cerca de completar el 80% de la aventura.

Max Verstappen Europa Press

Uno de sus compañeros le preguntó entonces si era cierto que estaba omitiendo las secuencias cinemáticas. El piloto confirmó que sí, lo que provocó una reacción ante su confesión de que no estaba entendiendo la historia. Una situación que, teniendo en cuenta su forma de jugar, resulta bastante comprensible.

Aunque Max Verstappen es conocido por su pasión por los videojuegos, su perfil suele estar más relacionado con el ámbito competitivo que con las experiencias narrativas.

El neerlandés disfruta especialmente de los simuladores de conducción y de títulos en los que puede enfrentarse a otros jugadores, por lo que GTA VI podría no encajar del todo con sus preferencias habituales.

😭 Max Verstappen ha contado que ya lleva el 80% del GTA VI 😑 Y que se salta las escenas porque le parecen aburridas 🥚 Y luego dice: "No estoy entendiendo la historia" Hombre no te jode😂😂😂 📺 VerstappenSimRacing | Twitch https://t.co/vVqY0EgP1p — Nachez (@Nachez98) November 24, 2026

Durante la retransmisión también se comentó la ausencia del esperado modo online, una de las características que tradicionalmente ha mantenido el interés de los usuarios en la saga.

Para muchos jugadores, la posibilidad de disfrutar de una experiencia más directa y centrada en el multijugador es uno de los grandes atractivos de Grand Theft Auto.

En esta nueva entrega, sin embargo, Rockstar ha apostado especialmente por una aventura en la que la narrativa y la coherencia de los acontecimientos tienen un peso fundamental.

La historia de los dos protagonistas invita a conocer sus circunstancias, explorar el mundo con calma y tomar decisiones que encajen con el desarrollo de la trama.

Por eso sorprende que Verstappen haya alcanzado un porcentaje de progreso tan elevado en apenas 40 horas. Muchos jugadores todavía se encuentran en las primeras fases de la aventura después de dedicar ese mismo tiempo al título.

GTA VI está diseñado para ofrecer una experiencia pausada, en la que explorar el entorno, interactuar con los personajes y sumergirse en la vida de sus protagonistas forma parte esencial de la propuesta.

Aunque es posible avanzar rápidamente completando las misiones principales, hacerlo de esa manera puede dejar de lado buena parte de los detalles que Rockstar ha incorporado a su mundo abierto.

Eso no significa que Verstappen esté disfrutando menos del juego. Cada usuario tiene su propia manera de afrontar una aventura y el neerlandés parece haber encontrado una fórmula que le permite avanzar a un ritmo extraordinario.

Su experiencia, en cualquier caso, ofrece una perspectiva curiosa sobre las distintas formas de jugar a uno de los títulos más esperados de los últimos años.

La afición de Max Verstappen por los videojuegos no es ninguna novedad. El piloto de Red Bull suele dedicar parte de su tiempo libre a jugar y participar en retransmisiones en directo, donde comparte sus partidas con otros jugadores.

Aunque los simuladores de carreras ocupan un lugar destacado entre sus preferencias, también disfruta de propuestas competitivas como ARC Raiders.

Además, ha reconocido en varias ocasiones su interés por EA Sports FC, donde ha llegado a situarse entre los mejores jugadores del mundo según las clasificaciones del propio videojuego.

Su última confesión sobre GTA VI vuelve a demostrar que, incluso después de conquistar cuatro campeonatos mundiales de Fórmula 1, Verstappen sigue encontrando tiempo para una de sus grandes aficiones.

Eso sí, parece que en esta ocasión su objetivo es avanzar lo más rápido posible, aunque para ello tenga que dejar de lado buena parte de la historia.