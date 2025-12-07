Norris se corona en Abu Dabi como nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1 en la victoria agridulce de Verstappen

Lando Norris rueda en su McLaren durante el GP de Abu Dabi. Reuters

El británico supo aguantar la presión de Charles Leclerc, su única amenaza durante la carrera, y McLaren no arriesgó en su estrategia para ganar el Mundial.

Lando Norris ha terminado con la hegemonía de Max Verstappen en la Fórmula 1 y se ha convertido en el nuevo campeón del mundo de la categoría reina automovilismo [Narración de la victoria de Lando Norris en el Mundial de F1].

McLaren sonríe y es que desde 2008 con Lewis Hamilton, los de Woking no habían vuelto a aupar a un piloto a ganar la 'Torre de los Campeones'.

No obró el milagro Max Verstappen, como tampoco se llevó a cabo la carambola que necesitaba Piastri para dar la sorpresa. El neerlandés ejecutó una carrera perfecta, sin fallos, al igual que el australiano -aunque McLaren alargó mucho su primera parada, llegó en la vuelta 42-, pero no hubo movimiento atrás.

¡LANDO NORRIS HACE HISTORIA Y SE PROCLAMA CAMPEÓN DEL MUNDO! 🏆



Honor a un Verstappen que luchó hasta el último instante cuando la lógica decía que era imposible 👏👏👏👏#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/L8C1MZyLDA — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2025

Leclerc intentó poner contra las cuerdas a Lando Norris, pero la presión no le pudo al joven británico, que sobre el circuito de Yas Marina hace realidad el sueño que tenía de joven cuando conducía los kart.

El '4' de McLaren, que a partir de la próxima temporada podrá heredar el '1' de Verstappen, supo leer a la perfección la carrera. Cuando el monegasco se le aproximaba, él subía el ritmo. La pelea no iba a ser con Verstappen y tampoco con Piastri, no quería asumir riesgos y no se la jugó con el de Ferrari.

Desde el muro de la escudería papaya efectuaron una gran estrategia: pararon a Norris en el primer stint tras el ataque de Russell a Leclerc, quien se protegió y también pasó por boxes.

El británico hizo una carrera sólida, sin cometer fallos, como tampoco los cometieron sus mecánicos, ya que hasta las paradas fueron perfectas.

LANDO NORRIS ES EL NUEVO CAMPEÓN DEL MUNDO DE F1 🇬🇧🏆



El piloto de McLaren se convierte en el 35º campeón de la historia 🏎️#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/0x7Nxppnzo — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2025

En la salida, Max le cerró la puerta a Norris y ya en la recta trasera, sorprendió ver a Piastri lanzarse por el exterior de la curva nueve para arrebatarle la posición a su compañero, más aún teniendo en cuenta que el australiano llevaba neumáticos duros.

Cuando no hay mucho que perder, es lógico asumir más riesgos. Lando resistió un par de ataques de Leclerc y consolidó pronto el tercer puesto.

El mayor reto de Norris tras la primera parada fue deshacerse de Tsunoda. El japonés se defendió con fuerza, pero la batalla apenas duró media vuelta; enseñó a Lando los límites del asfalto y éste no dudó en contestar, adelantando por fuera de pista y allanan­do así su camino para construir un colchón suficiente frente a sus perseguidores por el podio.

Noche mágica de Alonso

Alonso firmó un brillante sexto puesto con el Aston Martin, por delante de Ocon y Hamilton: su segundo mejor resultado del año. En las primeras vueltas se mantuvo cerca de los líderes y luego gestionó con maestría pese a la presión constante por detrás.

El Ferrari optó por dos paradas y llegó fuerte al final, pero Ocon no tiene fama de "ministro de defensa" por casualidad. Haas contuvo la amenaza de un siete veces campeón reconvertido en piloto de zona media, ese territorio con sus propias reglas.

MAGIC ALONSO Y SU ADELANTAMIENTO AL LÍMITE A ANTONELLI 🇪🇸🎩🔥#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/bhatsCZGYg — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2025

Sainz rondó los puntos, pero acabó 13º con un Williams poco inspirado.

En cabeza no hubo sorpresas: nada de giros inesperados, ni sanciones (al menos por ahora), ni estrategias fallidas, ni incidentes entre compañeros, ni interpretaciones extrañas del reglamento.

Imagínate abrazar a tu máximo rival, a tu compañero y a tu familia 😍



Lando Norris es el hombre más feliz de la tierra ahora mismo#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/az4cnZtZxj — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2025

Verstappen se llevó su victoria número 71 en la F1, por delante de Piastri y Norris, pero no le bastó para asegurar su quinto título. Quizá llegue en 2026, quizá no llegue nunca.

Max fue un subcampeón digno, aunque no perfecto: perdió nueve puntos por una absurda penalización en Barcelona tras tocarse con Russell, puntos que ahora se sabe habrían cambiado el desenlace.