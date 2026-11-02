Mercedes apostó por Antonelli cuando era un niño: siete años después, es el campeón más joven en la historia de la F1

Tiene 20 años, es su segunda temporada en la Fórmula 1 y en una parrilla en la que se encuentran Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Lando Norris -todos ellos campeones del mundo-, Kimi Antonelli se ha proclamado nuevo campeón del mundo.

Quién le iba a decir el 31 de agosto de 2024 cuando se anunció su fichaje por Mercedes que, dos años después, que dos años después se convertiría en el piloto más joven en ganar el Mundial. Su nombre ya será recordado para siempre en la memoria del motorsport.

El de Bolonia no solo cogió el testigo de Lewis Hamilton cuando el heptacampeón decidió irse a Ferrari, también lo ha hecho de Alberto Ascari. 73 años después, un piloto italiano gana el campeonato del mundo más importante del automovilismo.

GRANDE KIMI!! 💙 YOU ARE THE F1 WORLD CHAMPION!! 👑 https://t.co/OO6kmAM3LY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 1, 2026

Llegaba a México con 123 puntos de diferencia sobre su compañero de equipo George Russell, 124 sobre Hamilton y 129 sobre Verstappen. Tan solo necesitaba dos puntos -terminó tercero y al final consiguió 15- y le han sobrado cuatro carreras.

Esto se traduce en un dominio que emula a las grandes leyendas de este deporte. Ha ganado nueve de las 20 carreras disputadas, además de otros cinco podios. Los calificativos se acaban para el nuevo prodigio de la F1.

"Muchísimas gracias, lo hemos conseguido", exclamó Antonelli entre lágrimas al cruzar la línea de meta. Su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, respondió: "Magnífico trabajo, Kimi. Ha sido un placer formar parte de este viaje contigo, pero esto es solo el primer capítulo".

Al bajarse de su Mercedes W17, se fundió en un abrazo con su padre, su madre y su hermana antes de que sus mecánicos se abalanzaran sobre él, junto a un gran abrazo del jefe del equipo, Toto Wolff.

"No estaría aquí sin Mercedes, sin mi familia", dijo Antonelli. "Estoy muy agradecido por este momento, que perdurará para siempre, y me quedo sin palabras. Estoy intentando asimilar lo que acaba de pasar".

"Este fin de semana me he sentido un poco más tenso, pero estoy tan feliz, tan feliz de que lo hayamos conseguido, ahora ya podemos disfrutar del resto de la temporada", admitió feliz el italiano.

Un diamante en bruto

Antonelli ha protagonizado el ascenso más meteórico del motor. A pesar de su corta edad, no le ha podido la presión de protagonizar la actuación más importante del Gran Circo. Lo ha hecho al volante del W17, un monoplaza muy superior a los Ferrari, Red Bull, McLaren y compañía.

El italiano le ha dado la razón a Toto Wolff, quien decidió confiar en él para ocupar uno de los asientos más importantes de la parrilla sin haber pasado por la Fórmula 3 y después de haber quedado 6º en el Mundial de Fórmula 2.

Las victorias en Silverstone y Budapest -las únicas que consiguió esa temporada en 2024-, fueron suficientes para despertar en el Team Principal de Mercedes un pálpito ante lo que estaba por venir.

Big boots to fill. Kimi Antonelli follows in the footsteps of Formula 1 royalty at Mercedes 👑 https://t.co/42k2JY1kjA — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Su trayectoria comenzó en el karting, donde compitió en el equipo de su padre y consiguió sus primeros títulos en 2015. Posteriormente, se consagró campeón de Europa en 2020 y 2021.

Mercedes detectó su potencial cuando tenía apenas 12 años y lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos en 2019. Durante esa etapa compaginó la competición con sus estudios, que concluyó en junio de 2025, cuando ya formaba parte de la parrilla de Fórmula 1.

En 2022 conquistó los campeonatos de Fórmula 4 italiana y ADAC Fórmula 4 alemana. Un año después se impuso en la Fórmula Regional de Medio Oriente y en la europea.

Sus resultados le abrieron las puertas de la Fórmula 2 en 2024, donde dio el salto directamente con Prema, sin pasar por la Fórmula 3. En esa categoría logró victorias en Silverstone y Hungría y cerró la temporada en la sexta posición.

En una entrevista en 2024, señaló a Ayrton Senna como su principal referente: "Es mi ídolo. No pude verlo correr en persona, pero vi vídeos y entendí lo especial que era", reconoció el italiano. La admiración por el fallecido piloto brasileño también explica su elección del número 12 para su monoplaza.

Sin embargo, su camino hacia la élite también estuvo marcado por algún desencuentro. La Ferrari Driver Academy llegó a convocarlo, pero finalmente retiró la invitación al considerar que era "demasiado joven".

Una apuesta de futuro

Antonelli representa el diamante en bruto que la escudería de la estrella se ha encargado de pulir desde 2019. El transalpino llegó para ocupar el asiento que dejaba vacante Lewis Hamilton. No era un reemplazo cualquiera.

El británico, siete veces campeón del mundo, había sido el artífice de la etapa más exitosa de Mercedes en la Fórmula 1 con seis mundiales.

La apuesta fue muy arriesgada. No se iba a acudir al mercado, sino que se iba a tirar de la cantera para encontrar al piloto que acompañase a George Russell en el garaje de Mercedes.

Lewis Hamilton saluda a Kimi Antonelli .

En su primera temporada, siendo uno de los rookies de la parrilla, Antonelli terminó séptimo en el Mundial, con 150 puntos y tres podios. Fue un año de aprendizaje antes de su explosión en 2026.

El italiano no solo es ya el piloto más joven en ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Japón el 29 de marzo y se convirtió en el líder más joven de la historia del Mundial de Fórmula 1. Tenía tan solo 19 años. También es el poleman más joven (19 años, 6 meses y 17 días).

Con 20 años y 68 días supera a Sebastian Vettel (23 años y 134 días) como el piloto más precoz en conquistar su primer Mundial, a Lewis Hamilton (23 años y 300 días), a Fernando Alonso (24 años y 58 días) y Max Verstappen (24 años y 73 días).

El orgullo de Italia

Italia vuelve a tener un campeón del mundo de Fórmula 1. Han tenido que pasar 73 años para que el país transalpino recupere una corona que llevaba demasiado tiempo esperando a su próximo dueño.

Kimi Antonelli ha puesto fin a una larga travesía por el desierto y ha devuelto a Italia a lo más alto del automovilismo mundial.

Alberto Ascari, al volante de su Ferrari .

El último en conseguirlo había sido Alberto Ascari, que conquistó los campeonatos de 1952 y 1953 al volante de un Ferrari. Desde entonces, varias generaciones de pilotos italianos han pasado por la Fórmula 1 sin conseguir repetir aquella hazaña.

La espera ha llegado a su fin. Italia, una nación históricamente ligada a la pasión por las carreras, vuelve a tener un motivo para celebrar un título mundial de pilotos. Y lo hace de la mano de un joven de apenas 20 años, cuyo nombre ya queda unido para siempre al de Ascari.