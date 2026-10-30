Kimi Antonelli celebra la victoria en el GP de Estados Unidos. Reuters

Antonelli, ante la oportunidad de hacer historia en México: las cuentas para convertirse en el campeón más joven de la F1

Kimi Antonelli está ante la oportunidad más importante de su todavía corta trayectoria en la Fórmula 1. A sus 20 años, el piloto italiano tiene todo a su favor para proclamarse campeón del mundo este mismo fin de semana en el Gran Premio de México.

Después de su victoria en Austin, el de Mercedes se ha quedado a tan solo dos puntos de asegurar matemáticamente el título y hacer historia.

El triunfo conseguido el pasado fin de semana en Estados Unidos ha colocado a Antonelli en una posición privilegiada de cara a la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El italiano afronta su segunda temporada en la Fórmula 1 con la posibilidad de conquistar el campeonato y convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos. Si lo consigue, superará el récord que actualmente pertenece a Sebastian Vettel, que se proclamó campeón por primera vez con 23 años.

Las cuentas son muy favorables para el italiano. De hecho, sus opciones son tan amplias que únicamente un abandono acompañado de determinados resultados de sus rivales podría retrasar la celebración del título.

Los números para ser campeón

Antonelli necesita sumar únicamente dos puntos para proclamarse campeón sin depender de lo que hagan sus principales rivales. Por tanto, terminar entre los nueve primeros le garantizaría matemáticamente el campeonato.

Existe también una segunda posibilidad si finaliza 10º. En ese escenario, sumaría un punto y podría celebrar igualmente el título siempre que Russell no consiguiera la victoria.

Hamilton sí podría ganar la carrera, ya que, en caso de empate a puntos al término de la temporada, Antonelli tendría ventaja gracias a su mayor número de triunfos.

Kimi Antonelli, celebrando la victoria en el GP de Estados Unidos 2026. Reuters

El escenario más complicado llegaría si el italiano no consigue terminar la carrera. Sin embargo, incluso en ese supuesto mantendría opciones de proclamarse campeón. Si Russell y Hamilton no logran la victoria, Antonelli aseguraría el campeonato aunque no sumase ningún punto.

Además, si cualquier otro piloto se lleva el triunfo, el resultado del italiano sería indiferente para la resolución del título.

Los números de Kimi Antonelli durante esta temporada ayudan a entender por qué llega al Gran Premio de México con tantas posibilidades de convertirse en campeón. El piloto de Mercedes acumula nueve victorias en las 19 carreras disputadas, además de otros cinco podios.

De hecho, el italiano solamente se ha quedado sin puntuar en dos ocasiones a lo largo del curso, ambas como consecuencia de abandonos.

La única excepción fue el quinto puesto conseguido en Azerbaiyán, donde tuvo que afrontar una carrera especialmente complicada después de partir desde el fondo de la parrilla.

A estos resultados hay que añadir el rendimiento de su Mercedes y la diferencia que mantienen las cuatro principales escuderías respecto al resto de la parrilla.

En ese contexto, parece complicado imaginar que Antonelli pueda finalizar una carrera que complete fuera de las nueve primeras posiciones, especialmente después de las sensaciones ofrecidas en Austin y de cómo ha empezado en los entrenamientos libres en México.