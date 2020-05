La F1, ¿en peligro tras 2021?: "Renault tiene difícil seguir y Mercedes está lista para irse"

El Mundial de Fórmula 1 vive momentos de incertidumbre a causa de la crisis del coronavirus. El futuro pinta gris y es que varias marcas están valorando su presencia en el Gran Circo, mientras que las escuderías siguen sin llegar a firmar un acuerdo para las medidas económicas a tomar. Giancarlo Minardi, antiguo jefe de una escudería del paddock de la F1, arroja más dudas.

Minardi deja entrever que tanto Renault como Mercedes trabajan en su salida de la Fórmula 1. "En estos días, Renault se dedica a pedir importantes ayudas gubernamentales para salvar puestos de trabajo y las cuentas de la 'casa madre'. Por eso veo difícil poder seguir adelante con el proyecto de F1 más allá de 2021. Ni siquiera será fácil encontrar un nuevo comprador dado que no estamos de una estructura ganadora, al menos en estos momentos", dijo.

El italiano ya dijo recientemente que no ve con buenos ojos la llegada a Renault de Fernando Alonso, quien fuera uno de sus pilotos en el comienzo de la andadura del asturiano en la Fórmula 1. Ahora, ve en peligro la supervivencia de la propia escudería que en los últimos años ya ha tenido idas y venidas dentro de la parrilla.

Hamilton tras ganar en el GP de Hungría el año pasado REUTERS

También tiene dudas respecto a Mercedes: "Algunas voces provenientes del extranjero hablan de que Mercedes está lista para ceder el equipo a finales de 2021, quedándose en F1 sólo como suministrador de motores", dijo.

Y añadió un argumento: los cambios en la directiva: "Ola Kallenius, actual presidente de Mercedes, parece tener un poder mucho más fuerte, respecto a su predecesor, sobre el equipo, como se vio en el gran premio de Australia. A pesar de que Toto Wolff era favorable a correr, llegó la negativa por parte de Kallenius"

Eso sí, en caso de los alemanes ve más factible un traspaso de poderes: "A diferencia de Renault, Mercedes es un equipo ganador y muy organizado. Por lo tanto, no debería costarle encontrar nuevos dueños. De todos modos, nos encontramos frente a una situación caótica. A día de hoy, el Pacto de la Concordia aún no se ha firmado y Liberty Media no está en disposición de encontrar nuevos equipos".

