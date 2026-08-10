La nueva baza de Aston Martin ya está lista: Honda confirma que su nuevo motor "ha alcanzado el objetivo interno"

Los mecánicos de Aston Martin llevan el AMR26 hasta la parrilla de salida. Aston Martin F1

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en Fórmula 1, ha confirmado que la nueva unidad de potencia que debutará en Zandvoort "ha alcanzado los objetivos internos de rendimiento" marcados por el fabricante japonés.

Honda afronta el GP de Países Bajos con una de sus grandes novedades de la temporada. En Zandvoort llegará la Spec 2 de su unidad de potencia, una evolución desarrollada durante los últimos meses en Sakura y que, según Orihara, ha cumplido las expectativas que el fabricante se había fijado internamente.

La confirmación del ingeniero jefe de Honda en Fórmula 1 cobra especial relevancia porque la marca japonesa no ha querido poner cifras al rendimiento que espera obtener con esta nueva especificación. Sí ha dejado claro, en cambio, que el desarrollo ha llegado al punto que buscaban.

Your questions, answered by Shintaro Orihara.



At the Hungarian Grand Prix, we sat down with the General Trackside Manager and Chief Engineer to answer your questions on Honda, the spec 2 engine and more.#F1 pic.twitter.com/HQW1FWa1uh — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) August 9, 2026

"No puedo revelar cifras exactas, pero hemos alcanzado nuestro objetivo interno y confío en el trabajo del equipo de HRC Sakura Factory con el motor Spec 2", ha explicado Orihara en un vídeo publicado por Honda en sus redes sociales.

El mensaje eleva las expectativas de Aston Martin de cara a la segunda mitad del campeonato. La nueva unidad de potencia llegará, además, en un momento especialmente significativo para el equipo.

El AMR26 recibió en Hungría una importante evolución aerodinámica que permitió a Aston Martin dar un paso adelante en términos de rendimiento. Ahora Honda quiere aportar su propia mejora.

Una evolución marcada en la combustión

Orihara ha desvelado algunos de los cambios introducidos en la Spec 2, aunque también ha dejado claro que buena parte del desarrollo seguirá siendo confidencial.

"Nos centramos en mejorar el rendimiento del motor, digamos, en acelerar la combustión", ha señalado el ingeniero japonés.

Para conseguirlo, Honda ha trabajado sobre diferentes elementos de la unidad de potencia. Uno de los principales cambios afecta a la precámara de combustión, cuya geometría ha sido modificada para acelerar el proceso.

También se ha revisado la forma del pistón con el objetivo de optimizar la combustión y se han introducido modificaciones en determinados sistemas de lubricación. En este caso, la prioridad ha sido reducir la fricción interna del motor y mejorar su eficiencia.

"Modificamos la precámara para acelerar la combustión y también la forma del pistón para optimizarla. Además, modificamos algunos sistemas de lubricación para reducir la fricción", ha explicado.

No se trata, por tanto, de una actualización concentrada en un único componente. Honda ha intervenido en distintas áreas del propulsor con la intención de mejorar el funcionamiento del conjunto y conseguir una entrega de rendimiento superior.

"En resumen, tenemos una larga lista de mejoras para el rendimiento del motor", ha añadido Orihara.

Koji Watanabe y Adrian Newey, en la rueda de prensa de Aston Martin. .

Según el ingeniero japonés, todos estos cambios han permitido a Honda alcanzar en Sakura el objetivo que se había marcado para esta segunda especificación.

El momento elegido para introducir la nueva unidad de potencia resulta especialmente interesante para Aston Martin. El equipo de Fernando Alonso comenzó 2026 en la parte baja de la parrilla y tuvo que lidiar con numerosos problemas derivados de un proyecto completamente nuevo.

La asociación con Honda afrontaba, además, el enorme desafío de adaptarse al reglamento de unidades de potencia de 2026, que ha incrementado de forma considerable el peso de la parte eléctrica y ha eliminado el MGU-H.

Aston Martin, sin embargo, decidió reaccionar. En Hungría introdujo un importante paquete aerodinámico destinado a modificar el comportamiento del AMR26.

La evolución funcionó y permitió al monoplaza mostrar un nivel de competitividad que no había alcanzado durante buena parte de la temporada.

Ese paso adelante convierte la llegada de la Spec 2 en una noticia todavía más relevante.

Aston Martin ya ha conseguido mejorar el coche desde el punto de vista aerodinámico. Ahora Honda asegura haber alcanzado el objetivo de rendimiento fijado para su unidad de potencia. El siguiente paso será comprobar si ambas ganancias pueden combinarse sobre el asfalto.

"Entusiasmados con Zandvoort"

Honda sabe que no puede anticipar cuánto rendimiento por vuelta aportará realmente la nueva especificación. Las características del circuito, la gestión de la energía eléctrica, las condiciones de pista y la integración de la unidad de potencia con el AMR26 determinarán cuánto de la mejora teórica puede transformarse en rendimiento real.

Por ese motivo, Orihara evita hablar de cifras concretas. El mensaje del fabricante, sin embargo, es claro: la Spec 2 ha alcanzado el objetivo interno que Honda se había marcado.

"Estamos entusiasmados por presentar el nuevo motor en los Países Bajos y veremos qué tal nos va", ha afirmado.

Fernando Alonso, en el GP de Hungría. Aston Martin F1

Zandvoort será, por tanto, el primer examen real de la nueva unidad de potencia. Y para Aston Martin puede convertirse en una cita especialmente reveladora.

El equipo ya comprobó en Hungría que las últimas modificaciones aerodinámicas podían traducirse en rendimiento en pista. Ahora llega una unidad de potencia que, según Honda, también ha superado su principal examen de desarrollo.

Eso no significa que Aston Martin vaya a convertirse de repente en uno de los equipos punteros de la parrilla. Sí abre, sin embargo, una posibilidad que hace apenas unas carreras parecía mucho más difícil de imaginar: que el equipo pueda protagonizar un segundo salto de rendimiento en cuestión de semanas.

El AMR26 necesita recuperar terreno y Honda debe demostrar que su nuevo proyecto de unidad de potencia puede competir con los mejores fabricantes de la parrilla.

La Spec 2 representa el siguiente paso en ese camino. Y, al menos en Sakura, el primer examen ya está aprobado. "Hemos alcanzado nuestro objetivo interno". Ahora toca demostrarlo en pista.