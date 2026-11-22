Max Verstappen celebrando junto a Oscar Piastri la victoria en el GP de Las Vegas. Reuters

Verstappen gana en Las Vegas la carrera más frenética de la F1 y Sainz firma una gesta

Max Verstappen conquistó esta madrugada el Gran Premio de Las Vegas después de sobrevivir a una batalla por la victoria que convirtió cada recta en una oportunidad y cada adelantamiento en una amenaza de réplica.

El neerlandés ganó por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, beneficiados por el derrumbe final de Mercedes. Carlos Sainz protagonizó la otra gran actuación: remontó desde la vigésima plaza hasta la octava y celebró su gran premio número 250 con cuatro puntos para Williams.

El resultado apenas explica la dimensión del espectáculo. Hubo más de treinta cambios de líder en cincuenta vueltas, con Verstappen obligado a recuperar una y otra vez una primera posición que nadie podía conservar con tranquilidad.

A tres giros del desenlace, cinco coches rodaban separados por apenas 1,8 segundos. El triunfo terminó decidiéndose por 639 milésimas sobre Norris, mientras Piastri completó el podio a 1,529 segundos del vencedor.

"¡Qué locura! Ha sido surrealista y algo que nunca he visto en la F1", resumió Verstappen. Su tercera victoria en Las Vegas y cuarta de la temporada exigió bastante más que velocidad: necesitó interpretar cuándo gastar energía, cuándo recuperarla y dónde responder.

El rebufo y la utilización de las baterías mantenían unido al grupo. Adelantar no significaba escapar. Al contrario, a menudo suponía quedar expuesto al siguiente ataque.

Sainz encontró su recompensa lejos de esa pelea, pero con una dificultad propia. Una penalización de diez posiciones por sustituir el turbo lo había enviado al fondo de la parrilla.

Verstappen adelantando a Russel en Las Vegas. Reuters

El madrileño respondió con una primera vuelta en la que ganó nueve puestos y construyó desde ahí una remontada sostenida. Su Williams, más competitivo que en otras citas, le permitió mantenerse en la discusión por los puntos sin depender únicamente de los problemas ajenos.

La culminación llegó cuando ya se agotaba la carrera. Sainz aprovechó los incidentes por delante y todavía encontró margen para superar al Mercedes de Russell en los últimos metros.

La octava posición, con la sanción de Leclerc también aplicada, transformó una salida comprometida en un resultado de enorme valor para Williams. El español terminó inmediatamente detrás de Hamilton y por delante de dos monoplazas que habían dispuesto de argumentos muy superiores.

El hundimiento de Mercedes

La derrota de Mercedes se precipitó cuando parecía tener dos opciones para doblegar a Verstappen. Russell había intercambiado posiciones repetidamente con el Red Bull, pero se pasó de frenada en la curva cinco mientras intentaba adelantar a Antonelli y acabó noveno.

Su compañero tampoco pudo culminar el asalto: perdió terreno al aproximarse la última vuelta y cedió ante ambos McLaren. El italiano rescató el cuarto puesto, insuficiente para las expectativas que había alimentado.

Tampoco Ferrari escapó al desorden. Hamilton recibió diez segundos por obtener ventaja fuera de la pista en su lucha con Norris. Después, un contacto entre los dos coches de la escudería acabó con otra penalización de diez segundos, esta vez para Leclerc. El británico fue séptimo y el monegasco, décimo.

Alpine aprovechó mejor las oportunidades: Pierre Gasly terminó quinto y Franco Colapinto, sexto.

Antes, el choque entre Sergio Pérez y Rafael Camara había provocado la salida del coche de seguridad y el abandono del mexicano. Fernando Alonso tampoco llegó al final, retirado en los últimos compases de otra jornada sin premio para Aston Martin.

Verstappen, en cambio, salió reforzado: sus cuatro victorias del curso se concentran en los seis últimos grandes premios. En Las Vegas confirmó esa recuperación con una actuación que combinó resistencia, cálculo y capacidad para corregir sobre la marcha.

Sainz puso la otra firma a la madrugada: doce posiciones ganadas cuando el castigo de la parrilla parecía limitar cualquier esperanza.