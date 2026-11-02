Alarma en Aston Martin: el mal de altura de México desnuda la fragilidad del motor Honda

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se presentaba como una oportunidad para que Aston Martin redimiera parte de una temporada que está resultando ser un verdadero reto.

Sin embargo, el Autódromo Hermanos Rodríguez terminó convirtiéndose en el escenario de una de las peores pesadillas del equipo en este 2026. En apenas seis vueltas, cualquier esperanza de puntuar se esfumó por completo.

Fernando Alonso y Lance Stroll se vieron obligados a retirar sus respectivos monoplazas debido a un fallo crítico en la unidad de potencia, un doble abandono que ha encendido todas las alarmas sobre la fiabilidad del propulsor Honda.

El desastre fue mayúsculo, especialmente considerando que el monoplaza verde había mostrado un comportamiento sorprendentemente competitivo en las zonas viradas del trazado mexicano durante los entrenamientos libres.

Pero la carrera es el verdadero juez de la Fórmula 1 y, a la hora de la verdad, la mecánica nipona dijo basta de forma prematura. El asturiano y el canadiense aparcaron sus coches casi en sincronía superada la vuelta 6, confirmando que no se trataba de un incidente aislado, sino de un defecto estructural agudizado por las condiciones del entorno.

Las razones

La causa del colapso técnico tiene nombre y apellidos: el sistema de refrigeración del ERS (Sistema de Recuperación de Energía). La extrema altitud de Ciudad de México, situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, somete a las mecánicas a un estrés asfixiante debido a la menor densidad del aire.

Desde Honda, no han tenido más remedio que dar un paso al frente y entonar el 'mea culpa'.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de desarrollo de HRC, dio la cara tras el fiasco y explicó detalladamente el origen del fallo. "Sabíamos que, dadas las condiciones especiales de gran altitud de Ciudad de México, nos enfrentaríamos a algunos retos adicionales en cuanto a la refrigeración en comparación con otros circuitos", confesó.

Fernando Alonso se retira del GP de México. REUTERS

"Sin embargo, constatamos que nuestro circuito de refrigeración del ERS estaba sometido a una carga mayor de lo previsto y, por eso, tuvimos que detener el coche".

Orihara admitió, además, que las señales de alarma ya habían aparecido durante la jornada de clasificación del sábado, haciendo de este desenlace una crónica de una muerte anunciada.

Lejos de buscar excusas, el fabricante asume este duro golpe como un peaje en su evolución. "En cada carrera de este año, debemos aprender de cara a 2027, incluso a través de las lecciones difíciles. Contamos con una gran cantidad de datos que podremos aprovechar al regresar a este circuito el próximo año y trabajaremos en las soluciones", sentenció.

Mientras en el área técnica reinaba la autocrítica, en la cúpula directiva de Aston Martin imperaba la necesidad de apagar el fuego anímico. Mike Krack, jefe de equipo, optó por un discurso centrado en la resiliencia y el control de daños.

😭 Honda y Alonso, otra vez… 📻 «¡NO POWER!» Fernando vuelve a salir, el problema persiste y acaba entrando de nuevo en boxes ¿Pero qué han hecho con ese motor? 🤦♂️ #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/aRAp0tHr0u — laura (@lauramonteroc10) October 31, 2026

"El domingo fue un día duro, un fin de semana duro. Es bueno que tengamos un par de noches de sueño y luego vemos cómo preparamos Brasil", señaló.

Sobre el estado mental de la plantilla tras este enorme jarro de agua fría, Krack fue tajante al defender el compromiso de su garaje y, en especial, el de su piloto estrella, de quien se reportó un gran enfado interno.

"Es difícil para todos mantener la motivación alta en estas situaciones. Ahora tenemos problemas en términos de fiabilidad, pero no tengo dudas sobre la actitud del equipo. Y no tenemos que motivar a Fernando, él ya está muy motivado por sí solo", concluyó.

El doble cero en tierras aztecas deja una herida en la nueva etapa de la alianza Aston Martin-Honda. Ahora, el reto no solo es encontrar la velocidad perdida, sino garantizar que los monoplazas puedan cruzar la bandera a cuadros. Sao Paulo dictará sentencia sobre la capacidad de reacción de un proyecto que, hoy por hoy, necesita respuestas urgentes.