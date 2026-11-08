Checo Pérez (36), sobre sus inversiones: "Me encanta la bolsa. Invierto a largo plazo y sigo el mercado muy de cerca"

A punto de acabar su 15ª temporada en la Fórmula 1 tras su regreso a la competición de la mano del proyecto de Cadillac, Sergio 'Checo' Pérez vislumbra con total claridad el horizonte que le aguarda una vez decida colgar de manera definitiva el casco.

Durante una extensa entrevista concedida en Cracks Podcast, hace unos meses, el histórico piloto mexicano profundizó en los hábitos financieros, las decisiones patrimoniales y las metas empresariales que marcan su rutina cotidiana fuera de los circuitos y que definirán su vida tras la alta competición.

Lejos de encarar la retirada deportiva con incertidumbre o temor al vacío, el deportista tapatío ha descubierto una vocación sumamente definida en el ámbito corporativo y el análisis económico.

Según confesó de forma abierta durante la charla, el universo de los negocios se ha convertido en una pasión absorbente y gratificante: "Me encantó la vida empresarial, lo disfruto muchísimo, me encantan los negocios... Encontré una parte que me gusta mucho que es la empresarial, los negocios y creo que en eso me voy a enfocar".

Entre las múltiples alternativas de gestión patrimonial, la renta variable ocupa un lugar preponderante en el día a día del corredor mexicano. "A mí me encanta la bolsa, estoy muy metido en la bolsa y te diría que ese es mi día a día", reveló al detallar la rutina analítica que sigue de forma constante.

No obstante, Pérez quiso aclarar que su aproximación a los mercados financieros se distancia del perfil especulativo o de las operaciones de alta frecuencia: "No tradeo, pero estoy invertido a largo plazo y sigo el mercado muy de cerca".

Más allá del seguimiento bursátil, el deportista planea orientar parte de su capital hacia sectores clave de la economía real, mostrando un interés especial por el desarrollo de infraestructuras comerciales y logísticas: "Me gustaría tener algo más en la parte industrial... bodegas, parques industriales, sí".

Sergio 'Checo' Pérez, en el GP de México de Fórmula 1. Reuters

Pese a este atractivo por la economía productiva, el tapatío prefiere pausar temporalmente la ejecución de grandes emprendimientos hasta poder dedicarles el tiempo necesario, guiado por una convicción personal sobre la gestión de negocios:

"Yo soy de la idea que si tienes tienda hay que atenderla. Por ahora todo se pone en hold y ya llegará el momento porque a mí me encanta dedicarme a mis cosas al 100%".

Asimismo, Checo explicó que al momento de seleccionar socios comerciales valora ante todo la determinación y la sintonía ética por encima de la envergadura del proyecto:

"Me gusta la gente que es echada para adelante, que le echa ganas... No estoy peleado si es alguien con quien comparto la visión, no tengo problema en asociarme".

Con esta estructurada visión patrimonial, el mexicano demuestra que su enfoque analítico trasciende la pista.

Tras finalizar su andadura en el motor, Checo Pérez planea combinar su actividad como inversor con el acompañamiento familiar, convencido de que la solidez financiera le otorgará la tranquilidad necesaria para encarar su nueva etapa vital.