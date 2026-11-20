La FIA juega al despiste con el regreso de los motores V8 en 2030: hace oficial el anuncio y lo retira por falta de acuerdos

La FIA vendió la piel del oso antes de cazarlo. Se precipitó al anunciar un acuerdo que todavía no estaba cerrado. La Federación Internacional de Automovilismo publicó un comunicado en el que daba por oficial el regreso de los motores V8, sin embargo, horas después tuvo que rectificar.

Y es que la Comisión de Fórmula 1, reunida el lunes en Londres, únicamente había alcanzado un entendimiento sobre determinadas líneas generales, pero no sobre las características definitivas del nuevo reglamento.

La marcha atrás responde a las diferencias que todavía existen entre los fabricantes. Aunque hay consenso en torno a las grandes líneas del futuro reglamento, siguen abiertas varias cuestiones técnicas que, lejos de ser simples detalles, pueden marcar de manera determinante el desarrollo de las nuevas unidades de potencia y el camino que seguirá cada motorista.

Entre los aspectos que parecen estar más definidos destaca la arquitectura del propulsor: un V8 con una bancada a 90 grados, tal y como se había planteado inicialmente.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, también habría mostrado su preferencia por recuperar los motores atmosféricos, una fórmula que permitiría devolver al campeonato parte del sonido característico que perdió en 2013.

Otro punto que parece contar con respaldo es la fecha de entrada en vigor del reglamento. Los nuevos motores llegarían en 2030, adelantando un año el calendario inicialmente previsto.

Una normativa fallida

La decisión también responde a la necesidad de revisar una normativa que ha obligado a introducir constantes modificaciones en las actuales unidades de potencia, alejándose progresivamente del reparto equitativo de energía entre el bloque de combustión y el sistema eléctrico.

La cilindrada también estaría prácticamente definida en 2,1 litros. Esta cifra llevó a interpretar que la Fórmula 1 podría recuperar una fórmula similar a la actual, aumentando de seis a ocho cilindros el diseño de los propulsores de 1,6 litros que se utilizan actualmente, con un diámetro de cilindro de 80 milímetros.

Motor V8 Franco Nugnes

Esa posibilidad permitiría a los fabricantes aprovechar parte del trabajo realizado durante los últimos años y evitar comenzar desde cero el desarrollo de los motores. Sin embargo, la realidad técnica apunta en otra dirección.

Mientras que las unidades actuales trabajan con un régimen de cambio de marcha situado en torno a las 12.500 rpm, los futuros V8 deberán alcanzar las 16.000 rpm.

Por tanto, no bastará con adaptar los motores existentes: será necesario desarrollar una arquitectura específica, en la que la elección de materiales también tendrá un papel determinante en el diseño y las dimensiones del conjunto.

El anuncio de Ben Sulayem tampoco tuvo suficientemente en cuenta la complejidad del sistema de gobernanza de la Fórmula 1. Las propuestas de la FIA deben contar con el respaldo de los distintos actores implicados en la competición, entre ellos la FOM, los equipos y los fabricantes, dentro del marco establecido por el Pacto de la Concordia.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, durante el GP de Baréin. Reuters

Este escenario explica que hayan aparecido diferentes estrategias entre los motoristas. Cada fabricante pretende que la futura normativa favorezca sus propios conocimientos técnicos y le permita aprovechar al máximo la experiencia acumulada en el desarrollo de las actuales unidades de potencia.

La idea inicial de recuperar un V8 atmosférico ha ido evolucionando, hasta contemplar también la incorporación de un turbocompresor y un sistema eléctrico cuya concepción debía recordar al KERS que debutó en la Fórmula 1 en 2009.

Sin embargo, tampoco existe unanimidad en este apartado. Algunos fabricantes defienden un MGU-K con una potencia de 100 kW, mientras que otros consideran más conveniente elevar esa cifra hasta los 200 kW.

La segunda alternativa permitiría disponer de una mayor aportación eléctrica y garantizar la potencia necesaria para funciones como el 'push to pass'.

Las diferencias también empiezan a dibujar las estrategias particulares de cada fabricante. Cadillac y Ford, con especial atención al mercado estadounidense, estarían dispuestos a prescindir de la sobrealimentación para dar mayor protagonismo a la parte híbrida, aunque sin alcanzar el peso que tiene actualmente en la Fórmula 1. Una postura que también podría encajar con los intereses de Red Bull Powertrains.

No hay consenso

En el lado contrario se situarían Audi y Honda, que, centradas en optimizar la eficiencia de sus unidades de potencia, apostarían por un turbocompresor de menor tamaño acompañado de un sistema eléctrico más potente.

Las distintas alternativas demuestran que existen varios caminos para alcanzar el objetivo de los 1.000 caballos de potencia. El problema es que no todas las soluciones ofrecen las mismas ventajas desde el punto de vista económico.

Dependiendo de la arquitectura finalmente elegida, los objetivos de simplificar los motores y reducir los costes de desarrollo podrían quedar comprometidos, pese a que uno de los propósitos iniciales era rebajar a la mitad el presupuesto necesario para fabricar cada unidad.

Queda, además, una incógnita especialmente relevante: la postura de Mercedes y Ferrari. Dos de los fabricantes con mayor influencia en las decisiones estratégicas de la Fórmula 1 todavía no han dejado claras sus preferencias en este debate.

Su ausencia entre las posiciones que han trascendido resulta significativa y alimenta la posibilidad de que se estén produciendo negociaciones de mayor calado antes de alcanzar un acuerdo definitivo.