Honda es realista con Fernando Alonso pese a las mejoras para el AMR26 en Miami: "No habrá una recuperación milagrosa"

La alianza entre Honda y Aston Martin sigue trabajando contrarreloj para enderezar el rumbo del monoplaza (AMR26). Pero el mensaje de cara al Gran Premio de Miami es tan claro como agridulce para Fernando Alonso.

Y es que, pese al anuncio de implementar ciertas modificaciones que van a hacer que mejore la situación, estas no van a ser suficientes para que se revierta por completo, como anunció el ingeniero jefe, Shintaro Orihara: "Siendo realistas, este progreso no tendrá un impacto visible en el rendimiento de la unidad de potencia en pista, por lo que no debemos esperar grandes mejoras".

El equipo ha centrado buena parte de sus esfuerzos en las últimas semanas en corregir uno de los grandes problemas detectados en este inicio de temporada, las vibraciones del coche. Un fallo que no solo ha afectado a la fiabilidad, sino también al rendimiento global del monoplaza, limitando su potencial en cada fin de semana de carrera.

Para tratar de solucionarlo, el AMR26 se quedó en Japón después del Gran Premio para poder estudiar todo el coche y no solo el motor: "Tras la carrera, aprovechamos la oportunidad para realizar pruebas estáticas adicionales por primera vez, centrando nuestros esfuerzos en reducir las vibraciones".

Gracias a esto, se consiguió progresar e introducir ciertas mejoras que pueden optimizar el monoplaza: "Hemos logrado algunos avances, lo que nos permite implementar medidas correctivas adicionales en Miami y más adelante en la temporada".

Fernando Alonso, con el mono de McLaren EFE

Aunque se introducirán pequeños ajustes en distintas áreas del coche, el objetivo principal no será pelear por posiciones delanteras, sino acumular kilómetros y recopilar datos que permitan seguir desarrollando el coche en las próximas citas.

Para Alonso, la situación supone un nuevo golpe de realidad. El asturiano afrontaba la temporada con ilusión tras el inicio de una nueva etapa junto a Honda, pero los resultados están lejos de lo esperado. El AMR26 no ha logrado situarse en la pelea con los equipos punteros y sigue arrastrando carencias importantes.

Sin embargo, el asturiano ya anunció que no va a ser su último año en la F1 por lo que aún tendrá oportunidad de conseguir ganar alguna carrera, aunque tenga que esperar a la siguiente campaña: "Estoy contento cuando piloto. Espero que esta no sea mi última temporada".

De esta manera, el Gran Premio de Miami se presenta más como un test que como una oportunidad competitiva. Un fin de semana en el que el verdadero objetivo será comprobar si las soluciones aplicadas funcionan y permiten al equipo dar, aunque sea, un pequeño paso hacia adelante. Porque, por ahora, las mejoras existen, pero no se reflejan en los resultados.