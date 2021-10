Alex Palou y la llamada de la Fórmula 1: "Me veo toda mi vida en la IndyCar"

El pasado 26 de septiembre, el piloto Alex Palou (San Antonio Vilamajor, Barcelona, 1997) se convirtió en el primer corredor español capaz de ganar el campeonato de las IndyCar Series. El de Chip Ganassi hacía historia para el motor de nuestro país en su segundo año en la categoría tras terminar primero de la clasificación con 549 puntos, superando los 511 de Josef Newgarden y los 487 de Patricio 'Pato' O'Ward.

Un hito sin precendentes en el automovilismo patrio que premia los muchos esfuerzos que ha tenido que hacer durante toda su vida y su carrera deportiva, esa que le ha llevado por lugares y países que seguramente nunca hubiera imaginado. Desde España hasta Estados Unidos pasando incluso por Japón, el camino de Alex hasta tocar el cielo ha tenido altibajos y momentos de todos los colores.

Sin embargo, ha sabido sacar el máximo rendimiento a todo el apoyo que le han brindado las personas que han ido apareciendo en su camino para darle pequeñas oportunidades con las que atajar grandes retos. Desde la figura inquebrantable de su padre hasta el halo protector e impulsor de Adrián Campos, descubridor de talentos como el de Fernando Alonso, Alex Palou repasa su camino y su éxito en Estados Unidos en esta entrevista con EL ESPAÑOL.

Aunque de forma tímida, reconoce que lo que ha hecho esta temporada con ese título conseguido tras el Gran Premio de Long Beach, y después de haber vencido en tres carreras, es uno de los grandes hitos de este 2021 en el deporte. A la vez, deja claro cuál quiere que sea su futuro y qué retos tiene en mente este campeón insaciable.

Alex Palou cruza la meta de Long Beach con su Chip Ganassi Racing Honda EFE

¿Qué tal estás ahora que ya han pasado unas semanas después de haber ganado el título?

Estoy muy bien y muy feliz, bastante ocupado desde que terminó la última carrera y ganamos el campeonato, ha sido un no parar casi, pero disfrutando mucho de todas las actividades que estoy haciendo desde ese día y de todas las oportunidades que me están surgiendo.

¿Te has dado cuenta ya de lo que has hecho y de lo que significa ese triunfo o todavía estás un poco superado?

Ahora ya sí. La primera semana estuve tan ocupado que no me paré a pensar y a darme cuenta de lo que hemos conseguido, pero ahora estoy muy contento de haberlo conseguido tan pronto, de ser el primer español en lograrlo y de saber también que tenemos muchísimas más oportunidades de volver a hacerlo que eso es lo que más ganas te da.

¿Cómo han ido estas semanas desde que saliste campeón? ¿Has tenido muchas entrevistas y muchos actos?

Muchísimas entrevistas, ya he perdido la cuenta, pero íbamos por unas 80 o así, tanto por video llamada como presenciales. He tenido también muchos actos como el otro día que fui invitado para ir por primera vez a la NASCAR, me invitaron a ver un partido de fútbol americano de la NFL y estuvo bastante bien, este sábado vamos a un partido de la NBA. No paramos de hacer cosas chulas que nunca había tenido la oportunidad de hacerlas y ahora se nos abren para hacer cosas de medios y promoción pues también hay que aprovecharlo.

¿Termina uno un poco cansado de los medios de comunicación o para una persona que está tan metida en las redes sociales es más fácil llevarlo?

Yo lo llevo bastante bien la verdad, si estuviera hablando durante las entrevistas de cosas malas sí que sería un poco peor, pero estamos hablando de que hemos ganado el campeonato y de que todo son cosas buenas así que está bien. Tengo la suerte de poder mezclar el inglés con el español y se hace un poco más ameno, pero yo estoy contento de la oportunidad que tengo de llegar a más gente.

¿Cuál es el primer momento en el que sientes que ya eres campeón? ¿Fue durante la carrera?

Mientras estás en la carrera sabes que la cosa va bien, pero hasta que no cruzas la meta nunca eres campeón porque nunca sabes lo que puede pasar. Y aunque estaba muy bien, no estaba hecho. Cuando crucé la meta ya fue ese momento y después hice esa vuelta desde meta hasta entrar otra vez al pit lanedonde pude celebrarlo bastante, hacer unos donuts, hablar con todo el equipo por la radio… ahí ya te das un poco cuenta, pero no eres realmente consciente de lo que supone lo que has logrado. Yo creo que hasta unos días después, cuando ya volví a Indianápolis, porque había estado en California haciendo unas entrevistas, y tuve tiempo de sentarme con mi pareja en el sofá y simplemente hablar y relajarme, fue cuando me di cuenta de verdad.

Para mí era un sueño solo correr aquí Alex Palou, primer campeón español de la IndyCar

¿Qué te decías con el equipo en esa vuelta de honor? ¿Acertaste a dar algún mensaje o era solo gritar de emoción?

La verdad yo quería decir muchas cosas, pero era solo gritar y celebrarlo, no había ningún mensaje. Me habría gustado, pero en ese momento no te sale hablar, solo gritar.

¿Cómo describirías tu temporada?

Era un sueño poder correr en la IndyCar y luego para un equipo tan grande como Chip Ganassi en el que teníamos alrededor todo lo que necesitábamos para luchar por carreras y campeonatos. Al final era mi segundo año en la competición y no sabes las oportunidades que vas a tener. Sabíamos también que había muchos circuitos en los que no había estado nunca y que eso iba a ser difícil. La verdad no ha sido nada fácil porque hemos tenido muchas penalizaciones por los motores, hemos tenido que salir muy atrás en algunas carreras de lo que habíamos clasificado por eso, pero ha estado muy bien y nos ha salido todo.

¿Cuando llegaste a Chip Ganassi pensaste que tenías la oportunidad real de ganar el título estando solo en tu segundo año? ¿O lo fuiste viendo según se iba desarrollando la temporada?

El objetivo era ganar desde el principio, lo único que sabes que tienes cuatro compañeros de equipo que ellos también tienen la posibilidad de ganar y junto a nosotros hay otros tres equipos que también tienen esas opciones porque son muy fuertes y tienen la infraestructura y el mismo tamaño que teníamos nosotros. Yo sabía que tenía mis opciones, pero también que ocho o nueve pilotos más las tenían. Había que tomarlo carrera a carrera y prepararlo lo máximo posible y hacer todo en cada carrera. Ha habido fines de semana que podíamos luchar por la carrera y luchamos y ganamos, y ha habido otros donde no podíamos luchar por la carrera y lo que mejor podíamos hacer era un quinto y lo hemos hecho, hemos ganado por constancia.

¿Cómo de importante fue esa primera victoria en Barber en todo este camino?

Fue muy importante para la confianza de todo el equipo y para la mía también. Era saber que sí lo podíamos hacer porque una cosa es saber que tienes la posibilidad y otra es saber que lo has hecho, que has logrado ganar. Luego ya es todo un poco más fácil y al venir tan pronto en el año te ayuda a cargar un poco esa buena energía para el resto de la temporada.

Álex Palou, celebrando su victoria en la IndyCar en el GP de Alabama EFE

¿Fue clave llegar a un equipo como Chip Ganassi y recibir ese apoyo desde el principio a pesar de tu juventud?

Me apoyaron mucho desde el principio. Ellos habían ganado ya 13 campeonatos antes de que llegara yo. Todos los mecánicos, ingenieros y pilotos ya eran campeones, yo era el nuevo que tenía que aprender y esperaba que me tratasen de una forma distinta, más como rookie, como alguien que está entrando en la familia. Pero desde el primer día me trataron como uno más de ellos, lo que me ayudó para sentirme más como en casa. También he tenido suerte de tener muy buena gente a mi alrededor en el equipo y con mis compañeros que me han ayudado bastante con su experiencia.

¿En qué ha cambiado Alex Palou, el piloto y la persona, desde su llegada a la IndyCar?

Yo llegué aquí hace dos años y no sabía ni lo que era un oval ni cómo se corría una carrera en oval, tampoco sabía cómo se corría en América porque es muy diferente. Tampoco sabía cómo iba el tema de las banderas amarillas porque aquí a la mínima que hay un coche fuera sacan la amarilla y hace que las estrategias sean muy locas y cambie mucho la carrera. Aquí siempre hay opciones, siempre que estés en pista en la misma vuelta que el líder, aunque estés el último, hay oportunidades, cosas que en Europa y en otras competiciones no pasan. He aprendido un montón, he crecido como persona y como piloto.

Esta pregunta es difícil, ¿te ves toda tu carrera en la IndyCar?

Es difícil, la verdad es difícil, pero yo sí. De momento sí. A no ser de que cambie algo drásticamente en la Indy que me deje de gustar, ahora mismo me encanta. Creo que es la mejor categoría que hay. Sí que es verdad que no es el pico del automovilismo, todos sabemos que eso es la Fórmula 1, aunque es más pico de tecnología y de fábricas que de automovilismo puro, porque aquí todo está mucho más igualado. También tenemos muchas carreras, no tenemos 22 fines de semana, pero sí 17, estamos casi ahí. Las oportunidades que se abren y las opciones que tienen todos los pilotos es algo que me encanta y también el hecho de que sea la única categoría ahora mismo en el mundo que tenga circuitos urbanos, ovales y ruteros, es algo increíble. Así que por todo eso sí, me veo aquí toda mi carrera deportiva, aunque nunca se sabe.

¿Cómo puede un piloto de la IndyCar hacer llegar la emoción de la competición a un público que no lo sigue habitualmente como el de España, más acostumbrado a disciplinas como la Fórmula 1 o los rallys?

Bueno, al final la Fórmula 1 es el pico del automovilismo y sabes que solo hay 22 personas que pueden correr ahí y cuando eres pequeño vas buscando hasta dónde puedes llegar, sobre todo por ti mismo, no por tener un patrocinador muy grande o por tener mucha fuerza política. Yo soy de monoplazas y por ejemplo alguien de rallys dirá que es mucho más interesante ganar un rally que una carrera de Indycar y tendrá razón para él, pero para mí, en mi mundo que es el de monoplazas, lo máximo a lo que se podía llegar era a la IndyCar. Es un campeonato con muchísimo nivel, con muchísima historia, con mucho apoyo de las marcas, de los patrocinadores y de los fans aquí en América. Sí que es una pena que no sea tan conocido en Europa, pero también entiendo que estamos lejos, esto es la otra punta del mundo y por eso no se sigue tanto. Al final la emoción lo es todo, es un sueño para muchos y lo es para mí el estar aquí y poder ganar una carrera.

¿Te cansa que te pregunten que cuándo vas a ir a la Fórmula 1?

Sí, obviamente sí, pero también lo puedo llegar a entender. Entiendo que es lo que la gente más conoce y lo que más quiere. Pero al final es como si yo te preguntara a ti si no te gustaría más estar en la televisión presentando un telediario y tú me dijeras pues déjame en paz que yo estoy muy bien aquí haciendo lo que me gusta que es entrevistando a deportistas que es mi mercado y no presentando un programa de corazón aunque lo vea más gente, por ejemplo.

Alex Palou, del equipo Chip Ganassi Racing, durante la carrera de la Indycar EFE

Yo estoy aquí muy feliz, me gusta muchísimo la IndyCar y la Fórmula 1 es algo que se entiende como la cima, pero es más esa cima tecnológica y de marcas y no tanto de pilotos, y no dependes tanto de ti para llegar. Además, una vez estás ahí solo hay dos equipos ahora mismo que puedan ganar y a mí y a todos los pilotos lo que les gusta es ganar. Lo hemos visto con muchos corredores que han venido de la Fórmula 1 a aquí como Rossi, Grosjean, Bourdais, Ericsson… no sé hay muchos que han venido que y que al sentirse otra vez que corren por ganar y por resultados en los que dependen de sí mismos les llega otra vez esa felicidad. Entonces yo me quedo aquí, seguiré viendo la Fórmula 1, seguiré apoyando a la gente que quiera ir a la Fórmula 1 y ojalá que haya gente que vaya de la IndyCar a la F1, como 'Pato' ahora que está bastante cerca, pero a mí también que me dejen a mí aquí tranquilo y feliz.

¿Ves en un futuro a la IndyCar compitiendo en Europa con la Fórmula 1 después de la influencia de pilotos como tú?

Yo creo que lo bueno de la IndyCar es que en los últimos años los equipos se han abierto también a tener pilotos europeos o de fuera de América y eso hace que poco a poco se esté conociendo más en Europa. Esto no es algo que de golpe por tener un piloto español en España vayan a ser súper fans de la IndyCar, pero es algo que va creciendo poco a poco y que es bueno y que me hace muchísima ilusión, pero no sé si algún día llegará a competir con la Fórmula 1. Yo creo que a corto plazo no, al menos en Europa. En América de hecho sí es más importante porque las audiencias de televisión dicen que la gente ve más la Indy que la Fórmula 1, pero lo mismo que en Europa los horarios no van bien y no deja de estar al otro lado del mundo. Pero yo creo que está creciendo y tener más pilotos europeos eso va a ayudar mucho.

¿Qué piensas de la comparación que se hace de pioneros entre la Fórmula 1 y Fernando Alonso con Alex Palou y la IndyCar?

Yo creo que todos los casos son distintos. Lo que hizo Fernando fue increíble. Yo creo que en los tiempos en los que él estuvo no era tan difícil llegar a la Fórmula 1 como lo es ahora porque había un poco más de apoyo de patrocinadores y se podían conseguir más cosas y no que el piloto llevara consigo también esos sponsors, pero igualmente era muy difícil. Además, cómo lo logró inspiró a muchísima gente y ser campeón tan joven, con Renault y contra quien luchaba porque enfrente estaba Schumacher… fue muy potente y muy increíble. Por eso no creo que sea lo mismo en comparación. Sí que es verdad que Alonso fue el primer campeón español de Fórmula 1 y eso nunca se lo van a quitar como a nosotros tampoco nos lo van a quitar en la IndyCar. Por esa parte un poco sí, pero por lo que supone yo creo que no, cada uno tiene sus cosas. Yo estoy súper contento de lo que he logrado, pero lo suyo en el momento en el que lo hizo y cómo llevó el mundo del motor a España en general fue muy especial.

Mi padre y Adrián Campos son las personas más importantes de mi camino Alex Palou, primer campeón español de la IndyCar

¿Te han venido durante estos días a la cabeza el nombre de algunas personas que hayan marcado tu carrera como piloto?

En mi camino desde el karting me ha ayudado mucha gente y no sería bueno nombrar solo a tres o cuatro, tendría que nombrar a los 30 que me han ayudado. Pero sí que la persona que más me ha ayudado ha sido mi padre estando ahí desde el día uno. Y luego el salto más grande fue el del karting hasta los monoplazas, que fue algo que yo no iba a hacer por mí mismo porque no tenía apoyo ni lo que necesitaba y la persona encargada fue Adrián Campos y todo su equipo. Luego sí ha habido gente que me ha ayudado a ir a Japón y demás, pero las dos personas que más forman parte de todo este camino han sido mi padre y Adrián.

¿Tienes fijada alguna expectativa a futuro de hacer historia a lo grande en la IndyCar?

Obviamente sí es lo que quieres porque eso significa que has ganado mucho. Tú lo que quieres es ganar y ganar y no parar de ganar. Sabes que eso es muy difícil y por lo tanto lo es marcarse ese tipo de retos y decir voy a ganar 7 títulos de la IndyCar y cuatro Indy500. Yo creo que es mejor tener eso en la cabeza y decir quiero ser el que más campeonato de Indy y el que más Indy500 gane en la historia, pero al mismo tiempo quiero pensar en el 2022 y ganar las Indy500 que es lo otro bueno que tiene esta competición y aún no lo hemos ganado ya que fuimos segundos. Ahora tengo en mi cabeza ganar eso y volver a ganar el campeonato otra vez, y una vez tengamos eso iremos a por otra ronda y a por más. Obviamente estaría muy bien ganar muchísimas más, pero está muy lejos.

¿Has pensado ya qué vas a hacer cuando ganes las 500 Millas de Indianápolis?

Aún no, pero seguramente algo grande y celebrarlo mucho. Es solo una carrera, pero es la carrera más importante del campeonato. Para muchísima gente son más importante las 500 que el propio título. Para mí aún no, es más difícil ser el mejor al final de 16 carreras que al final de 200 vueltas, pero son muy especiales y se hace una celebración increíble aquí en Indianápolis y en todo Estados Unidos. Quiero ir a por ellas.

Si solo pudieras ganar un título más en tu carrera y te dieran a elegir entre otro campeonato de las IndyCar Series, las 500 Millas de Indianápolis o un título en otra competición, ¿cuál elegirías?

Si solo me dieran una iría a por las 500 Millas de Indianápolis. Antes de empezar el año habría escogido el campeonato porque tiene más valor. Pero ahora ya tengo ese título y poder decir que tienes las dos cosas es más importante que haber repetido título. Eme gustaría eso y elegiría eso antes que otro campeonato.

¿Has pensado en algún momento hacer alguna locura como pasarte a los rallys o correr un Dakar?

Sí, en algún momento de mi carrera, cuando estaba muy difícil continuar con los monoplazas había pensado en opciones así y alguna de ella era en los rallys, pero es cierto que es muy difícil el cambio de lo que estoy acostumbrado. Pasar de un circuito a eso de golpes es complicado, ahí no pasas dos veces por la misma curva. Sí que sé ir rápido en un circuito, pero en un rally nunca lo he probado. Sí me gustaría probarlo, pero ya te digo yo que no sería el más rápido, es un mundo muy difícil y muy diferente. Me gustaría hacer alguna vez una locura de esas de un Dakar o un rally así por probar, pero no me vería capaz de hacer el salto de dedicarme ahora a los rallys, no saldría nada bien yo creo.

Álex Palou celebrando el título de la IndyCar EFE

¿Te atrae el reto de la Triple Corona?

La verdad es que no tanto. Sí me atrae mucho ganar unas 24 Horas, de Le Mans por ejemplo o las que ahora mismo más me atraen son las de Daytona, me atraen un montón. La Triple Corona ahora mismo… si la puedes tener pues por qué no, pero ahora mismo me atrae más ganar las 500 Millas y luego intentar ganar unas 24 Horas que es un estilo muy diferente a lo que estoy yo acostumbrado y creo que el valor que tiene es muy grande.

¿Te ha llegado alguna felicitación o algún mensaje de una persona que te haya llamado la atención después de tu triunfo?

Me ha felicitado mucha gente y una de las que más ilusión me ha hecho es la de Pau Gasol que es deportista, pero no es del mundo del motor y es algo que en mi caso no se suele ver tanto. Ha habido pilotos que sí me han felicitado como Fernando Alonso o Carlos Sainz o Hamilton, que eso te lo puedes esperar más, pero que Pau te felicite no y me hizo mucha ilusión.

¿Te han dado desde España alguna felicitación especial o te han propuesto para algún premio despues de haber conseguido hacer historia?

No.

Después de lo logrado, ¿te consideras una de las personalidades deportivas más importantes del 2021?

Es difícil. Obviamente cada uno piensa que lo que está haciendo en ese momento es lo más importante del mundo. Yo creo que lo que hemos logrado tiene valor, no se había conseguido nunca antes, y es difícil para un español o para un europeo dar ese salto a Estados Unidos y en el segundo año hacerlo, por eso tiene mucho valor. Si es uno de los logros que más valor tiene de este 2021 no lo sé, yo sí lo pondría, pero no sé si todo el mundo lo pondría. Para mí sí.

Para terminar y aprovechando que la Fórmula 1 pasa este fin de semana por Estados Unidos en el Gran Premio de Las Américas de Austin, ¿te animas con un pronósitco?

Está complicado. No sé si Mercedes parece haber encontrado algo de nuevo. Yo sigo pensando en Red Bull y voy a decir que gana Verstappen, Hamilton no se rinde y hace segundo y tercero ya es más abierto. Por poner algo más loco que Bottas voy a decir Carlos Sainz.

