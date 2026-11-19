Fernando Alonso, 45 años, sobre ser padre: "Estoy preocupado por el mundo que mi hijo va a tener dentro de 20 o 30 años"

Fernando Alonso no pidió una victoria cuando le preguntaron en Esquire qué deseaba para 2027. El piloto asturiano, de 45 años, habló del rumbo del mundo y de cómo ha cambiado su manera de pensar en el futuro desde que es padre. Su primer hijo, Leonard, nació el pasado 25 de marzo.

En una temporada difícil con Aston Martin, el niño le ha ayudado a dejar atrás las decepciones de los domingos de carrera. También le ha llevado a preguntarse qué sociedad encontrará cuando sea adulto.

"Ahora mismo, quitarnos la preocupación que tenemos del mundo. Es algo que está en la cabeza de todos y que influye en el día a día. Hay ciertas preocupaciones geopolíticas, también la situación en España... tienes la preocupación de las nuevas generaciones, sobre cuáles son sus ambiciones, las redes sociales, la inteligencia artificial, el postureo, las tonterías...", respondió el bicampeón de Fórmula 1.

El asturiano no señaló un conflicto concreto ni se detuvo en una tecnología en particular. Al hablar de las redes sociales y de la inteligencia artificial, puso esas cuestiones junto a otra que le inquieta: las aspiraciones de quienes están creciendo.

Y, al explicar por qué esa incertidumbre pesa más ahora, dejó de hablar de las nuevas generaciones en general para pensar en su hijo.

"Es cierto que en la cabeza, aparte de los objetivos profesionales y personales, sí que tengo un poco siempre el runrún de cómo está yendo el mundo y hacia dónde va. Más ahora que tengo un bebé y pienso qué mundo va a tener dentro de 20 o 30 años. Algo preocupado estás. Pido ese deseo".

La paternidad, un descanso

Alonso y la periodista Melissa Jiménez se estrenaron como padres en un año en el que el piloto llegó a plantearse si quería seguir en la Fórmula 1.

El rendimiento del Aston Martin quedó por debajo de sus expectativas y el asturiano valoró retirarse al término de 2026. Antes de decidir que seguiría una temporada más, habló con sus padres, sus amigos y su pareja.

Fernando Alonso, en el GP de Brasil 2026 Reuters

En la entrevista, contó que la vida en casa le había permitido tomar distancia de lo que sucedía en el circuito.

"Es un gran cambio, pero estoy increíblemente feliz. En una temporada tan difícil en la pista, con un coche que no está siendo rápido, tener a la familia en casa ha compensado en gran medida esas frustraciones de los domingos. He podido desconectar de verdad y disfrutarlo", explicó Alonso.

Al describir estos primeros meses con Leonard, se fijó en un detalle cotidiano: las noches. "De momento, tenemos un niño pequeño que se porta bien y duerme bien por la noche, y eso nos ha ayudado a descansar un poco también. Estamos encantados".

El campeón del mundo de 2005 y 2006 sigue queriendo ganar otra carrera, una de las razones por las que decidió continuar con Aston Martin. Pero en la misma entrevista en la que defendió esa ambición, reservó su deseo para 2027 para algo que no depende de lo que ocurra en la pista.