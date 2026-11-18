El desafío de combinar la F1 con el desierto del Dakar: qué empuja a Alonso a retar a la fisiología deportiva con 45 años

La precisión clínica del asfalto frente al caos impredecible de las dunas. El calendario más denso de la historia de la Fórmula 1 empalmado con la brutalidad extrema del Rally Dakar.

Aston Martin ha confirmado oficialmente que Fernando Alonso volverá a enfrentarse a la prueba más dura del motor en su edición de 2027. Lo hará con Marc Coma como copiloto y compartiendo estructura con especialistas como Sébastien Loeb.

Sin embargo, más allá de la ambición deportiva, el verdadero hito de este anuncio reside en la biología. Afrontar este doble programa competitivo a los 45 años constituye una anomalía absoluta en el deporte de élite moderno, exigiendo a un mismo cuerpo adaptarse a dos umbrales de sufrimiento radicalmente opuestos durante un mismo año.

Render del Aston Martin que pilotará Fernando Alonso en el Rally Dakar 2027. Aston Martin

Si la biología desaconseja semejante reto, la psicología del piloto lo exige. Hay una primera razón fundamental que explica esta decisión: el legado.

Alonso posee dos Mundiales de Fórmula 1, un Campeonato del Mundo de Resistencia y victorias en pruebas icónicas como las 24 Horas de Le Mans y las 24 Horas de Daytona. En este punto de su trayectoria, el asturiano ya no compite únicamente por engordar sus vitrinas con trofeos convencionales.

Su objetivo último es trascender, consolidar un estatus casi inalcanzable en la historia del automovilismo moderno: convertirse en el piloto total, aquel capaz de dominar cualquier máquina en cualquier terreno. El Dakar es, a sus ojos, la última frontera para certificar esa versatilidad absoluta.

A esta motivación histórica se suma un segundo motivo, de corte más íntimo y psicológico: su conocida aversión al conformismo.

There are few challenges in motorsport like Dakar. In 2027, @AMR_Official will take it on for the first time. And taking on the challenge: @AstonMartinF1 driver and two-time Formula 1 World Champion @alo_oficial, nine-time World Rally Champion Sébastien Loeb and reigning FIA World Rally Raid Champion Lucas Moraes. At its heart will be Dreadnought. A machine conceived without limits, now being forged into reality for an entirely new kind of competition for Aston Martin. A remarkable new chapter in the Aston Martin Racing story is about to begin. #AstonMartin #AMR #Dakar — Aston Martin (@astonmartin) November 17, 2026

Quienes conocen de cerca a Fernando coinciden en que padece una necesidad crónica de competición que le impide acomodarse. Enfrentarse a lo que otros tildan de imposible es el verdadero estímulo que mantiene alerta su cerebro frente a los rivales veinteañeros.

Y, por supuesto, está la espina clavada de 2020. En su debut en Arabia Saudí dejó destellos de una velocidad pura insólita para un recién llegado a los raids. Sin embargo, los accidentes derivados de la inexperiencia en la lectura de las dunas le relegaron a la decimotercera posición.

Su perfeccionismo no tolera los capítulos a medias. Alonso no vuelve para terminar el recorrido ni para vivir la aventura; vuelve porque está convencido de que tiene el ritmo para ganar.

Desgaste extremo

Las razones que impulsan al piloto son tan contundentes como los obstáculos médicos que deberá sortear. La exigencia de la Fórmula 1 moderna y la del Rally Dakar representan dos polos antagónicos en la fisiología.

Un piloto de F1 opera bajo un estrés anaeróbico y explosivo. Durante las casi dos horas que dura un Gran Premio, el cuerpo soporta continuas fuerzas laterales que alcanzan los 5G en el paso por curva y las frenadas.

Para tolerarlo, el deportista desarrolla una hipertrofia específica en el cuello, los hombros y el tren superior, ejecutando un esfuerzo isométrico continuo mientras procesa estímulos visuales a más de 300 kilómetros por hora con una demanda neurológica máxima.

El Dakar, por el contrario, penaliza el exceso de masa muscular y premia la ultra-resistencia. En el desierto no hay fuerzas G laterales, sino impactos verticales constantes.

Los saltos, las zanjas y las dunas machacan la columna vertebral, las lumbares y las articulaciones durante etapas que oscilan entre las ocho y las diez horas ininterrumpidas al volante. Es un ejercicio de pura gestión de la deshidratación, privación de sueño y fatiga crónica a lo largo de dos semanas inmersas en el polvo.

Someter el organismo a ambas disciplinas simultáneamente es ir contra la lógica biológica, especialmente superada la barrera de los 40 años. A los 45, la capacidad aeróbica máxima (VO2 máx) disminuye de forma natural y la elasticidad de los tejidos se reduce drásticamente.

Pero el verdadero muro es la recuperación celular. El tiempo que un cuerpo maduro necesita para regenerar las microrroturas musculares y estabilizar el sistema nervioso central tras un esfuerzo límite se multiplica.

Exigirle a la maquinaria humana ser velocista y maratoniano de forma simultánea, sin apenas margen de descanso, requiere una intervención clínica y una planificación milimétrica.

Redibujar los límites

La viabilidad logística y física de este desafío radica en el entorno. A diferencia de su primera incursión, Alonso no aborda el desierto como un proyecto aislado, sino arropado por la estructura oficial de Aston Martin.

Esto garantiza acceso a los recursos de una marca de fábrica, un prototipo de última generación y el respaldo de ingeniería necesario para no descuidar sus obligaciones en la parrilla de la Fórmula 1.

El verdadero puzle para su equipo de rendimiento será el calendario de entrenamientos. Tendrán que diseñar un régimen físico cruzado que intercale el trabajo de fuerza máxima para el monoplaza con largas sesiones de ejercicio cardiovascular y aclimatación térmica en cámaras de calor para preparar las travesías por el territorio saudí.

Habrá que esperar a 2027 para ver cómo le va en la arena y en el asfalto. Sin embargo, más allá de lo que digan las clasificaciones finales, compaginar la exigencia de la F1 con la dureza del Dakar es un desafío brutal.

Alonso ha llegado a un punto en el que ya no busca solo superar a sus rivales, sino ponerse a prueba a sí mismo y ver dónde está su límite.