F1 hoy, clasificación GP de España en Madrid, en directo | Alonso y Sainz, eliminados en la Q1, y última hora de la F1 desde el Madring

Llega MadRing: el estreno del circuito híbrido de F1 de Madrid con 5,47 kms, 22 curvas y hasta 340 km/h de velocidad punta.

🔴 Dónde ver el Gran Premio de España de F1 en directo y gratis

El Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 se podrá ver gratis y en directo en España gracias al acuerdo entre Mediaset y DAZN. La clasificación del sábado y la carrera del domingo se emitirán en abierto por Telecinco. Además, también podrán seguirse gratis en la web y app de DAZN, creando una cuenta gratuita.