F1 hoy, clasificación GP de España en Madrid, en directo | Alonso y Sainz, eliminados en la Q1, y última hora de la F1 desde el Madring
Sigue en directo toda la jornada del GP de España de Fórmula 1 en Madrid, con la última hora desde el Madring, horarios, resultados y la la clasificación de las 16:00.
Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta.
🔴 Dónde ver el Gran Premio de España de F1 en directo y gratis
El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se podrá ver gratis y en directo en España gracias al acuerdo entre Mediaset y DAZN. La clasificación del sábado y la carrera del domingo se emitirán en abierto por Telecinco. Además, también podrán seguirse gratis en la web y app de DAZN, creando una cuenta gratuita.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡En marcha la Q2!
Se abre el pit lane para la segunda parte de la clasificación. Los pilotos empiezan a salir ya a pista en busca de un tiempo que les meta entre los diez mejores y evite ser uno de los seis eliminados antes de la lucha por la pole.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Russell manda al final de la Q1
El británico se hace con la mejor vuelta por delante de Antonelli y Lawson, con Verstappen cuarto a apenas una milésima de diferencia. Máxima igualdad en la parte alta de la tabla antes de la Q2.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Sainz y Alonso, eliminados! Termina la Q1
Vuelco final en la última vuelta: Sainz cae al 17º puesto y Alonso al 18º, dejando fuera de la Q2 a los dos españoles en su gran cita en Madrid.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Se pelea por la última plaza de la Q2
Bottas, Pérez, Albon y Alonso buscan arrebatar a Sainz el puesto 16 que da acceso a la siguiente ronda. Bearman y Stroll siguen sin registrar tiempo: el primero por problemas mecánicos tras su accidente, el segundo porque no ha vuelto a salir a pista.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Verstappen ya es segundo
Los dos Red Bull mandan en la clasificación, seguidos de los dos Ferrari, en una Q1 durísima donde solo hay dos décimas de diferencia entre el primero y el sexto.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Stroll para tras una sola vuelta
El canadiense se ha limitado a rodar una vuelta y se ha quedado en el garaje. Tampoco ha salido a pista, de momento, el debutante Bearman.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | ¡Lawson, en cabeza!
Liam Lawson manda en MADRING rodando con neumáticos blandos, con un tiempo de 1:33.316 que de momento nadie ha podido superar.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Susto de Antonelli en la curva 17
El piloto italiano se pasa de frenada pero consigue mantener el monoplaza en pista. Mientras tanto, Antonelli y Verstappen pelean muy de cerca por el mejor tiempo, aunque de momento es Lawson quien manda en la Q1.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Arranca la Q1
Leclerc, Verstappen y Hamilton saltan a pista, todos ellos optando por el neumático medio para tantear el nuevo asfalto de MADRING.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Bearman no estará en la Q1
A falta de confirmación oficial, el británico Ollie Bearman se pierde la primera parte de la clasificación tras su accidente en Libres 3, que ha dejado su monoplaza sin condiciones para rodar.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | Escasos minutos para el arranque, ¡qué nervios!
La Fórmula 1 vuelve a Madrid 45 años después de su última cita en el circuito del Jarama, y lo hace con el nuevo trazado urbano de MADRING como telón de fondo para esta esperada clasificación.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | 10 minutos para el inicio de la clasificación
Los monoplazas ya están en boxes ultimando los detalles antes de que arranque la sesión que definirá la parrilla de salida para mañana.
¿Listos para esta primera prueba?
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GP Madrid F1 en directo | McLaren ultima reglajes para el asalto a la pole
En el box del McLaren Mastercard Formula 1 Team, los mecánicos ultiman los ajustes del chasis MCL40.
Lando Norris, vencedor de los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos, junto a Oscar Piastri, confían en aprovechar el gran equilibrio de su monoplaza con motor Mercedes en la zona media del trazado para optar a la pole position.
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Clasificación GP Madrid F1, en directo | La proeza de Jaime de Carvajal
A sus 22 años, Jaime de Carvajal es el 'team leader' del ISC Racing Team, el equipo de Formula Student de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas, mientras compagina el primer año del máster en ingeniería.
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GP Madrid F1 en directo | Se estrena Miyata
Primera victoria para el piloto japonés y para Hitech TGR. Primer podio también para Fittipaldi.
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GP Madrid F1 en directo | Cuenta atrás para la Clasificación (Q1) a las 16:00h
Todo está preparado en el pit lane para el arranque de la clasificación oficial del Gran Premio de España de F1. La sesión comenzará a las 16:00h con la disputada Q1.
Durante 18 minutos, los 22 pilotos inscritos lucharán por marcar un registro que les libre de caer eliminados entre las seis últimas posiciones.
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F1 en Madrid, en directo | Los pilotos eligen su tapa favorita
Jamón ibérico, pan con tomate o croquetas, las tapas favoritas de los mejores pilotos del mundo, entre ellos Lewis Halmilton o Kimi Antonelli.
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GP Madrid F1 en directo | Red Bull y Verstappen buscan dar la sorpresa
El equipo Oracle Red Bull Racing afronta un sábado de clasificación crucial. Max Verstappen busca optimizar el rendimiento de la nueva unidad de potencia Red Bull Ford. A pesar de ser una temporada compleja, el tetracampeón del mundo confía en su pilotaje agresivo para batir los cronos en las 22 curvas del trazado MADRING.
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F1 en Madrid en directo | ¡Se marcha el coche de seguridad en la F2!
Se retoma la carrera al sprint, el español Mari Boya sigue 9º.
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F1 en Madrid en directo | El guiño de Mourinho a Kimi Antonelli
El entrenador del Real Madrid ha elogiado al actual líder del mundial en una rueda de prensa: "Lo que está haciendo Kimi es increíble".
Special praise from The Special One 🤙— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
José Mourinho is very impressed with "incredible" Kimi Antonelli 🙌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0z9S6Ymlnk