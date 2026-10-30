Los mecánicos de Aston Martin llevan el AMR26 hasta la parrilla de salida. Aston Martin F1

Los nuevos problemas de Aston Martin en el GP de México: la altitud puede limitar el rendimiento del motor Honda

El Gran Premio de México de F1 plantea una de las pruebas de fuego más severas de la temporada para la alianza entre Aston Martin y Honda.

A más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez sitúa a los monoplazas en una atmósfera con una densidad de oxígeno notablemente reducida.

En este entorno extremo, y bajo el exigente marco reglamentario que rige la Fórmula 1 en 2026, el fabricante japonés ha admitido que podría verse obligado a recortar los parámetros de rendimiento de su propulsor para garantizar la fiabilidad del coche verde, en un contratiempo técnico que amenaza por igual a toda la parrilla.

El origen de la alarma radica en la eliminación del MGU-H en la nueva era motriz. En las campañas precedentes, dicho dispositivo eléctrico asistía al turbocompresor para mantener la sobrealimentación y compensar la pérdida de potencia natural por la altitud.

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de carrera de Honda, explicó que la ausencia de este elemento modifica radicalmente el escenario.

"El año pasado contábamos con el MGU-H, que nos brindaba cierto apoyo; este año, al no tenerlo, el reto es considerable. Incluso al ralentí ya no disponemos de esa ayuda eléctrica, por lo que el retraso en la entrega de potencia será un factor crítico en esta pista", apuntó en la previa al Gran Premio.

"Creo que no solo Honda, sino todos los fabricantes, se enfrentarán a serias dificultades relacionadas con el retardo del turbo en este trazado", añadió.

Para compensar el aire enrarecido y suministrar suficiente flujo a la combustión, el turbocompresor debe girar a regímenes de revoluciones sumamente elevados. Esta sobreexigencia eleva al máximo el estrés térmico y estructural de todos los componentes mecánicos.

Aunque Honda ha completado exhaustivas pruebas en sus bancos de Sakura simulando la presión atmosférica de la capital mexicana, Orihara reconoció que, en el peor de los escenarios, deberán restringir las condiciones de uso del motor para impedir roturas irreversibles.

Este hipotético recorte supone un revés mayúsculo para Aston Martin y Fernando Alonso en un fin de semana decisivo. El trazado mexicano penaliza con dureza las deficiencias de refrigeración y exige una tracción limpia en las curvas lentas del Foro Sol, donde el citado turbo lag puede volver al monoplaza impredecible a la salida de los virajes.

Si los ingenieros japoneses se ven forzados a recurrir a mapas de motor más conservadores, el bólido británico perderá una valiosa velocidad punta en la recta principal de más de un kilómetro, comprometiendo sus opciones de luchar contra sus rivales directos.

La cita mexicana pondrá a prueba la solidez técnica de una escudería que busca consolidarse frente a adversarios con mayores recursos. Aunque el desafío mecánico sea compartido por el resto de motoristas, el éxito dependerá de quién gestione mejor el sobrecalentamiento y el retardo del turbo.

Aston Martin y Honda deberán encontrar un delicado equilibrio entre la competitividad en pista y la supervivencia mecánica para no hipotecar sus aspiraciones en el tramo final del certamen.