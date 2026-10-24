Fernando Alonso (45): "Busco oportunidades de inversión, pero con calma, cautela y con retornos casi asegurados"

Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en el GP de Hungría. Aston Martin F1

Conducir no es solo una profesión para muchos pilotos de Fórmula 1, sino también una pasión que mantienen lejos de los circuitos. El gusto por los motores se refleja en los vehículos que utilizan en su día a día y en los modelos exclusivos que incorporan a sus colecciones privadas.

Fernando Alonso, bicampeón del mundo y piloto de Aston Martin, es uno de ellos. El asturiano ha convertido su afición por los coches de alta gama en una de sus opciones de inversión, al tiempo que desarrolla otros negocios relacionados con la representación de jóvenes talentos y la restauración.

En 2024, durante su participación en el pódcast Así empecé, el piloto explicó su manera de gestionar el dinero y seleccionar sus inversiones: "Busco oportunidades de inversión, pero siempre con calma, cautela, y con retornos casi asegurados".

En esa misma conversación, reconoció su predilección por los "coches especiales, únicos, series limitadas". Una pasión que se traduce en una colección formada por 19 vehículos.

Su exclusiva colección de coches

La vida de Fernando Alonso lejos de la competición también está ligada a los coches de lujo. Entre las últimas adquisiciones que han trascendido figura un Aston Martin DBX S negro, que recogió en Mónaco a finales de diciembre de 2025.

Desde su llegada a la escudería británica en 2023, el piloto ha mostrado también su interés por los modelos de la marca fuera de la pista. Este SUV de alta gama ofrece 727 caballos de potencia y combina un interior amplio con unas prestaciones propias de un deportivo.

Fernando Alonso, durante el GP de Singapur. REUTERS

Uno de los automóviles más especiales de su garaje es el Aston Martin Valkyrie, que recibió en septiembre de 2024. Alonso intervino en la personalización del vehículo, cuyos acabados incorporan el verde de su monoplaza, detalles en color lima y su característico número 14 grabado en el pedal del acelerador.

El hiperdeportivo equipa un motor híbrido V12 capaz de desarrollar 1.155 caballos y cuenta con una producción limitada a 150 unidades en esta versión.

A este modelo se suma el Aston Martin Valiant, un coche desarrollado a partir de las peticiones del propio piloto. Entre sus características destacan el cambio manual y su exclusividad, ya que solo se fabricaron 38 ejemplares.

Sin embargo, la colección de Alonso no se limita a los vehículos de Aston Martin. En distintas ocasiones, se le ha podido ver por las calles de Mónaco conduciendo un Ferrari LaFerrari negro con detalles rojos.

Este hiperdeportivo combina un propulsor de gasolina V12 con otro eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 963 caballos. También se ha puesto al volante de un Ferrari F40 rojo, uno de los modelos más emblemáticos de la firma italiana.

Otro de los automóviles que ha despertado interés es el Mercedes-Benz CLK GTR, cuyo diseño recuerda al de un coche de competición. No es casualidad: su versión homologada para carretera se desarrolló para cumplir los requisitos necesarios para competir con el modelo en los circuitos.

El propio Alonso reconoció en una entrevista concedida a Top Gear UK en 2024 que atraviesa una etapa en la que quiere dedicar más tiempo a esta afición.

"Estoy en un momento de mi vida en el que me apetece mucho tener una pequeña colección", expresó el piloto, que ha encontrado en los coches exclusivos una forma de disfrutar del motor más allá de la Fórmula 1.